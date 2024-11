Manchester City - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten 23.11.

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 09:17 Uhr Manchester City - Tottenham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Kann Man City den Negativtrend stoppen?

Unser Manchester City - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 23.11.2024 lautet: Als amtierender englischer Meister waren die Erwartungen vor dem Saisonstart bei Manchester City sehr groß. Dennoch ist nicht zwingend mit einem Heimsieg in unserem Wett Tipp heute zu rechnen.

Manchester City sorgte kürzlich für eine Überraschung und kassierte im englischen Oberhaus zwei Niederlagen am Stück. Wettbewerbsübergreifend gingen die Skyblues sogar viermal in Folge leer aus. Inwiefern die Citizens in unserer Manchester City Tottenham Prognose das Ruder herumreißen können, ist mehr als fraglich. Die Spurs patzten kürzlich gegen Ipswich Town und wollen im Etihad Stadium wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

In einem engen Match legen wir uns auf keinen Favoriten fest und spielen unseren Manchester City Tottenham Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,63 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Tottenham auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Manchester City traf bisweilen in jedem PL-Heimspiel und absolvierte 80 Prozent der Paarungen zu Hause mit 3 oder mehr Toren.

Tottenham verpasste lediglich in einem von 5 Liga-Auswärtsspielen einen Treffer.

Die letzten beiden direkten Aufeinandertreffen im Etihad Stadium führten zwischen beiden Teams zu beiderseitigen und mehr als 2,5 Toren.

Manchester City vs Tottenham Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kickoff unterliegt dieses Duell einer klaren Rollenverteilung. Die Hausherren aus Manchester gelten als heißer Kandidat auf drei Punkte und werden nach den jüngst schlechten Ergebnissen nichts unversucht lassen, wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Der Heimsieg bringt durchschnittliche Manchester City Tottenham Quoten von 1,50 ein. Der Auswärtssieg wird mit Quoten um 5,50 belohnt.

Die letzten beiden direkten Aufeinandertreffen im Etihad Stadium brachten zwischen beiden Konkurrenten sechs Tore mit sich. Wer erneut von sechs oder mehr Treffern ausgeht, darf sich über Quoten um 4,80 freuen. Um kein eigenes Risiko bei höheren Manchester City Tottenham Wettquoten zu tragen, könnte sich die Nutzung von Wetten ohne Einzahlung anbieten.

Manchester City vs Tottenham Prognose: Bleibt Man City zu Hause weiterhin ungeschlagen?

Manchester City holte im vergangenen Fußballjahr seine zehnte englische Meisterschaft und will den Titel in dieser Spielzeit verteidigen. Die Skyblues legten an den ersten neun Spieltagen starke Leistungen an den Tag und absolvierten diese ohne Niederlage (7S, 2U).

Zuletzt zeichnete sich jedoch mit zwei Misserfolgen ein Negativtrend ab. Beide Fernduelle gegen Bournemouth und Brighton gingen jeweils mit 1:2 verloren. Auswärts haben die Kicker von Startrainer Pep Guardiola gehörig Federn gelassen und zeigen bereits fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Liverpool auf.

Wesentlich stärker präsentierten sich die Citizens bisweilen auf heimischem Boden. Nach wie vor ist die Guardiola-Elf zu Hause ungeschlagen. Vier Siege und ein Remis sprechen für sich. Die Offensive war in den eigenen vier Wänden sehr gefährlich und erzielte zwölf Tore.

Die Abwehr hielt jedoch nur in einem der fünf Heim-Duelle die Null. Vier der fünf Ansetzungen im Etihad Stadium brachten beiderseitige sowie mehr als 2,5 Tore zum Vorschein. Die bisherigen Heim-Statistiken bestätigen unseren Manchester City Tottenham Tipp.

Manchester City - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:2 Brighton (A), 1:4 Sporting Lissabon (A), 1:2 AFC Bournemouth (A), 1:2 Tottenham (A), 1:0 Southampton (H).

