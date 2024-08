Manchester City - Ipswich Tipp, Prognose, Quoten 24.08.24

SPORT1 Betting 23.08.2024 • 08:00 Uhr Manchester City - Ipswich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Erobern die Skyblues die Tabellenspitze?

Unser Manchester City - Ipswich Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.08.2024 lautet: Die Citizens starteten mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison und werden in unserem Wett Tipp heute nichts unversucht lassen, gegen den Aufsteiger Ipswich Town ebenfalls zu punkten.

Seit nunmehr vier Jahren ohne Unterbrechung dominiert Manchester City das Geschehen im englischen Oberhaus und holte viermal in Serie die nationale Meisterschaft. Ipswich feierte nach 23 Jahren die Rückkehr in die Premier League und hat mit dem Klassenerhalt nur ein großes Ziel vor Augen.

Wenngleich Ipswich in den vergangenen beiden Spielzeiten unter Trainer Kieran McKenna zweimal aufstieg, dürfte ein Sieg im Etihad Stadium in der Manchester City Ipswich Prognose an ein Fußballwunder grenzen. Unser Manchester City Ipswich Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Manchester City (Handicap -2)“ zu einer Quote von 1,75 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Ipswich auf „Sieg Manchester City (Handicap -2)“:

City verlor in der vergangenen Spielzeit kein PL-Heimspiel (14S, 5U).

Ipswich startet als Aufsteiger in die neue Spielzeit.

Der Aufsteiger sah bereits zum Auftakt auf heimischem Boden gegen Liverpool keine Sonne (0:2).

Manchester City vs Ipswich Quoten Analyse:

Der Wettmarkt „1x2″ lässt keine Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber aus Manchester zu. Eine klassische Drei-Weg-Wette ist aufgrund der niedrigen Manchester City Ipswich Quoten für den Heimsieg jedoch kaum spielbar.

Wer dennoch an ein Fußballwunder glaubt und den Gästen einen Sieg zutraut, darf sich in der Merkur Bets App auf mehr als den 24-fachen Wetteinsatz freuen. Diese Wette geht jedoch mit einem sehr hohen Verlustrisiko einher und könnte zum Beispiel mit einer Gratiswette gespielt werden. Obwohl die Wettanbieter von drei oder mehr Toren ausgehen, räumen sie den Gästen nicht wirklich die Chance auf einen Treffer ein und tendieren bei den Manchester City Ipswich Wettquoten somit nicht zu beiderseitigen Toren.

Manchester City vs Ipswich Prognose: Erzielt Haaland einen Hattrick?

Erling Haaland leitete gegen Chelsea den Sieg seiner Farben mit dem frühzeitigen Führungstreffer ein und zeigte dabei seinem Gegenspieler Marc Cucurella, der sich im Zuge der EM mit einem Schmählied über den Norweger lustig gemacht hatte, seine Grenzen auf. Letztlich setzte sich der amtierende englische Meister souverän mit 2:0 durch und sammelte die ersten drei Punkte auf dem Weg zur 11. Meisterschaft.

Ein Blick auf die Kader-Marktwerte im englischen Oberhaus lässt Manchester City mit 1,29 Milliarden Euro ganz oben stehen. Ipswich Town hingegen belegt mit 132,75 Millionen Euro in der Premier League weit abgeschlagen den letzten Platz.

Aus diesem Grund dürfte die Marschroute der Citizens in der Manchester City Ipswich Prognose mehr als klar sein. Alles andere als ein Kantersieg wäre als herbe Enttäuschung zu bewerten und dürfte am Ego von Startrainer Pep Guardiola kratzen. Immerhin wurden fünf der 14 PL-Heimsiege im letzten Fußballjahr mit drei oder mehr Toren Vorsprung herausgespielt. Mit 96 erzielten Toren stellte Man City die beste Offensive im englischen Oberhaus. 51 Tore wurden dabei im Etihad Stadium verbucht. Die Abwehr hielt in vier der sechs Partien gegen Teams auf den Plätzen 15 bis 20 die Null.

