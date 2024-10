Manchester United - Brentford Tipp, Prognose, Quoten

Unser Manchester United - Brentford Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.10.2024 lautet: Die Länderspielpause nutzte Erik ten Hag für einen kurzen Trip in seine Heimat. Nach dieser kurzen Verschnaufpause erwarten wir einen Sieg der Red Devils im Wett Tipp heute.

Das Old Trafford war bisher ein attraktives Ziel für Auswärtsmannschaften in der Premier League. Zu Hause gewannen die Red Devils erst ein Liga-Spiel (2N) und erzielten nur ein einziges Tor. Unsere Manchester United Brentford Prognose zielt aber auf einen zweiten Heimsieg für Erik ten Hag und sein Team ab.

Brentford ist bislang das Team mit den zwei Gesichtern. Zu Hause gewannen die Bees drei von vier Liga-Spielen, in der Ferne gab es dagegen nur Niederlagen (3). Für den Manchester United Brentford Wett Tipp heute wählen wir bei Bwin eine Quote von 2,20 und setzen auf „Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Brentford auf „Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore“:

Manchester United vs Brentford Quoten Analyse:

Manchester United vs Brentford Prognose: Die Schwächen attackieren

Mit fünf sieglosen Pflichtspielen in Folge gingen die Spieler von Manchester United in die Länderspielpause. Die Vorbereitung auf das nächste Liga-Spiel lag dennoch in den Händen von Erik ten Hag, der wegen fehlender Ergebnisse zum wiederholten Mal in der Kritik steht.