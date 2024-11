Manchester United - PAOK Tipp, Prognose & Quoten | 07.11.

SPORT1 Betting 06.11.2024 • 12:20 Uhr Manchester United - PAOK Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Holen die Red Devils 1. Sieg im 4. EL-Spiel?

Unser Manchester United - PAOK Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.11.2024 lautet: Die Engländer brauchen nach drei Remis so langsam einen Sieg. In unserem Wett Tipp heute sollte dieser auch ziemlich klar ausfallen.

Noch zwei Mal darf Ruud van Nistelrooy die Red Devils coachen, ehe am Montag kommender Woche Ruben Amorim das Zepter beim englischen Rekordmeister übernimmt. „Van the Man“ will den zweiten Sieg im dritten Pflichtspiel unter seiner Leitung und in unserer Manchester United PAOK Prognose gehen wir auch von einem solchen aus.

Die Engländer müssen auch so langsam gewinnen, wenn sie sich direkt für das Achtelfinale der Europa League qualifizieren wollen. Wir sind überzeugt, dass sie am Donnerstag einen Schritt in diese Richtung machen und entscheiden uns für den Manchester United PAOK Wett Tipp heute „Sieg Manchester United (HC 0:1)“ mit einer Quote von 1,72 bei Betano.

Darum tippen wir bei Manchester United vs PAOK auf „Sieg Manchester United (HC 0:1)“:

Nach 3 Remis ist ein Sieg für Manchester United Pflicht.

PAOK holte aus den ersten 3 Europa-League-Spielen nur einen Punkt.

Das bisher einzige Auswärtsspiel in dieser EL-Saison verloren die Griechen mit 1:3 bei Galatasaray.

Manchester United vs PAOK Quoten Analyse:

Die Wettanbieter, die mittlerweile fast durch die Bank Sportwetten mit PayPal anbieten, haben eine klare Meinung davon, wer hier als Sieger vom Feld geht. Die Manchester United PAOK Quoten für Wetten auf den Heimsieg liegen im Schnitt bei 1,26 und lohnen sich daher nicht wirklich.

Demgegenüber stehen Manchester United PAOK Wettquoten von knapp über 10,0 für einen Tipp auf einen Sieg der Gäste. Diese können wir allerdings auch nicht empfehlen, weil ein griechischer Erfolg hier sehr unwahrscheinlich ist. Ein Tor des Gastes ist dagegen alles andere als unwahrscheinlich. Für „Beide Teams treffen“ gibt es Quoten bis 1,85.

Manchester United vs PAOK Prognose: Red Devils bestimmen das Spiel

Kurz sah es danach aus, als könnte Ruud van Nistelrooy den zweiten Sieg in seinem zweiten Match als Interimstrainer von Manchester United feiern. Doch am Ende musste sich der Niederländer mit seinem Team mit einem 1:1 im Top-Spiel des zehnten Premier-League-Spieltags gegen Chelsea begnügen.

Nachdem Bruno Fernandes in der 70. Minute vom Elfmeterpunkt traf, hat es keine vier Zeigerumdrehungen gedauert, bis Moises Caicedo den Treffer zum gerechten 1:1-Endstand in einem ziemlich umkämpften Spiel erzielte. Immerhin kann „Van the Man“ von sich behaupten, nach dem 5:2-Kantersieg im EFL-Cup gegen Leicester weiter ungeschlagen zu sein.

In der Tabelle der Premier League dümpeln die Red Devils aber nach wie vor in der zweiten Hälfte auf Platz 13 herum. Mit gerade einmal neun Toren nach zehn Spieltagen stellen sie die drittschwächste Offensive in der Beletage des englischen Fußballs. Das schreckt uns in unserem Manchester United PAOK Tipp allerdings nicht ab.

In den bisherigen drei Partien der Europa-League-Liga-Phase erzielten die Engländer immerhin schon fünf Treffer, wobei sowohl die Partie gegen Twente Enschede (1:1) als auch die beim FC Porto (3:3) und bei Fenerbahce (1:1) jeweils remis endete. Im Moment steht Man United nur auf Rang 21. Auf Platz 8, der die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeutet, sind es vier Punkte Rückstand.

Manchester United - PAOK Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:1 Chelsea (H), 5:2 Leicester (H), 1:2 West Ham (A), 1:1 Fenerbahce (A), 2:1 Brentford (H)

Letzte 5 Spiele PAOK: 2:1 Lamia (A), 3:0 Egaleo (A), 1:2 Kreta (H), 2:2 Viktoria Pilsen (H), 1:1 AEK Athen (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs PAOK: -

Die Gäste aus Griechenland haben ihre Generalprobe für das Aufeinandertreffen im Old Trafford erfolgreich gestaltet, allerdings war der knappe 2:1-Auswärtserfolg in Lamia alles andere als eine Glanzleistung. Beim Drittletzten der heimischen Super League musste PAOK längere Zeit einem Rückstand hinterherlaufen.