Manchester City - Ipswich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Chelsea (A), 7:6 n.E. Manchester United (H), 1:2 Manchester United (H), 3:1 West Ham (H), 2:0 Tottenham Hotspur (A).

Letzte 5 Spiele Ipswich: 0:2 Liverpool (H), 2:0 Huddersfield (H), 2:1 Coventry City (A), 3:3 Hull City (A), 1:1 FC Middlesbrough (H).

Letzte Spiele Manchester City vs. Ipswich: 1:2 (A), 2:3 (H), 1:0 (H), 1:2 (A), 1:2 (H).

Ipswich Town blickt auf sehr erfolgreiche Fußballjahre und konnte über die letzten beiden Spielzeiten hinweg den Aufstieg aus der League One über die Championship in die englische Premier League bewerkstelligen. Eine mehr als beeindruckende Leistung, an der Trainer Kieran McKenna maßgeblich beteiligt gewesen ist.

Ob „The Tractor Boys“ längerfristig im englischen Oberhaus verbleiben, steht jedoch auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Dem Team mangelt es schlichtweg an Qualität in den eigenen Reihen, um sich erfolgreich mit der vermeintlich übermächtigen Konkurrenz zu messen.

Auswärts legte Ipswich bereits in der Championship Probleme an den Tag und gewann nur 52 Prozent der Begegnungen. Die Blau-Weißen verpassten in vier der 23 Auswärtsspiele einen eigenen Treffer und erzielten insgesamt 33 Tore in der Fremde. Die Defensive stand nicht immer sicher und kassierte im Durchschnitt pro Paarung in der Ferne ein Gegentor. Vor allem gegen die Top 6 der Championship stand nur ein Sieg in 5 Auswärtsspielen zu Buche (1U, 3N).

So seht ihr Manchester City - Ipswich im TV oder Stream:

24. August 2024, 16:00 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Sky hat sich für seine deutschen und österreichischen Kunden die kompletten Rechte für die englische Premier League gesichert und wird somit auch die Paarung zwischen Manchester City und Ipswich Town am Samstag ab 16:00 Uhr übertragen.

Wer das Duell streamen möchte, hat die Möglichkeit, dies über Sky Go zu tun.

Manchester City vs Ipswich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson - Akanji, Ruben Dias, Gvardiol - Lewis, Kovacic, Doku, Bernardo Silva, De Bruyne, Savinho - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega, Aké, Stones, Walker, Grealish, Matheus Nunes, McAtee, O‘Reilly, Foden

Startelf Ipswich: Walton - Tuanzebe, Woolfenden, Greaves, Davis - Morsy, Luongo, Burns, Chaplin, Hutchinson - Delap

Ersatzbank Ipswich: Slicker, Burgess, C. Townsend, Phillips, Johnson, Taylor, Harness, Szmodics, Al-Hamadi

Vor allem Erling Haaland ist heiß auf dieses Match. Gegen vermeintlich schwächere Gegner hat der Norweger schon den einen oder anderen Hattrick verbucht. Nicht ohne Grund wurde der Neuner mit 27 erzielten Toren in der letzten Saison Torschützenkönig.

Ipswich Town fehlte es am vergangenen Spieltag auf heimischem Boden gegen Liverpool vor allem an Offensiv-Szenen. Mit 0,45 zu erwartenden Toren war die Entschlossenheit im Abschluss schlichtweg nicht vorhanden. Großchancen sollte es über das gesamte Spiel hinweg nicht geben. Ob Coach Kieran McKenna gegen Manchester City offensiver aufstellt, ist jedoch mehr als fraglich.

Unser Manchester City - Ipswich Tipp: Sieg Manchester City (Handicap -2)

Der Heimvorteil, die Vorjahres-Platzierung und auch die Qualität im Kader deuten ganz klar auf einen Kantersieg der Hausherren aus Manchester hin. Der Aufsteiger dürfte im Etihad Stadium keinen Stich machen und mit wehenden Fahnen untergehen. Darauf macht auch die allgemeine Einschätzung der Wettanbieter aufmerksam. Dieser schließen wir uns nahtlos an und rechnen mit einem sehr deutlichen Sieg der Citizens.