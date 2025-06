Manchester City - Wydad AC Tipp, Prognose & Quoten | 18.06.2025

SPORT1 Betting 17.06.2025 • 09:00 Uhr Manchester City - Wydad AC Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Werden die Skyblues ihrer Favoritenrolle gerecht?

Unser Manchester City - Wydad AC Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 18.06.2025 lautet: Die Klub WM sorgt auch für viele David-gegen-Goliath-Duelle. Im Wett Tipp heute sind die Marokkaner zum Auftakt aber zu Recht der haushohe Außenseiter.

In der Gruppe G der FIFA Klub WM sind die beiden europäischen Schwergewichte Juventus Turin und Manchester City die haushohen Favoriten. Der marokkanische Rekordmeister Wydad AC macht sich aber trotzdem Hoffnungen aufs Achtelfinale. Doch schon zum Auftakt trifft der Verein aus Casablanca auf den Titelverteidiger aus der Premier League.

Die Quoten der Manchester City Wydad AC Prognose machen dem Underdog auch schon wenig Hoffnungen. Wir kommen ebenfalls zu einem deutlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Bwin den Manchester City Wydad AC Wett Tipp heute “Sieg Man City HC -2”.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Wydad AC auf “Sieg Man City HC -2”:

Manchester City ist Titelverteidiger bei der Klub WM

Beim Marktwert sind die Skyblues haushoch überlegen

Die Citizens haben Schlüsselspieler Rodri wieder an Bord

Manchester City vs Wydad AC Quoten Analyse:

Bei dieser Partie treffen Welten aufeinander. Das zeigt einerseits der Blick auf den Marktwert. Die Marokkaner können gerade mal einen Wert von 18 Mio. Euro vorweisen. Der Kader der Skyblues wird dagegen mit 1,31 Milliarden Euro bewertet. So fallen auch die Manchester City vs Wydad AC Quoten deutlich aus. Mehr als eine 1,10 ist für einen Sieg des Premier-League-Vertreters nicht drin.

Dafür wartet schon bei einem Remis der zehnfache Wetteinsatz auf euch. Auf der Gegenseite wird ein Sieg des Außenseiters bei den Bookies, die auch im Sportwetten Bonus Vergleich am besten abschneiden, mit Manchester City gegen Wydad AC Wettquoten zwischen 23,0 und 32,0 bezahlt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Wydad AC Prognose: Zwei starke Formkurven treffen aufeinander

Zwischen 2017 und 2024 hatte Manchester City unter Coach Pep Guardiola sechs von sieben Meisterschaften in der Premier League gewonnen. In der Saison 2024/25 blieb der Verein aber zum ersten Mal seit acht Jahren ohne großen Titel. Das FA-Cup-Finale gegen Crystal Palace wurde verloren. In der Champions League war man schon vor dem Achtelfinale ausgeschieden. Zwischen dem 27. Oktober 2024 und dem 30. März 2025 konnten die Skyblues in allen Wettbewerben lediglich 12 von 32 Spielen für sich entscheiden.

Durch einen guten Endspurt mit sieben Siegen und zwei Remis aus den jüngsten neun Partien sicherten sich die Citizens aber immerhin noch den dritten Platz in der Endabrechnung. 71 Zähler bedeuten jedoch die niedrigste Punktzahl in der neunjährigen Guardiola-Ära. Die letzte Ausgabe der Klub WM konnte Manchester durch ein 4:0 im Endspiel gegen Fluminense gewinnen. Die Verantwortlichen haben mit den Verpflichtungen von Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki und Tijjani Reijnders schon auf die schwache Vorsaison reagiert.

Mit 22 Titeln ist der Wydad Athletic Club der Rekordmeister in Marokko. Die letzte Meisterschaft stammt allerdings aus der Spielzeit 2021/22. Auch in der Saison 2024/25 musste sich der Verein aus Casablanca mit dem dritten Platz begnügen. Der Rückstand auf Tabellenführer Berkane hatte am Ende 16 Punkte betragen. Diese schwache Saison wurde schon im April Coach Rhulani Mokwena zum Verhängnis. Unter Interimstrainer Mohamed Amine Benhachem zeigte die Formkurve wieder nach oben. In den jüngsten 14 Ligaspielen blieb der AC ungeschlagen.

