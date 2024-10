Manchester United - Leicester Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 29.10.2024 • 12:00 Uhr Manchester United - Leicester Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EFL Cup Wette | Was kann „Van the Man“ bewirken?

Unser Manchester United - Leicester Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 30.10.2024 lautet: Der Trainerwechsel dürfte bei den „Red Devils“ einige Blockaden lösen. Deswegen setzen wir im Wett Tipp heute auf einen klaren Heimsieg.

Es hatte sich schon lange Zeit angekündigt. Am Montag war es dann soweit: Nach der 1:2-Niederlage am Wochenende bei West Ham trennte sich Manchester United von Coach Erik ten Hag. Nach den ersten neun Partien der laufenden Saison stehen die „Red Devils“ in der Tabelle gerade mal auf Platz 14. Auf Interimsbasis wird die Mannschaft nun vom bisherigen Co-Trainer Ruud van Nistelrooy betreut. Hinter den Kulissen soll aber ein neuer Cheftrainer gesucht werden. Ex-Profi „Van the Man“ steht auf jeden Fall am Mittwoch im Ligapokal-Achtelfinale daheim gegen Leicester an der Seitenlinie. Gegen den Aufsteiger sind die Hausherren laut der Manchester United Leicester Prognose klar favorisiert.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,90 bei NEO.bet für den Manchester United Leicester Wett Tipp heute „Sieg Man United HC -1″.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Leicester auf „Sieg Man United HC -1″:

Leicester konnte nur 7 von 67 Gastspielen im Old Trafford gewinnen.

Qualität und Heimvorteil sprechen für die „Red Devils“.

Die Foxes hatten schon in der vorigen EFL-Runde zu Gast bei Walsall große Probleme.

Manchester United vs Leicester Quoten Analyse:

In der PL-Tabelle sind beide Vereine auf den Plätzen 14 und 15 Nachbarn. Trotzdem sprechen die Manchester United Leicester Wettquoten eine ganz deutliche Sprache. Für einen Heimsieg in 90 Minuten klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,37.

Das hat natürlich mit der deutlich höheren Qualität und dem Heimvorteil zu tun. So bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit Manchester United Leicester Quoten zwischen 7,80 und 8,00. Falls ihr den Foxes gegen angeschlagene „Red Devils“ etwas zutraut, könnt ihr euch durch eine Gratiswette Unterstützung holen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Leicester Prognose: Wie lang darf Van Nistelrooy ran?

Schon im Sommer war der Verbleib von Erik ten Hag in Manchester eher überraschend gewesen. United hatte es in der Liga nur auf einen enttäuschenden 8. Platz geschafft. Dafür glückte der Sieg im FA-Cup-Finale gegen Manchester City. In seiner Amtszeit hatte der niederländische Coach keine Spielidee und kein klares Konzept erkennen lassen. Trotzdem hatten nur der legendäre Alex Ferguson (59,67 Prozent) und José Mourinho (58,33) eine bessere Siegquote bei den „Red Devils“ als ten Hag (54,69).

In dieser Saison wurde vor allem die fehlende Torgefährlichkeit dem Coach zum Verhängnis. Die Mannschaft weist in der Premier League die größte Diskrepanz zwischen acht erzielten Treffern und dem xG-Wert von 14,6 möglichen Treffern auf. So konnte Man United nur drei von neun PL-Spielen gewinnen. Dem gegenüber stehen zwei Remis und vier Niederlagen. Auch in der Europa League reichte es in drei Partien gerade mal für drei Remis. In der Fremde konnte man 2024/25 gerade einmal eines von sieben Pflichtspielen gewinnen - mit 3:0 bei Aufsteiger Southampton.

Nach dem Abstieg 2023 stand in Leicester ein Umbruch an. Die Verpflichtung von Coach Enzo Maresca erwies sich dabei als Glücksfall. Die Foxes sicherten sich in der Vorsaison die Zweitliga-Meisterschaft und kehrten somit unmittelbar ins Oberhaus zurück. Im Sommer musste man allerdings den Erfolgscoach zu Chelsea ziehen lassen. Nachfolger wurde Steve Cooper. Für den Meister aus dem Jahr 2016 geht es in dieser Spielzeit einzig und alleine um den Klassenerhalt. Hier sind die Füchse mit zwei Siegen und neun Punkten bisher auf Kurs.

