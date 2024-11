Manchester City - Feyenoord Tipp, Prognose, Quoten 26.11.

SPORT1 Betting 25.11.2024 • 12:49 Uhr Manchester City - Feyenoord Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kehren die Citizens zurück in die Erfolgsspur?

Unser Manchester City - Feyenoord Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 26.11.2024 lautet: Bei den Citizens aus England kriselt es derzeit gewaltig. Ob gegen Feyenoord der Karren aus dem Dreck gezogen wird, klärt der Wett Tipp heute.

Wettbewerbsübergreifend ging der amtierende englische Meister fünfmal in Serie leer aus und steht mit dem Rücken zur Wand. Zuletzt setzte es im englischen Oberhaus eine vernichtende 0:4-Niederlage gegen Tottenham. Das gesamte Team wirkt verunsichert und will sich in unserer Manchester City Feyenoord Prognose den Frust von der Seele schießen. Die Niederländer sind kein einfacher Gegner und feierten kürzlich einen 3:0-Erfolg gegen Heerenveen. Dennoch dürfte die spielerische Qualität bei weitem nicht ausreichen, um im Etihad Stadium gegen den Favoriten zu bestehen.

Wir spielen unseren Manchester City Feyenoord Wett Tipp heute auf “Sieg Manchester City (Handicap -1) & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,87 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Feyenoord auf „Sieg Manchester City (Handicap -1) & Über 2,5 Tore“:

Hinter Real Madrid verfügen die Skyblues mit 1,26 Milliarden Euro über den teuersten Kader in der Königsklasse.

Feyenoord hat beide bisherigen Duelle mit Manchester City verloren.

Nach dem 0:4 am vergangenen PL-Spieltag gegen Tottenham ist mit einer Reaktion von Man City zu rechnen.

Manchester City vs Feyenoord Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kickoff sind die Rollen in diesem Match klar verteilt. Die Gastgeber aus England sind als heißer Kandidat auf den Sieg gesetzt und mit durchschnittlichen Manchester City Feyenoord Quoten von 1,20 bewertet. Die Gäste aus den Niederlanden gelten als klarer Underdog und bringen im Falle eines Auswärtssiegs mehr als den zehnfachen Wetteinsatz zum Vorschein.

Die Bookies gehen von einem offensiv geführten Match aus und tendieren zu drei oder mehr Toren. Für diesen Spielausgang stehen in der ODDSET App Manchester City Feyenoord Wettquoten in Höhe von 1,38 bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Feyenoord Prognose: Schießt Feyenoord die Citizens tiefer in die Krise?

Manchester City zeigte bisher durchwachsene Leistungen in der Königsklasse. Der erste Spieltag führte zu einem torlosen Remis gegen Inter Mailand. Im Anschluss resultierten zwei souveräne Erfolge gegen Slovan Bratislava (4:0) und zu Hause gegen Sparta Prag (5:0). Eine vernichtende Niederlage musste jedoch zuletzt beim 1:4 gegen Sporting Lissabon hingenommen werden.

Die letzten drei Champions-League-Paarungen führten zu mehr als 3,5 Toren. Darüber hinaus zeichnen sich die Skyblues durch eine sehr gute Offensive aus und erzielten zehn Tore in den vier CL-Begegnungen. Nachdem die ersten drei Paarungen mit Weißer Weste bestritten wurden, mussten zuletzt vier Gegentore in der Königsklasse hingenommen werden, was uns für den Manchester City Feyenoord Tipp hellhörig werden lässt.

Im englischen Oberhaus zeichnete sich jüngst ein deutlicher Abwärtstrend ab. Kürzlich standen drei Niederlagen gegen Bournemouth (1:2), Brighton (1:2) und Tottenham (0:4) zu Buche. Zwei der drei Misserfolge mussten jedoch in der Fremde hingenommen werden.

Auf heimischem Boden wurden vier der sechs PL-Duelle siegreich gestaltet (1U, 1N). Mehr als 80 Prozent der Heimspiele führten zu drei oder mehr Toren.

Manchester City - Feyenoord Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:4 Tottenham (H), 1:2 Brighton (A), 1:4 Sporting Lissabon (A), 1:2 Bournemouth (A), 1:2 Tottenham (A).

Letzte 5 Spiele Feyenoord: 3:0 SC Heerenveen (H), 4:1 Almere City (A), 1:3 RB Salzburg (H), 3:2 AZ Alkmaar (H), 0:2 Ajax Amsterdam (H).

Letzte Spiele Manchester City vs. Feyenoord: 1:0 (H), 4:0 (A).

