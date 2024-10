Manchester City - Fulham Tipp, Prognose, Quoten 5.10.2024

SPORT1 Betting 04.10.2024 • 07:00 Uhr Manchester City - Fulham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Macht Manchester City die 50 voll?

Unser Manchester City - Fulham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 05.10.2024 lautet: Wettbewerbsübergreifend sind die Citizens seit 49 Heimspielen ungeschlagen. Im Wett Tipp heute kommen sie zumindest nicht ohne Gegentor davon.

Am ersten Spieltag ist Manchester City ein 2:0-Sieg gegen Chelsea geglückt. In den darauffolgenden Premier-League-Begegnungen blieb der amtierende Meister nie mehr ohne Gegentor. Diesen Trend greifen wir in unserer Manchester City Fulham Prognose auf, ohne dabei über die Stränge zu schlagen.

Fulham ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet (0:1 vs. Manchester United) hat seither jedoch kein Liga-Spiel mehr verloren. Noch wichtiger für unseren Manchester City Fulham Wett Tipp heute ist aber, dass die Cottagers danach in jedem Liga-Spiel getroffen haben. Wir setzen deswegen auf „Fulham Über 0,5 Tore“ und nehmen bei NEO.bet die Quote von 1,74 gerne in unser Portfolio auf.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Fulham auf „Fulham Über 0,5 Tore“:

Fulham hat an den letzten 5 Spieltagen getroffen.

Manchester City behielt im Anschluss an den ersten Spieltag in 5 aufeinanderfolgenden Liga-Spielen keine Weiße Weste.

Fulham erzielte in 4 der letzten 5 direkten Duelle mindestens ein Tor.

Manchester City vs Fulham Quoten Analyse:

Zu Hause sind die Skyblues seit 49 Pflichtspielen ungeschlagen, weshalb die Manchester City Fulham Quoten keinen ansprechenden Rahmen für einen „Sieg Manchester City“ bieten.

Die Buchmacher werten einen Sieg der Gastgeber maximal mit einer Quote von 1,26. Im Gegenzug erreichen die Manchester City Fulham Wettquoten in den Sportwetten Apps bei einem Dreier der Gäste den zweistelligen Bereich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Fulham Prognose: Fokus auf die Flügel

Durch konstante Leistungen und fünf ungeschlagene Liga-Spiele in Folge (3S, 2U) haben sich die Cottagers nach sechs Spieltagen auf den sechsten Tabellenplatz der Premier League geschlichen.

Noch kein einziges Auswärtsspiel von Fulham enthielt mehr als zwei Treffer. Das ist genau der richtige Anlass für eine Gratiswette auf „Unter 2,5 Tore“ im Spiel und die Chance auf Quoten von circa 2,70.

Obwohl in vielen Begegnungen der Cottagers nicht allzu viele Tore gefallen sind (13 in 6 Partien), haben die Gäste an den letzten fünf Spieltagen jeweils mindestens ein Tor erzielt. Das ist ihnen definitiv auch im Manchester City Fulham Tipp zuzutrauen.

Fulham-Trainer Marco Silva fordert von seiner Mannschaft, über die Flügel zu attackieren und damit die Stärken von Adama Traore und Alex Iwobi in den Vordergrund zu stellen.

Manchester City - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 4:0 Slovan Bratislava (A), 1:1 Newcastle (A), 2:1 Watford (H), 2:2 Arsenal (H), 0:0 Inter Mailand (H).

Letzte 5 Spiele Fulham: 1:0 Nottingham (A), 3:1 Newcastle (H), 15:16 n.E. Preston (A), 1:1 West Ham (H), 1:1 Ipswich (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Fulham: 4:0 (A), 5:1 (H), 2:1 (A), 2:1 (H), 4:1 (H).

In sechs Begegnungen haben die Cottagers bereits 130 Flanken geschlagen (3.) und diese im Verhältnis äußerst präzise in den Strafraum gebracht (35,4 Prozent, ebenfalls ein Top-5-Wert).

Die vorderste Position im 4-2-3-1-System der Cottagers bekleidet in der Regel Raul Jimenez, dem zwei seiner drei Saisontore über die Außenbahnen vorbereitet wurden.

Manchester City brachte bisher nur eines von sechs Liga-Spielen ohne Gegentor hinter sich und erlaubte zuletzt in fünf aufeinanderfolgenden Premier-League-Begegnungen mindestens ein Gegentor.

Die Favoritenrolle ist dem Tabellenzweiten natürlich nicht zu nehmen. Zuletzt gewannen die Citizens wettbewerbsübergreifend 16 Vergleiche in Serie gegen Fulham.

Teil der Wahrheit in der Manchester City Fulham Prognose ist aber ebenso, dass die Skyblues in vier der fünf vorangegangenen Aufeinandertreffen mit den Cottagers mindestens ein Gegentor hingenommen haben.

So seht ihr Manchester City - Fulham im TV oder Stream:

5. Oktober 2024, 16 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Für „Fulham Über 0,5 Tore“ gibt es im Manchester City Fulham Tipp außerdem noch weitere Faktoren, die vielversprechend klingen. Zum Beispiel verwerteten die Schützlinge von Marco Silva 46,7 Prozent ihrer herausgespielten Großchancen (3.).

Hinzu kommen 27 abgegebene Schüsse nach einem ruhenden Ball, womit Fulham erneut unter den Top 5 der Premier League rangiert.

Manchester City vs Fulham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson, Dias, Akanji, Stones, Gvardiol, Nunes, Gündogan, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega, Carson, Lewis, Walker, McAtee, Kovacic, Doku, Savinho

Startelf Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Pereira, Lukic, Traore, Smith Rowe, Iwobi, Jimenez

Ersatzbank Fulham: Benda, Diop, Castagne, Berge, Cairney, Reed, Reiss Nelson, Wilson, Muniz

Ein Auge könnt ihr während der Begegnung auf Andreas Pereira richten, der ligaweit die zweitmeisten Chancen kreiert hat (20) und als zentraler Mittelfeldspieler die Fäden im Spiel der Cottagers zieht.

Aus Sicht der Gäste ist Top-Angreifer Raul Jimenez auf dem Weg zu seiner absoluten Bestform. Der Stürmer traf in seinen letzten drei Premier-League-Spielen. Außerdem ist er ein eiskalter Elfmeterschütze, der jeden seiner acht getretenen Strafstöße im englischen Oberhaus verwandelt hat.

Unser Manchester City - Fulham Tipp: Fulham Über 0,5 Tore

Die Cottagers haben unter Marco Silva eine klare Identität, mit der sich die Mannschaft offensichtlich angefreundet hat und dieser Herangehensweise vollstes Vertrauen schenkt. Das Formhoch der Gäste gibt ihnen die Chance, nicht ohne eigenen Treffer aus dem Etihad Stadium abreisen zu müssen.