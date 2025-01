Manchester City - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten 25.01.25

Unser Manchester City - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.01.2025 lautet:.

Am 25. Januar 2025 steht im Etihad Stadium ein spannendes Premier-League-Duell bevor, wenn Manchester City auf den FC Chelsea trifft. Dieses Aufeinandertreffen ist von großer Bedeutung, da beide Teams um wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel kämpfen.

Manchester City, aktuell auf Platz 5 mit 38 Punkten, ist laut Buchmachern der Favorit. Chelsea, nur zwei Punkte und einen Platz vor City, hat jedoch in den letzten Spielen ebenfalls gute Leistungen gezeigt und will nach der Champions-League-Niederlage der Citizens gegen PSG (2:4) in der Manchester City Chelsea Prognose die Gunst der Stunde nutzen. Der erfahrene Schiedsrichter John Brooks wird das Match leiten.