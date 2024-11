Manchester United - Everton Tipp, Prognose & Quoten 1.12.

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 23:00 Uhr Manchester United - Everton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wie startet der neue Coach in sein erstes PL-Heimspiel?

Unser Manchester United - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.12.2024 lautet: Die Red Devils müssen unter dem neuen Coach in der Liga dringend Boden gut machen. Dafür stehen die Chancen im Wett Tipp heute auch ganz gut.

Beim 3:2 am Donnerstag in der Europa League gegen den FK Bodö/Glimt feierte der neue Manchester United-Coach Ruben Amorim sein Heimdebüt. Nur drei Tage später kommt der Trainer nun auch in der Premier League zu seinem ersten Heimspiel. Vier der letzten neun Man United-Manager konnten ihr erstes Ligaspiel im Old Trafford nicht gewinnen, darunter auch Erik ten Hag und Ruud van Nistelrooy. In unserer Manchester United Everton Prognose trauen wir Amorim aber einen erfolgreichen Heimauftakt zu.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Everton auf „Sieg Man United & Über 1,5 Tore“:

Man United ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen (4S, 2U).

Die Toffees entschieden lediglich eines der letzten 17 PL-Auswärtsspiele für sich.

Everton konnte von den vergangenen 31 Gastspielen bei United nur eines gewinnen.

Manchester United vs Everton Quoten Analyse:

In der PL-Tabelle haben die Toffees nur drei Plätze und fünf Punkte Rückstand auf die Red Devils. Trotzdem gehen die Manchester United Everton Quoten von einer klaren Angelegenheit aus. Für einen Heimsieg schaffen es die Quoten gerade mal auf Werte um 1,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Everton Prognose: Macht United weitere Fortschritte?

Schon nach dem ersten Spiel unter seiner Führung musste Ruben Amorim die Manchester United-Fans trösten. Zu Gast bei Aufsteiger Ipswich Town hatte es am vergangenen Wochenende trotz 60 Prozent Ballbesitz, bei 0,80 xG und 11:11 Gesamtschüssen, nur zu einem 1:1 gereicht. Es werde noch eine ganze Weile dauern, bis die Mannschaft das neue System des Coaches umsetzen kann. Am Donnerstag im Europapokal gegen den FK Bodö/Glimt lief es für die Red Devils mit 20:7 Torschüssen, 72 Prozent Ballbesitz und 2,95 zu 0,77 xG schon etwas besser.

Hier mussten die Hausherren aber nach zwei Gegentoren lange um den Heimsieg kämpfen. Im bisherigen Saisonverlauf war die Offensive ein großes Problem von Man United. Nur Southampton (9), Crystal Palace und Everton (beide 10) kommen auf weniger Tore als Manchester (13). Kein Verein in der Premier League unterbietet aktuell seine Expected Goals (18,3) so stark wie United (-5,3). Auch haben lediglich zwei Teams eine schwächere „Shot Conversion“ als der Rekordmeister (10,7 Prozent). Immerhin haben auch lediglich Liverpool (8) und Arsenal (12) eine bessere Abwehr als die „Roten Teufel“ (13).

Everton musste in der vergangenen Saison mit einigen Handicaps kämpfen. So bekam der Verein wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zwei Punkte abgezogen. Zudem mussten die Toffees eine Serie von 13 Spielen ohne Sieg durchmachen. Doch am Ende hatten die Männer von Coach Sean Dyche drei Plätze und 14 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. In diesem Jahr hoffte der Verein aus Liverpool auf einen weiteren Aufschwung. Doch bisher tun sich die Blauen schwer. Es stehen gerade mal zwei Siege aus den ersten zwölf Partien auf dem Konto.

