Manchester City - Brentford Tipp, Prognose, Quoten 14.09.

Unser Manchester City - Brentford Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.09.2024 lautet: Der Serienmeister zieht an der Tabellenspitze schon wieder unbeeindruckt seine Kreise. Daran dürften auch die Gäste aus Brentford im Wett Tipp heute nichts ändern.

Englands Meister Manchester City blickt aktuell auf eine Serie von wettbewerbsübergreifend 45 Heimspielen ohne Niederlage (38S, 7U). Die letzte Pleite vor den eigenen Fans kassierten die Citizens im November 2022. Damals ging man im Etihad mit einem 1:2 gegen Brentford vom Feld. Am Samstag empfangen die Männer von Coach Pep Guardiola erneut die Bees aus der Hauptstadt in der Manchester City Brentford Prognose. Die Wettquoten sprechen sich bei dieser Paarung allerdings recht deutlich gegen eine erneute Überraschung aus.

Wir spielen deshalb den Manchester City Brentford Wett Tipp heute „Sieg Manchester City HC -1″.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Brentford auf „Sieg Manchester City HC -1″:

Man City ist seit 45 Heimspielen ungeschlagen

Kein Team konnte seit Beginn der Vorsaison weniger Auswärtsspiele gewinnen als Brentford

Die Skyblues haben die letzten 12 PL-Partien alle gewonnen - immer mit einem Vorsprung von mindestens 2 Toren

Manchester City vs Brentford Quoten Analyse:

Bei den meisten ihrer Heimspiele gehen die Skyblues als klarer Favorit ins Rennen. Das ist auch bei den Manchester City Brentford Quoten nicht anders. Für einen Sieg der Hausherren müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,20 begnügen.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Überraschungserfolg der Gäste Manchester City Brentford Wettquoten zwischen 12,5 und 14,0.

Manchester City vs Brentford Prognose: Wie oft trifft Haaland?

Die letzten neun Partien der Premier League in der vergangenen Saison hatte Manchester City gewonnen und sich damit die vierte Meisterschaft in Folge gesichert. Zusätzlich haben die Skyblues auch die ersten vier Pflichtspiele 2024/25 für sich entschieden. So stehen die Männer von Coach Pep Guardiola mal wieder an der Tabellenspitze. Die Abwehr musste aber in zwei der drei Liga-Partien einen Gegentreffer hinnehmen. Dafür hat Erling Haaland schon sieben Tore erzielt, darunter waren zwei Dreierpacks in Folge gegen Ipswich und West Ham.

Die gute Form des Norwegers ist wichtig. Denn nach dem Wechsel von Julian Alvarez hat man keinen weiteren Neuner im Kader. So hat Man City die letzten zwölf Partien in der Liga alle mit einem Vorsprung von mindestens zwei Toren gewonnen. Außerdem spielen die Citizens gerne nach einer Länderspielpause. Dabei gab es seit zwölf Ansetzungen keine Pleite mehr (10S, 2U). Nun will der Verein zum zweiten Mal nach 2015/16 und 2016/17 in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten die ersten vier Liga-Spiele gewinnen.

Nach einem 9. Platz in der Saison 2022/23 träumten die Fans von Brentford von weiteren Fortschritten. Doch die Bees landeten in der abgelaufenen Spielzeit lediglich auf Rang 16, zwei Plätze vor dem ersten Abstiegsrang. Das Punktepolster auf die Gefahrenzone hatte aber immerhin 13 Punkte betragen. Der BFC hatte mit vielen Verletzungssorgen und der Sperre von Angreifer Ivan Toney zu kämpfen. In diesem Jahr soll es nun wieder aufwärts gehen. Brentford gehört aber weiterhin zu den Vereinen mit den niedrigsten Transferausgaben und Gehaltskosten in der Premier League.

