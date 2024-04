Manchester United - Sheffield United Tipp, Prognose, Quote

Unser Manchester United - Sheffield United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.04.2024 lautet: Am Ende eines vogelwilden Halbfinales im FA Cup entschied Manchester United das Elfmeterschießen gegen Coventry City für sich und zog doch noch ins Endspiel ein. Für unseren Wett Tipp heute haben wir erneut einige Treffer ausgepackt.

Im Duell gegen die schwächste Verteidigung der Liga (88 Gegentore) legen wir unseren Wett Tipp heute bei Betway in der Quote von 1,90 auf „Über 3,5 Tore“ an.