In der Tabelle festigte das Team aus Saloniki damit den zweiten Rang. Der Rückstand auf Spitzenreiter und Lokalrivale Aris beträgt nach wie vor nur einen Punkt. Überhaupt nur einen Zähler konnten die Griechen an den bisherigen drei Europa-League-Spieltagen sammeln und diesen im bislang letzten Spiel auf heimischem Rasen.

Zu Hause gegen Viktoria Pilsen gab es ein glückliches 2:2. Bis zur 84. Minute hatten die Weiß-Schwarzen mit 0:2 zurückgelegen und erzielten den Ausgleich tief in der Nachspielzeit. Zuvor hatte es Pleiten bei Galatasaray (1:3) und daheim gegen den FCSB Bukarest (0:1) gegeben. In der Tabelle der Europa League stehen die Griechen auf Platz 30 von 36.

Interessant: Ihre letzten sechs Pflichtspiel-Siege seit Ende August dieses Jahres feierten die Gäste allesamt auswärts. In der Fremde haben sie in dieser Saison nur eines von zehn Pflichtspielen verloren, nämlich jenes in Istanbul (7S, 2U). Insofern bleiben wir bei unserer anfänglichen Manchester United PAOK Prognose, die den Gästen zumindest ein Tor zutraut.

So seht ihr Manchester United - PAOK im TV oder Stream:

07. November 2024, 21 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, RTL+, WOW

Wenn ihr bei eurem Manchester United PAOK Tipp live mitfiebern möchtet, habt ihr grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Die Partie wird bei RTL+ im Stream sowie im Rahmen einer Kooperation auch bei Sky bzw. WOW gezeigt. In keinem der Fälle kommt ihr aber an einem kostenpflichtigen Abo vorbei.

Die Red Devils mögen Gegner aus Griechenland. Mit den drei griechischen Klubs Athinaikos, Panathinaikos und Olympiakos Piräus duellierten sie sich insgesamt schon zwölf Mal und verloren von diesen zwölf Begegnungen nur eine (9S, 2U). Auch das Torverhältnis von 27:6 spricht Bände. Mit den Gästen aus Saloniki gab es aber noch kein Duell.

Manchester United vs PAOK: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Martinez, Mazaraoui; Casemiro, Ugarte, Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Amass, Fitzgerald, Lindelöf, Fletcher, Evans, Wheatley, Amad, Zirkzee

Startelf PAOK: Kotarski; Jonny, Kedziora, Colley, Camara; Schwab, Baba, Thomas, Zivkovic, Taison, Despodov

Ersatzbank PAOK: Balomenos, Monastirlis, Chalov, Michailidis, Ozdoev, Thymianis, Tissoudali, Konstantelias

PAOK kreuzte bislang mit ebenfalls drei englischen Vereinen die Klingen. Nach insgesamt sechs Duellen mit Arsenal, Chelsea und Tottenham können die Griechen eine ausgeglichene 2-2-2-Bilanz bei 4:7 Toren vorweisen. Die bislang letzten Aufeinandertreffen mit Chelsea in der Europa-League-Saison 2018/19 gingen dabei mit 0:1 zu Hause und 0:4 auswärts verloren.

Dieses Mal können wir uns einen Treffer der Weiß-Schwarzen vorstellen, zumal die Red Devils in keinem der letzten fünf Pflichtspiele ihren Kasten sauber halten konnten. Im Rahmen unserer Manchester United PAOK Prognose bringt der Tipp „Beide Teams treffen“ bei Bet365 die Bestquote von 1,87. In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf den Bet365 Angebotscode.

Unser Manchester United - PAOK Tipp: „Sieg Manchester United (HC 0:1)“

Beim 5:2 gegen Leicester, dem ersten Spiel nach der Ära Erik ten Hag, hat Man United imponiert. Auch das 1:1 gegen Chelsea darf man mehr positiv als negativ bewerten. Die Engländer brauchen den Dreier und auch wenn PAOK nur eines von zehn Auswärts-Pflichtspielen in dieser Saison verloren hat, dürften die Red Devils unter der Regie von Ruud van Nistelrooy eine Nummer zu groß sein. Ein Treffer ist sicherlich drin, aber wir sehen die Gastgeber durchaus in der Lage, hier ein 3:1 oder 4:1 herauszuspielen.