Manchester United - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten 03.11.

Unser Manchester United - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.11.2024 lautet: Ruud van Nistelrooy bleibt als Interimstrainer ungeschlagen. In unserem Wett Tipp heute erlebt er aber erneut keine Weiße Weste.

Die Red Devils haben einen neuen Trainer! Ruben Amorim heißt er, spielt in unserer Manchester United Chelsea Prognose aber nur eine untergeordnete Rolle, da er das Amt erst zum 11. November 2024 antritt. Dennoch muss dieser Umstand an dieser Stelle erwähnt werden. Bis zu seiner Ankunft will Ruud van Nistelrooy den Klub weiter nach vorne bringen. Im EFL Cup unter der Woche ist das dem Niederländer bereits vorzüglich gelungen. Nun soll auch ein Sieg in der Premier League her.

Diesen trauen wir den Red Devils zu, sichern uns dann aber doch ab und entscheiden uns für den Manchester United Chelsea Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,07 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Chelsea auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Manchester United gewann unter der Woche mit 5:2 gegen Leicester City.

Die Red Devils konnten in nur einem der letzten 8 Pflichtspiele hinten die Null halten.

Man United hat keines der letzten 11 Heim-Duelle mit den Blues verloren.

Manchester United vs Chelsea Prognose: Uniteds Heimserie gegen die Blues hält

Kann eine Trainerentlassung viel bewirken? Manchester United: Ja! Nur zwei Tage nach dem Rauswurf von Erik ten Hag als Coach der Red Devils musste der englische Rekordmeister im EFL Cup gegen Liga-Konkurrent Leicester antreten. Im heimischen Old Trafford gab es einen furiosen 5:2-Erfolg.

Bereits nach 39 Minuten hatte Man United viermal getroffen. Am Ende standen sogar fünf Tore auf der Anzeigetafel und damit eines mehr als der Klub in den zusammengenommenen vier Partien davor erzielt hatte. Gefeiert wurde auch Interimstrainer Ruud van Nistelrooy, der nach Ankunft von Amorim sehr gerne im Klub bleiben würde.

Weitere Punkte für sich, aber vor allem das Team kann der Niederländer am Sonntag sammeln - und das ist bitter nötig. Denn United steht nach neun Spieltagen bei erst elf Zählern. Der aktuelle 14. Rang ist die zum Vergleichszeitpunkt schlechteste Platzierung der Red Devils seit Gründung der Premier League im Jahr 1992.

Mit vier hat der Rekordmeister fast die Hälfte der bisherigen neun Premier-League-Spiele in dieser Saison verloren. Siege gab es nur gegen Aufsteiger Southampton sowie Brentford und Fulham. Im Prinzip spricht das eben Erwähnte nicht für die Gastgeber und dennoch trauen wir ihnen in unserer Manchester United Chelsea Prognose einiges zu.

Manchester United - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 5:2 Leicester (H), 1:2 West Ham (A), 1:1 Fenerbahce (A), 2:1 Brentford (H), 0:0 Aston Villa

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:2 Newcastle (A), 2:1 Newcastle (H), 4:1 Panathinaikos (A), 1:2 Liverpool (A), 1:1 Nottingham (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Chelsea: 3:4 (A), 2:1 (H), 4:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H)

Anders als der Gegner haben die Blues ihr Ligapokal-Match unter der Woche bei Newcastle United mit 0:2 verloren. Drei Tage zuvor konnten die Londoner an der heimischen Stamford Bridge die Magpies im Rahmen des neunten Spieltags der Premier League noch mit 2:1 bezwingen.

Bei diesem Erfolg stand in der Startelf Chelseas kein Spieler, der 25 Jahre oder älter war. Mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren und 206 Tagen war die Startelf der Londoner die jüngste in dieser Saison. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen holten die Blues bereits den fünften Dreier in dieser PL-Spielzeit.

Mit 19 Toren stellt Chelsea die zweitbeste Offensive hinter Manchester City (20). Über die Hälfte dieser Treffer, nämlich elf, erzielte der CFC auswärts und das, obwohl er zu Hause schon ein Spiel mehr absolviert hat. Das bislang letzte PL-Auswärtsmatch in Liverpool ging knapp mit 1:2 verloren.

Die ersten drei Liga-Auswärtsspiele in dieser Saison hatten die Blauen noch allesamt gewonnen. Die andere der bisher erst zwei Premier-League-Pleiten in dieser Spielzeit gab es am ersten Spieltag gegen Meister Man City. Demnach scheinen die Gäste in unserem Manchester United Chelsea Tipp eigentlich gut gewappnet.

Manchester United vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Martinez, Mazraoui; Casemiro, Ugarte, Fernandes; Rashford, Hojlund, Garnacho

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Lindelöf, Amass, Evans, Fletcher, Amad, Wheatley, Zirkzee

Startelf Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia, Madueke, Palmer, Neto; Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jorgensen, Gusto, Adarabioyo, Fernandez, Joao Felix, Mudryk, Nkunku, Sancho, Veiga

Zu Hause haben die Red Devils keines der letzten elf Duelle mit den Blues verloren (5S, 6U). Auch das ist mit ein Grund, warum wir in unserer Manchester United Chelsea Prognose den Sieg etwas mehr dem Rekordchampion zutrauen, auch wenn die bessere Form zuletzt ohne Zweifel der Gast an den Tag legte - zumindest im Ligabetrieb.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschieden die Londoner auf dramatische Weise für sich. Zu Hause lagen sie bis zur zehnten Minute der Nachspielzeit mit 2:3 hinten, nur um mit einem Doppelschlag binnen zwei Zeigerumdrehungen doch noch mit 4:3 zu gewinnen.

Unser Manchester United - Chelsea Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Zugegeben: Würde Erik ten Hag noch auf der Bank der Red Devils sitzen, dann würde unsere Einschätzung vielleicht anders aussehen. Doch die Entlassung des Übungsleiters hat bei der Mannschaft für eine Art Befreiung gesorgt. Zumindest lässt sich das nach dem furiosen Auftritt beim 5:2 über Leicester nur zwei Tage nach dem Rauswurf ten Hags vermuten. Dieser Pokal-Auftritt, während der Gegner sein Pokalmatch verlor und weil United zuletzt im Mai 2013 ein Heimspiel gegen die Blues verloren hat, lassen uns in dieser Begegnung Vorteile beim englischen Rekordmeister sehen.