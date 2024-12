Manchester City - Nottingham Tipp, Prognose, Quoten 4.12

SPORT1 Betting 03.12.2024 • 11:00 Uhr Manchester City - Nottingham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Kann Guardiola das Ruder herumreißen?

Unser Manchester City - Nottingham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.12.2024 lautet: Die Skyblues aus Manchester kassierten zuletzt in der Premier League vier Niederlagen und streben in unserem Wett Tipp heute gegen Nottingham Forest nach Wiedergutmachung.

Kürzlich gastierte die Elf von Trainer Pep Guardiola an der Anfield Road zum Gipfeltreffen mit dem FC Liverpool. Nach dem Match waren die Skyblues um eine Erfahrung sowie eine Niederlage reicher. In unserer Manchester City Nottingham Prognose wartet nun mit den “Tricky Trees” ein vermeintlich leichterer Gegner. Dennoch holte Nottingham in der laufenden Saison nur einen Punkt weniger als die “Citizens” und hat im direkten Duell nichts zu verschenken.

Aufgrund des wesentlich besseren Kaders sowie des Heimvorteils spielen wir unseren Manchester City Nottingham Wett Tipp heute auf “Sieg Manchester City (Handicap -1)” zu einer Quote von 1,93 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Nottingham auf “Sieg Manchester City (Handicap -1)”:

Man City gewann 4 von 6 PL-Heimspielen.

Die “Skyblues” setzten sich in 3 der letzten 4 Duelle im Etihad Stadium mit mindestens 2 Toren Vorsprung gegen Nottingham durch.

Manchester City verfügt mit 1,26 Milliarden Euro über den teuersten Kader im englischen Oberhaus.

Manchester City vs Nottingham Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff sind die Rollen in diesem Match mehr als deutlich verteilt und lassen kaum Zweifel an einem Heimsieg aufkommen. Dieser bringt durchschnittliche Manchester City Nottingham Quoten von 1,35 mit sich. Absolut nachvollziehbar, da die “Skyblues” vier der vergangenen fünf Heimspiele gegen den Underdog siegreich gestalteten.

Beinahe 70 Prozent der Liga-Duelle absolvierte City mit drei oder mehr Toren. Mit einem ähnlichen Ergebnis rechnen die Bookies, darunter einige Apple Pay Wettanbieter , auch diesmal und servieren für drei oder mehr Tore durchschnittliche Manchester City Nottingham Wettquoten in Höhe von 1,55.

Manchester City vs Nottingham Prognose: Zieht Nottingham am englischen Meister vorbei?

Viermal in Serie holte Pep Guardiola zuletzt mit Manchester City die nationale Meisterschaft. In dieser Saison dürfte es für die “Citizens” aber sehr eng werden. Zu schlecht waren die gezeigten Leistungen an den vergangenen Spieltagen. Satte vier Niederlagen standen jüngst im englischen Oberhaus zu Buche.

Als negativer Höhepunkt war zweifelsohne das 0:4 auf heimischem Boden am vorletzten Spieltag gegen Tottenham zu betrachten. Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Liverpool ist auf elf Punkte angewachsen.

Trotz des Ausrutschers gegen die Spurs sind die “Skyblues” zu Hause keineswegs zu unterschätzen und setzten sich in vier der sechs Heimspiele im englischen Oberhaus durch. Darüber hinaus wurden beim 2:2 gegen den FC Arsenal die Punkte geteilt.

Mehr als 80 Prozent der Duelle im Etihad Stadion brachten in der Premier League drei oder mehr Tore mit sich. Zudem führten vier der sechs Ansetzungen zu Hause zu beiderseitigen Treffern. Die Defensive musste sich auf heimischem Boden zehn Gegentore ankreiden lassen und die Offensive brachte zwölf Treffer zustande. In unserem Manchester City Nottingham Tipp scheinen Tore also vorprogrammiert zu sein.

Manchester City - Nottingham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:2 FC Liverpool (A), 3:3 Feyenoord Rotterdam (H), 0:4 Tottenham Hotspur (H), 1:2 Brighton (A), 1:4 Sporting Lissabon (A).