Die Mannschaft von Coach Thomas Frank startete mit zwei Heimsiegen, einem 2:1 gegen Crystal Palace und einem 3:1 gegen Aufsteiger Southampton, in die neue Saison. Dazwischen gab es ein 0:2 in Liverpool. Sechs Punkte nach drei Spieltagen bedeuten trotzdem den besten Saisonstart in der Vereinsgeschichte. In der Fremde hatten die Bees zuletzt einige Probleme. Brentford hat seit Beginn der Spielzeit 2023/24 mehr Premier-League-Auswärtsspiele (13) verloren als jeder andere Liga-Kontrahent. Zudem hat man vier der vergangenen fünf Gastspiele bei Top-4-Teams verloren.

Manchester City - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 West Ham (A), 4:1 Ipswich Town (H), 2:0 Chelsea (A), 7:6 n.E. Manchester United (H), 4:2 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Brentford: 3:1 Southampton (H), 1:0 Colchester United (A), 0:2 Liverpool (A), 2:1 Crystal Palace (H), 4:4 VfL Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Brentford: 1:0, 3:1, 0:1, 1:2, 2:0

Beide Vereine standen sich erst 19 Mal gegenüber. Manchester City führt den Vergleich mit elf Siegen an, musste gegen Brentford aber auch schon sieben Pleiten hinnehmen. Wirklich relevant für den Manchester City Brentford Tipp sind aber eigentlich nur die sechs Duelle seit der PL-Rückkehr der Bees.

In den Premier-League-Spielzeiten 2021/22 und 2023/24 gingen beide Siege an die Skyblues. Doch in der Saison 2022/23 schafften die Londoner das Liga-Double gegen die Citizens. Auf ein 2:1 im Etihad folgte ein 1:0-Heimerfolg.

Alle vier Siege gegen die Mannen aus dem Westen der Hauptstadt feierte Man City in diesem Zeitraum ohne Gegentor.

Gehen wir auch dieses Mal in der Manchester City Brentford Prognose von einem Erfolg des Meisters aus, wäre die Wette „Sieg Manchester City zu Null" eine gute Option.

So seht ihr Manchester City - Brentford im TV oder Stream:

14. September 2024, 16:00 Uhr, Etihad Stadium

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die Spiele der Premier League sind in Deutschland bei Sky zu sehen. Über mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets steht dafür Sky Go zur Verfügung.

Beginn der Partie im Etihad Stadium ist am Samstag um 14 Uhr.

Manchester City - Brentford: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Emerson - Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol - Kovacic, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Moreno - Stones, McAtee, O‘Reilly, Doku, Gündogan, Matheus Nunes, Walker, Foden

Startelf Brentford: Flekken - Ajer, Collins, Pinnock, Janelt - Jensen, Nörgaard, Damsgaard - Mbeumo, Wissa, Schade

Ersatzbank Brentford: Valdimarsson - Mee, Konak, Trevitt, Yarmolyuk, Rasmussen, van den Berg, Lewis-Potter, Fabio Carvalho

Man-City-Linksverteidiger Nathan Ake musste am Dienstag im Nations-League-Spiel der Niederlande gegen Deutschland verletzt ausgewechselt werden. Somit wird der Nationalspieler seinem Arbeitgeber auch erstmal nicht zur Verfügung stehen.

Bei den Bees verletzte sich Königstransfer Igor Thiago in der Saisonvorbereitung und fällt vermutlich bis zum Saisonende aus. Auch Josh Dasilva und Rico Henry verpassen die Partie am Samstag verletzungsbedingt.

Unser Manchester City - Brentford Tipp: Sieg Manchester City HC -1

Brentford weiß, wie man den Meister ärgern kann. Doch in der vergangenen Spielzeit ist den Bees das nicht geglückt. Zudem hat kein Premier-League-Team seit Beginn der Vorsaison so viele Auswärtspleiten kassiert wie die Mannschaft aus dem Westen von London.

Da sich die Skyblues zum Auftakt der neuen Saison noch keine Blöße gegeben haben und seit 26 Premier-League-Partien in Serie ungeschlagen sind, spricht auch dieses Mal wieder alles für die Citizens. Dank einem Erling Haaland in Topform dürfte der Erfolg am Ende auch deutlich ausfallen.