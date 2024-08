Manchester United - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 1.9.

SPORT1 Betting 31.08.2024 • 07:00 Uhr Manchester United - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Ist Liverpool wieder zu stark?

Unser Manchester United - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.09.2024 lautet: Man United verpasste in elf der letzten zwölf Premier-League-Duelle einen Sieg gegen Liverpool. Im Wett Tipp heute wird diese Statistik nicht besser.

Wie lange hält Manchester United an den Diensten von Erik ten Hag fest? Diese Frage nimmt immer größeren Raum ein, während die Red Devils in der neuen Spielzeit mit den alten Problemen konfrontiert werden. Seit der Niederländer das Traineramt in Manchester übernommen hat, verlor kein Premier-League-Team ein Spiel häufiger in der Nachspielzeit als die Hausherren (6). So auch in der Manchester United Liverpool Prognose?

Vor der Saison 2022/2023 hatte Manchester United überhaupt erst zwei Premier-League-Spiele durch ein Gegentor in der Nachspielzeit verloren. In unserem Manchester United Liverpool Wett Tipp heute gehen die Gastgeber als Verlierer vom Feld und wir nutzen die Quote von 1,88 bei NEObet für „Sieg Liverpool“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Liverpool auf „Sieg Liverpool“:

Kein Premier-League-Team hat mehr erwartbare Tore auf dem Konto als Liverpool (5,3 xG).

Ebenso hat Liverpool die stärkste erwartbare Defensive (0,8 xGA).

Mohamed Salah hat in seinen letzten 6 Auswärtsspielen im Old Trafford getroffen (9).

Manchester United vs Liverpool Quoten Analyse:

Die letzte Begegnung des zweiten Spieltags in der Premier League wird am Sonntag um 17:00 Uhr angepfiffen. Die Hausherren sind bei Manchester United Liverpool Quoten bis 3,60 nur Außenseiter.

Obwohl das Aufeinandertreffen im Old Trafford stattfindet, werden die Reds mit maximalen Manchester United vs. Liverpool Wettquoten von 1,88 gelistet und gelten als klarer Favorit auf den Sieg. Für uns ist sogar dieser Betano Bonus in dieser Paarung spielbar.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Liverpool Prognose: Viel Arbeit, aber kein Ertrag

Seit dem Start der Saison 2016/2017 hat Manchester United die Reds nur in zwei von 16 Premier-League-Spielen geschlagen (8U, 6N). Eine Verbesserung dieser grausamen Bilanz ist nach den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison nicht zu erkennen.

Die Mannschaft von Erik ten Hag hadert weiterhin mit der Abstimmung im Defensivverbund und erlaubte insgesamt bereits 2,53 erwartbare Gegentore - schlechtere Arbeit gegen den Ball leisteten nur drei Teams (Wolverhampton, Chelsea und Southampton).

Die Red Devils haben ihre Intensität im Pressing über den Sommer hinweg deutlich nach oben geschraubt - zu mehr Erfolg hat diese angepasste Herangehensweise bisher nicht geführt.

Wieder trotteten die Spieler von Manchester gegen Brighton nach einem späten Gegentreffer ohne Zähler vom Feld. Ein möglicher Grund könnte die fehlende Abstimmung in der letzten Kette gewesen sein. Zum Zeitpunkt des letzten Gegentreffers standen mit Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt zwei Neuzugänge in der Abwehr auf dem Feld.

Manchester United - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:2 Brighton (A), 1:0 Fulham (H), 6:7 n.E. Manchester City (A), 0:3 Liverpool (H), 3:2 Real Betis (H).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Brentford (H), 2:0 Ipswich (A), 0:0 Las Palmas (H), 4:1 Sevilla (H), 3:0 Manchester United (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Liverpool: 0:3 (H), 2:2 (H), 4:3 n.V. (H), 0:0 (A), 0:7 (A).

Raum für Fehler gibt es im Manchester United Liverpool Tipp keinen, das haben die Reds in den ersten beiden Liga-Spielen gezeigt. Arne Slot gewann seine ersten beiden Pflichtspiele als Trainer von Liverpool jeweils souverän mit 2:0.

Die leicht veränderte Herangehensweise im Vergleich zu seinem Vorgänger Jürgen Klopp hat dem Tabellen-Vierten bislang nicht geschadet, im Gegenteil: Liverpool erspielte die meisten erwartbaren Tore (5,3 xG) und ließ gleichzeitig die wenigsten erwartbaren Gegentore der Premier League zu (0,8 xGA).

Die Frage nach dem Stützpfeiler im zentralen Mittelfeld konnte Ryan Gravenberch bislang beantworten. Liverpool brachte gegen Brentford (2:0) starke 92 Prozent der Pässe an und brach damit einen 20 Jahre alten Vereinsrekord.

Gravenberch komplettierte viele seiner Zuspiele erfolgreich und fütterte seine Mitspieler mit den meisten erfolgreichen Pässen im gesamten Team (72).

So seht ihr Manchester United - Liverpool im TV oder Stream:

01. September, 17:00 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Im letzten Drittel hatte bislang nur Manchester City (84,62 Prozent) eine bessere Passquote als Liverpool (82,66 Prozent) und in der Anzahl der abgegebenen Schüsse sind die Gäste unübertroffen (37).

Manchester United ist von derartigen Zahlen noch ziemlich weit entfernt und gab nicht mehr als 25 Schüsse und neun Torschüsse ab.

Manchester United vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana, Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot, Casemiro, Mainoo, Diallo, Mount, Rashford, Fernandes

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, de Ligt, Evans, Collyer, McTominay, Eriksen, Garnacho, Antony, Zirkzee

Startelf Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai, Mohamed Salah, Diogo Jota, Diaz

Ersatzbank Liverpool: Kelleher, Joe Gomez, Quansah, Tsimikas, Bradley, Endo, Elliott, Gakpo, Darwin Nunez

Mohamed Salah erzielte an den ersten beiden Spieltagen jeweils ein Tor und trifft nun in der Manchester United Liverpool Prognose auf einen seiner Lieblingsgegner. Der Ägypter traf in jedem der letzten sechs Aufeinandertreffen bei den Red Devils (9 Tore).

Überlegen solltet ihr euch gerade deshalb eine Wette auf „Mohamed Salah trifft“. Für diese Variante empfehlen wir einen Sportwetten Bonus einzusetzen.

Unser Manchester United - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool

Liverpool entpuppte sich an den ersten beiden Spieltagen als echter Titelanwärter und ist unter Arne Slot weiter, als viele Experten im Vorfeld erwartet hätten. Deshalb können wir uns einen Auswärtssieg im Old Trafford sehr gut vorstellen.