Mit 12 Remis, bei nur 4 Niederlagen, ließ der Rekordchampion aber insgesamt zu viele Punkte liegen. Nach den guten Leistungen wurde der Interimscoach zum neuen Cheftrainer befördert. Wydad hat auch schon dreimal die afrikanische Champions League gewonnen (1992, 2017, 2022). Für die letzte Saison der CAF Königsklasse hatte sich der Verein allerdings nicht mal qualifiziert. Mit Nordin Amrabat, Hamza Hannouri und Stephane Aziz Ki haben die Verantwortlichen den Kader schon verstärkt. Trotzdem spricht die Qualität beim Manchester City Wydad AC Tipp deutlich gegen die Nordafrikaner.

Manchester City - Wydad AC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Fulham (A), 3:1 Bournemouth (H), 0:1 Crystal Palace (A), 0:0 Southampton (A), 1:0 Wolverhampton (H)

Letzte 5 Spiele Wydad AC: 0:1 FC Porto (H), 0:1 Sevilla FC (H), 2:0 RCA Zemamra (H), 2:0 Jeunesse Sportive Soualem (A), 2:1 AS Forces Arm Royales de Rabat (H)

Letzte Spiele Manchester City vs Wydad AC:

Zum Auftakt der Gruppe G treffen beide Vereine erstmals aufeinander. So können wir aus dem direkten Vergleich keine Infos für unsere Manchester City Wydad AC Prognose ableiten.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

In der Offensive kommen die Skyblues mit Angreifern wie Haaland und Marmoush daher. So spielen wir bei VBET mit einer Quote von 1,57 den Manchester City Wydad AC Tipp “Man City trifft in beiden HZ”.

Auf Neukunden des Anbieters wartet der VBET Willkommensbonus. Zudem hat der Buchmacher für alle den aktuellen VBET Promo Code parat!

So seht ihr Manchester City - Wydad AC im TV oder Stream:

18. Juni 2025, 18 Uhr, Lincoln Financial Field, Philadelphia

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Für Fußballfans gibt es zwei gute Nachrichten: Vom 14. Juni bis zum 13. Juli kämpfen 32 Vereine aus aller Welt um den Titel bei der Klub WM. Und alle Partien, darunter auch das Duell zwischen Manchester City und Wydad AC, welches im Lincoln Financial Field von Philadelphia ausgetragen wird, werden kostenfrei von DAZN übertragen.

Manchester City vs Wydad AC: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ortega - Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol - Rodri - Gündogan, Silva - Doku, Haaland, Marmoush

Ersatzbank Manchester City: Ederson, Aké, Lewis, O’Reilly, Savinho, Foden, Echeverri, Nico, Ait-Nouri, Cherki, Reijnders

Startelf Wydad AC: El Jaafary - El Afouri, Salmi, Chmamri, Kchiouach - Ammi Bari, Mahtou - Rachouq - Rafik, El Allaly, Rihani

Ersatzbank Wydad AC: Benssy, Lbjaoui, El Moutaouakkel, Jdiya, Moudayane, Boudarga, Bdaa, Ihia, Raoui, Amrabat, Hannouri, Aziz Ki

Acht Monate lang mussten die Skyblues mit Rodri auf ihren wichtigsten Spieler verzichten. Im letzten Heimspiel der Premier-League-Saison kehrte der aktuelle Ballon-d’Or-Titelträger zurück und soll nun bei der Klub WM Spielpraxis sammeln. Diese Personalie müssen wir bei der Manchester City Wydad AC Prognose auf jeden Fall berücksichtigen.

Unser Manchester City - Wydad AC Tipp: Sieg Man City HC -2

Die Ausgangslage bei diesem Duell ist klar. Alles andere als ein Sieg der Skyblues wäre eine große Überraschung. Die Qualitätsunterschiede sind so groß, dass vieles am Ende sogar für einen deutlichen Erfolg des Favoriten spricht.