Schon in der Vorsaison hatte nur Absteiger Sheffield United (35) weniger Tore erzielt als Everton (40). Und auch in dieser Spielzeit kommt lediglich Aufsteiger Southampton (9) auf weniger Treffer als die Toffees (10). Grund dafür sind die zweitschwächste „Shot Conversion“ der Liga (8,7 Prozent) und die schwächste „Shooting Accuracy“ - nur 41,7 Prozent der Schüsse kommen aufs Tor. Auch konnte der EFC gerade einmal eines der letzten 17 PL-Auswärtsspiele gewinnen (6U, 10N). Immerhin kommen nur Liverpool (6) und Man United 2024/25 auf mehr Weiße Westen als Everton (4).

Manchester United - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:2 Bodö/Glimt (H), 1:1 Ipswich Town (A), 3:0 Leicester City (H), 2:0 PAOK (H), 1:1 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Everton: 0:0 Brentford (H), 0:0 West Ham (A), 0:1 Southampton (A), 1:1 Fulham (H), 2:0 Ipswich Town (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Everton: 2:0 (H), 3:0 (A), 2:0 (H), 3:1 (H), 2:1 (A)

Mit 41 Siegen ist Everton einer der Lieblingsgegner von Manchester United in der Premier League. Nur zwei der vergangenen 18 Ligaduelle gegen die Toffees haben die Red Devils verloren und konnten die letzten vier alle gewinnen, drei davon zu null.

Im Old Trafford konnten die Gäste aus Liverpool sogar von den vergangenen 31 Gastspielen lediglich eines für sich entscheiden (8U, 22N). Auch Sean Dyche kommt in 17 PL-Duellen als Coach gegen Manchester gerade mal auf einen Sieg (5U, 11N).

Marcus Rashford erzielte am vergangenen PL-Spieltag das erste United-Tor unter Ruben Amorim und kommt in seinen jüngsten sieben Duellen mit Everton auf fünf Scorerpunkte (2 Tore, 3 Vorlagen).

So seht ihr Manchester United - Everton im TV oder Stream:

01. Dezember 2024, 14:30 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky zeigt die Premier League mindestens bis 2028 live. An jedem Spieltag gibt es bei dem Bezahlanbieter alle Spiele der englischen Top-Liga in HD. Dazu gehört auch das Duell am Sonntag zwischen Manchester United und Everton.

Der Ball rollt im Old Trafford ab 14:30 Uhr.

Manchester United vs Everton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana (GK) - Mazraoui, De Ligt, Evans - Diallo, Casemiro, Eriksen, Dalot - Fernandes, Garnacho - Rashford

Ersatzbank Manchester United: Bayindir (Tor), Malacia, Mainoo, Antony, Ugarte, Shaw, Höjlund, Zirkzee, Mount, Amad, Martinez

Startelf Everton: Pickford (GK) - Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko - Doucoure, Gueye - Lindstrom, McNeil, Ndiaye - Calvert-Lewin

Ersatzbank Everton: Joao Virginia (Tor), M. Keane, O’Brien, Patterson, Armstrong, Bates, Harrison, Mangala, Beto, Coleman, Chermiti

Bei Man United steht Lisandro Martinez wieder zur Verfügung. Fehlen werden Harry Maguire, Leny Yoro und Victor Lindelöf. Die Gäste können wieder auf Seamus Coleman und Youssef Chermiti setzen. Dafür muss man auf Profis wie Tim Iroegbunam, James Garner, Armando Broja und Dele Alli verzichten.

Unser Manchester United - Everton Tipp: „Sieg Man United & Über 1,5 Tore“

Aller Anfang ist schwer. Das gilt auch für Manchester United und den neuen Coach. Trotzdem trauen wir in unserer Manchester United Everton Prognose Ruben Amorim einen Sieg im ersten Premier-League-Heimspiel zu.

Das hat einerseits damit zu tun, dass die Red Devils in den sechs Spielen seit der Entlassung von Erik ten Hag ungeschlagen sind (4S, 2U). Zudem sprechen auch der Heimvorteil, die Qualität und der direkte Vergleich für die Hausherren.

Auf der Gegenseite sind die Toffees seit vier Ligaspielen ohne Sieg und konnten in der Fremde in den vergangenen 17 Partien selten überzeugen. Dabei rechnen wir aber immerhin mit ein paar Toren.