Letzte 5 Spiele Nottingham: 1:0 Ipswich Town (H), 0:3 FC Arsenal (A), 1:3 Newcastle United (H), 3:0 West Ham (H), 3:1 Leicester City (A).

Letzte Spiele Manchester City vs. Nottingham: 2:0 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 6:0 (H), 0:3 (H).

Nottingham Forest bestreitet mittlerweile die dritte Saison in der obersten englischen Spielklasse. Gegenüber dem Vorjahr liegt jedoch eine deutliche Leistungssteigerung vor, welche auch die Manchester City vs. Nottingham Prognose spannender machen als gedacht.

In der vergangenen Spielzeit reichte es nur für den 17. Tabellenplatz. Momentan rangiert das Team von Trainer Nuno Espirito Santo sogar auf Platz 6 und schnuppert am internationalen Geschehen.

Zuletzt wurde eine Negativserie von zwei sieglosen Spielen mit einem knappen 1:0 gegen Ipswich Town beendet. In der Fremde sind die “Tricky Trees” keineswegs zu unterschätzen und setzten sich in drei der sechs Fernduelle durch. Als Höhepunkt galt der knappe 1:0-Auswärtssieg bei Tabellenführer Liverpool. Hierbei handelt es sich jedoch auswärts um das einzige Erfolgserlebnis gegen einen Konkurrenten aus der vorderen Tabellenhälfte. Lediglich beim 0:3 gegen Arsenal wurde in der Fremde ein eigener Treffer verpasst. Drei der letzten vier Begegnungen in der Ferne führten zu drei oder mehr Toren.

Manchester City vs Nottingham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ortega - Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké - Bernardo Silva, Gündogan, Lewis, Foden, Matheus Nunes - Haaland

Ersatzbank Manchester City: S. Carson, Ederson, Gvardiol, McAtee, O’Reilly, De Bruyne, Grealish, Doku, Savinho

Startelf Nottingham: Sels - Aina, Milenkovic, Murillo, Williams - Anderson, Yates, Jota Silva, Gibbs-White, Hudson-Odoi - Wood

Ersatzbank Nottingham: Carlos Miguel, Toffolo, Ward-Prowse, Awoniyi, Morato, Moreno, Dominguez, Sosa, Elanga

Manchester City muss weiterhin im defensiven Mittelfeld auf Rodri verzichten. Für den 130-Millionen-Euro-Mann gibt es schlichtweg keinen Ersatz im Mittelfeld. Ein Umstand, der sich von Spiel zu Spiel verdeutlicht. Dennoch ist die Offensive um Superstar Erling Haaland nach wie vor extrem gefährlich. Der Norweger gilt auch in unserer Manchester City Nottingham Prognose als heißer Kandidat auf einen Treffer.

Bei Nottingham fallen mit Ibrahim Sangare und Danilo ebenfalls zwei wichtige Spieler im Mittelfeld aus. Darüber hinaus ist der Kader in der Breite bei weitem nicht so gut aufgestellt wie jener der “Citizens”. Für offensive Momente sorgt beim Underdog Chris Wood. Der bereits 32-Jährige erzielte neun Tore in dieser Saison und ist der mit Abstand treffsicherste Spieler in den eigenen Reihen.

Unser Manchester City - Nottingham Tipp: Sieg Manchester City (Handicap -1)

Gegen Liverpool konnten sich die Mannen von Trainer Pep Guardiola mit dem 0:2 noch glücklich schätzen. Dennoch gilt es zu erwähnen, dass die “Tricky Trees” von einem ganz anderen Kaliber sind und die “Skyblues” darüber hinaus das direkte Duell auf heimischem Boden bestreiten.

Die Zeichen stehen somit alles andere als schlecht. Wir tendieren zu einem einseitigen Spiel, in dem die Gastgeber ein Zeichen an die Konkurrenz senden und zu einem klaren Sieg gelangen.