Feyenoord startete mit einem Misserfolg ins Turnier und musste am ersten Spieltag gegen Leverkusen eine vernichtende 0:4-Niederlage hinnehmen. Im Anschluss konnte sich die Elf von Trainer Brian Priske deutlich steigern und holte zwei Siege am Stück. Diese kamen gegen Girona (3:2) und Benfica (3:1) zum Vorschein. Zuletzt sorgten die Recken aus den Niederlanden auf heimischem Boden gegen RB Salzburg für eine negative Überraschung und mussten sich mit 1:3 geschlagen geben.

Die Kicker aus Rotterdam absolvierten bisweilen jedes Champions-League-Duell mit mehr als 3,5 Toren. Die Offensive erzielte im Turnierverlauf satte zehn Tore. Aus diesem Grund könnte sich in unserer Manchester City Feyenoord Rotterdam Prognose eine Wette auf “Beide Teams treffen” als sinnvoll herausstellen.

Auf nationaler Ebene spielten die Mannen von Trainer Priske zuletzt stark auf und blicken auf drei Siege am Stück. Die Abwehr hielt auf nationaler Ebene nur in einem der sieben Fernduelle hinten die Null.

Es bietet sich an, seinen Manchester City Feyenoord Rotterdam Tipp bei einem von uns gelisteten Bookie zu spielen. Vor allem deutsche Wettanbieter zeichnen sich durch ein hohes Maß an Sicherheit und Seriosität aus.

So seht ihr Manchester City - Feyenoord im TV oder Stream:

26. November 2024, 21:00 Uhr, Etihad Stadium, Manchester (England)

Übertragung Stream: DAZN

Die Senderechte für das Duell zwischen Manchester City und Feyenoord Rotterdam liegen bei DAZN.

Aus diesem Grund ist die Paarung nicht im Free-TV zu sehen.

Manchester City vs Feyenoord: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson - Kyle Walker, Manuel Akanji, John Stones, Joško Gvardiol, İlkay Gündoğan, Rico Lewis, Bernardo Silva, Phil Foden, Savinho, Erling Haaland

Ersatzbank Manchester City: Stefan Ortega, Scott Carson, Kevin De Bruyne, Nathan Aké, Matheus Nunes, Jack Grealish, Oscar Bobb, James McAtee

Startelf Feyenoord Rotterdam: Wellenreuther - Smal, Hancko, Beelen, Read, Zerrouki, Hwang, Paixão, Milambo, Moussa, Gimenez

Ersatzbank Feyenoord Rotterdam: Andreev, Berger, Nieuwkoop, Trauner, Bueno, Stengs, Ivanusec, Carranza

Vor allem der Ausfall von Rodri (Knieverletzung) macht den Skyblues zu schaffen, da es Guardiola schlichtweg versäumt hat, einen adäquaten Ersatz im Mittelfeld zu verpflichten. Erneut dürfte Rico Lewis seinen Platz einnehmen. Auch Ruben Dias (Wadenverletzung) fehlte zuletzt gegen Tottenham verletzungsbedingt. Ob er gegen Feyenoord wieder fit ist, ist mehr als fraglich. In der Offensive soll einmal mehr Erling Haaland für den Unterschied sorgen. Bislang erzielte der Norweger drei Tore in vier CL-Duellen und gilt auch in unserer Manchester City Feyenoord Prognose als Anwärter auf einen weiteren Treffer.

Bei den Gästen aus den Niederlanden droht der Ausfall von Quinten Timber. Der 23-Jährige ist im Mittelfeld unterwegs und zudem auf nationaler Ebene mit vier Toren der treffsicherste Spieler in den eigenen Reihen. Zuletzt musste er gegen den SC Heerenveen verletzungsbedingt pausieren. Im Sturmzentrum dürfte voraussichtlich Santiago Gimenez nach überwundenen Oberschenkel-Problemen in die Startformation rücken. Sollte der 23-Jährige nicht rechtzeitig fit werden, steht Julian Carranza als Ersatz bereit.

Unser Manchester City - Feyenoord Tipp: Sieg Manchester City (Handicap -1) & Über 2,5 Tore

Es verhärten sich die Anzeichen für einen Heimsieg. Spielerisch sind die Hausherren aus Manchester in allen Mannschaftsbereichen das deutlich bessere Team und werden nichts unversucht lassen, nach den zuletzt schwachen Leistungen auf dem Platz zu überzeugen und somit die Kehrtwende einzuleiten.

Der Direktvergleich räumt den Kickern von Trainer Pep Guardiola klare Vorteile ein und lässt auf einen deutlichen Heimsieg schließen. Zudem haben die Skyblues ihre CL-Siege in dieser Saison mit mindestens zwei Toren Vorsprung errungen.