Letzte 5 Spiele Tottenham: 1:2 Ipswich Town (H), 2:3 Galatasaray (A), 4:1 Aston Villa (H), 2:1 Manchester City (H), 0:1 Crystal Palace (A).

Letzte Spiele Manchester City vs. Tottenham: 1:2 (A), 2:0 (A), 1:0 (A), 3:3 (H), 0:1 (A).

Ähnlich wie bei Manchester City kriselte es auch zuletzt bei den Spurs aus London. Neben der 2:3-Pleite gegen Galatasaray setzte es auf nationaler Ebene vor heimischer Kulisse ein 1:2 gegen Ipswich Town. Dabei waren die Hausherren spielbestimmend, ließen nur die letzte Entschlossenheit im Spiel nach vorne vermissen.

Satte fünf Niederlagen kamen bisher im englischen Oberhaus zum Vorschein, drei davon in den Stadien des Gegners. Allgemein zeigte sich das Team von Trainer Ange Postecoglou auswärts nur bedingt auf der Höhe und holte lediglich einen Sieg in den Stadien des Gegners. Hierbei handelte es sich um das 3:0 im Old Trafford gegen Manchester United. Ein weiterer Sieg in Manchester, diesmal im Etihad Stadium, erscheint in der Manchester City Tottenham Prognose jedoch um einiges schwieriger.

Mit sieben Auswärtstoren legten die Spurs in den Stadien der Konkurrenz einen gewissen Offensivdrang an den Tag. Ein Umstand, der sich negativ auf die defensive Standfestigkeit auswirkte. Der Abwehrverbund musste sich nämlich auswärts sieben Gegentore ankreiden lassen. Drei der letzten vier Duelle in der Fremde brachten drei oder mehr Tore mit sich. Lediglich beim 0:1 bei Crystal Palace kam kein eigener Treffer zum Vorschein.

Manchester City vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson - Walker, Simpson-Pusey, Gvardiol, Lewis - Kovacic, Savinho, Foden, Gündogan, McAtee - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega Moreno, Aké, Wilson-Esbrand, O’Reilly, Wright, Silva, De Bruyne

Startelf Tottenham: Vicario - Pedro Porro, Romero, Dragusin, Udogie - Kulusevski, Bentancur, P. Sarr - Johnson, Solanke, Son

Ersatzbank Tottenham: Forster, B. Davies, Spence, Bissouma, L. Bergvall, Maddison, A. Gray, Lankshear, Werner

Bei den Citizens liegt derzeit einiges im Argen. Gegen Brighton setzte es wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage am Stück. Superstar Erling Haaland kann es mit seinen zwölf Saisontoren nicht immer im Alleingang richten. Dennoch ist in unserer Manchester City Tottenham Prognose mit einem weiteren Treffer des Norwegers zu rechnen. Zudem ruhen viele Hoffnung auf Mittelfeldmotor Kevin De Bruyne. Nach seiner langen Verletzungspause reichte es zuletzt gegen Sporting Lissabon und Brighton aber nur für zwei Kurzeinsätze. Darüber hinaus fallen Oscar Bobb, Rodri, Manuel Akanji und Matheus Nunes verletzungsbedingt aus.

Bei den Spurs gab es zuletzt ebenfalls einige Probleme, wie das 1:2 gegen Ipswich Town offenbarte. Trainer Ange Postecoglou hat mit Djed Spence, Wilson Odobert, Micky van de Ven, Richarlison und Mikey Moore einige Ausfälle zu kompensieren.

Unser Manchester City - Tottenham Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Zweifelsohne sind beide Konkurrenten nach den zuletzt durchwachsenen Ergebnissen um Wiedergutmachung bestrebt und werden alles in die Waagschale werfen. Vor allem offensiv hinterließen sowohl die Skyblues als auch die Spurs einen starken Eindruck und erzielten in der laufenden Saison zusammen satte 45 Tore.

Zudem sind die Citizens im Etihad Stadium mit vier Siegen und einem Remis eine Macht, mit der zu rechnen ist. Wir visieren einen offenen Schlagabtausch, der zwangsläufig zu Toren führt, zwischen beiden Mannschaften an.