Nach neun Spieltagen hat der LCFC schon ein Polster von fünf Punkten auf die Gefahrenzone. Allerdings war der Aufsteiger nicht so gut gestartet. Nach den ersten sechs Runden der neuen Saison war City noch ohne Sieg. Dann folgten ein 1:0 daheim gegen Bournemouth und ein 3:2 bei Southampton. Am Wochenende kassierte man mit dem 1:3 daheim gegen Nottingham aber wieder einen Rückschlag. Die Männer von Coach Cooper hatten schon in der vorigen EFL-Runde zu Gast bei Walsall große Probleme. Gegen den Viertligisten kam man nur nach Elfmeterschießen weiter.

Manchester United - Leicester Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:2 West Ham (A), 1:1 Fenerbahce (A), 2:1 Brentford (H), 0:0 Aston Villa (A), 3:3 FC Porto (A)

Letzte 5 Spiele Leicester: 1:3 Nottingham Forest (H), 3:2 Southampton (A), 1:0 Bournemouth (H), 2:4 Arsenal (A), 3:0 n.E. Walsall (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Leicester: 3:0 (H), 1:0 (A), 1:1 (H), 2:4 (A), 1:2 (H)

Beide Vereine standen sich schon 137-mal gegenüber. Manchester liegt im Vergleich mit 70 Siegen zu 36 Niederlagen klar vorne (31U). Im Old Trafford ist der Unterschied noch deutlicher.

Hier nahmen die Foxes nur in sieben von 67 Fällen alle Punkte mit nach Hause (15U, 45N). Von den jüngsten 19 Duellen konnte Leicester gerade einmal drei für sich entscheiden. Diese drei Erfolge feierte der LCFC alle im Kalenderjahr 2021.

Beide Teams überzeugten zuletzt nicht durch wirklich stabile Abwehrreihen. So lohnt sich ein Blick auf den Manchester United Leicester Tipp „Beide Teams treffen“. Dafür bekommen wir in der Winamax App eine Quote von 1,84.

Manchester United vs Leicester: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana - Dalot, de Ligt, Martinez, Collyer - Casemiro, Ugarte - Diallo, Eriksen, Garnacho - Zirkzee

Ersatzbank Manchester United: Bayindir (Tor), Amass, Evans, Fletcher, Wheatley, Amad, Lindelöf, Rashford, Bruno Fernandes, Höjlund

Startelf Leicester: Ward - Pereira, Coady, Okoli, Thomas - Skipp, Soumaré - Fatawu, Bounanotte, Cordova-Reid - Edouard

Ersatzbank Leicester: Hermansen (Tor), El Khannouss, Ayew, Faes, Justin, Ndidi, Winks, Mavididi, Vardy

Der Man-United-Interimscoach muss am Mittwoch auf Spieler wie Leny Yoro, Harry Maguire, Mason Mount, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Victor Lindelöf und Antony verzichten. Der Einsatz von Noussair Mazraoui steht noch auf der Kippe.

Bei den Gästen fallen Profis wie Patson Daka, Jakub Stolarczyk, Victor Kristiansen, Jannik Vestergaard und Hamza Choudhury aus. Natürlich hat es auch einen Einfluss auf die Manchester United Leicester Prognose, wie viele Stammspieler geschont werden.

Unser Manchester United - Leicester Tipp: „Sieg Man United HC -1″

Auf den ersten Blick dürfen die Gäste auf eine Überraschung hoffen. Denn Manchester United konnte nur eines seiner letzten acht Pflichtspiele gewinnen. Doch der Trainerwechsel dürfte ein paar Auswirkungen zeigen.

Und sicher wird sich Ruud van Nistelrooy auch Hoffnungen auf den Cheftrainer-Posten machen. Diesen Job kann er sich aber nur durch gute Ergebnisse und Leistungen sichern. Die Gäste konzentrieren sich dagegen auf den Klassenerhalt in der Liga.