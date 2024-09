Manchester United - Twente Tipp, Prognose, Quoten 25.9.24

SPORT1 Betting 24.09.2024 • 11:00 Uhr Manchester United - Twente Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wie starten die Red Devils in die Europapokal-Saison?

Unser Manchester United - Twente Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 25.09.2024 lautet: Dank der Qualität und dem Heimvorteil ist Man United im Wett Tipp heute gegen Enschede klar favorisiert. So setzen wir auf dem Wettmarkt auch auf die Hausherren.

Nachdem in der vergangenen Woche von Dienstag bis Donnerstag der Auftakt in die neue Champions-League-Saison gefeiert wurde, ist in dieser Woche der nächste UEFA-Wettbewerb an der Reihe. Auch die Europa League wurde auf 36 Teams erweitert. Unter diesen befindet sich auch der Manchester United FC, der zum Auftakt im eigenen Stadion den FC Twente aus Enschede empfängt. Wenig überraschend schlagen sich die Quoten bei der Manchester United Twente Prognose klar auf die Seite der Hausherren.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Betano den Wett Tipp heute „Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Twente auf „Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore“:

Man United hat nur eines von 9 Heimspielen gegen niederländische Vereine verloren

Qualität und Heimvorteil sprechen klar für die Red Devils

Twente konnte nur eines von 13 Spielen gegen Premier-League-Teams gewinnen

Manchester United vs Twente Quoten Analyse:

Beim Blick auf den Marktwert treffen natürlich Welten aufeinander. Der Kader der Niederländer kommt gerade mal auf einen Wert von 68 Millionen Euro. Die Red Devils werden dagegen mit einem Gesamtwert von 857 Millionen eingeschätzt. Das schlägt sich natürlich auch auf die Manchester United Twente Quoten nieder.

Mehr als eine Quote von 1,32 ist bei den Buchmachern, unter denen sich auch immer mehr Apple Pay Wettanbieter tummeln, für einen Sieg der Hausherren aktuell nicht drin. Dafür könnt ihr euch für einen Sieg der Gäste Manchester United vs. Twente Wettquoten im Schnitt von knapp über 9,00 sichern.

Manchester United vs Twente Prognose: Kommt die Man-United-Offensive in Schwung?

Nach der enttäuschenden Vorsaison stand der Job von Coach Erik ten Hag in Manchester im Sommer auf der Kippe. Durch den Sieg im jüngsten FA-Cup-Finale gegen Manchester City konnte der Trainer aber doch einige Argumente sammeln und durfte weitermachen. Der Start in die neue Spielzeit verlief dann mit Niederlagen in Brighton (1:2) und daheim gegen Liverpool (0:3) wieder ernüchternd. Doch in den letzten drei Spielen haben die Red Devils mit zwei Siegen und einem Remis wieder etwas die Kurve gekriegt. Tabellenplatz 11 ist aber weiterhin zu wenig.

Zudem hat ten Hag mit Ruud van Nistelrooy einen neuen Co-Trainer bekommen, der vor allem die Offensive in Gang bekommen soll. Schon in der vergangenen Saison erzielte Man United in 38 PL-Partien nur 57 Treffer. Kein Team in den Top 10 der Tabelle kam auf einen schwächeren Wert. In dieser Spielzeit kann Manchester United einen Expected-Goals-Wert von 9,53 vorweisen (Platz 2 in der Premier League). Doch man hat auch 17 Großchancen liegen gelassen (Platz 1 in der PL) und kommt so nur auf fünf Saisontore. Spielerisch kommen aber immer mehr Fortschritte im Manchester United Twente Tipp hinzu.

Mit drei Plätzen unter den Top 4 in den letzten fünf Spielzeiten hat sich der FC Twente unter den Spitzenmannschaften der Eredivisie etabliert. Der dritte Rang am Ende der Vorsaison war sogar das beste Abschneiden seit dem Jahr 2013/14 (auch Dritter). Zu großen Teilen dafür verantwortlich ist Coach Joseph Oosting, der die Mannschaft im Sommer 2023 übernommen hat. In 48 Pflichtspielen unter dem aktuellen Trainer musste Enschede gerade mal zwölf Pleiten hinnehmen (27S, 9U). Immer wieder muss der Verein zwar Stammspieler ziehen lassen, doch bisher konnten diese Lücken durch eine gute Nachwuchsarbeit und clevere Transfers meistens kompensiert werden.

Zudem war das heimische „De Grolsch Veste“ eine Festung. Hier konnte man 2023/24 14 von 17 Heimspielen gewinnen. Nur Meister Eindhoven war noch heimstärker. Nachdem es an den ersten vier Spieltagen der neuen Liga-Saison nur einen Sieg gab, konnten die letzten beiden Partien zu Null gewonnen werden. Besonders beeindruckend war das 5:0 am Wochenende zu Gast in Almere. Der FCT hat erstmals seit der Saison 2012/13 wieder die Gruppenphase im Europapokal erreicht.

Manchester United - Twente Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:0 Crystal Palace (A), 7:0 Barnsley (H), 3:0 Southampton (A), 0:3 Liverpool (H), 1:2 Brighton (A)

Letzte 5 Spiele Twente: 5:0 Almere City (A), 2:0 Heerenveen (H), 1:1 PEC Zwolle (H), 1:2 Utrecht (A), 1:1 Sparta Rotterdam (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Twente: -

Beide Vereine treffen am Mittwoch in der Manchester United Twente Prognose erstmals aufeinander. Manchester United hat von seinen neun Heimspielen gegen niederländische Vereine nur eines verloren (7S, 1U). 2012 gab es ein 1:2 daheim gegen Ajax.

Der FC Twente konnte dagegen nur eines von 13 Kräftemessen gegen Mannschaften aus England siegreich gestalten, bei fünf Unentschieden und sieben Niederlagen.

Der Manchester United Twente Tipp bietet uns natürlich auch einige Wett-Alternativen. So kommt Bruno Fernandes seit Februar 2018 in der Europa League auf 20 Tore und 15 Vorlagen. Das ist der Bestwert im Wettbewerb in diesem Zeitraum.

So seht ihr Manchester United - Twente im TV oder Stream:

25. September 2024, 21 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung Stream: RTL+

In Deutschland hat sich RTL wie auch in den vergangenen Jahren die exklusiven Übertragungsrechte an der Europa League gesichert.

Während die Spiele mit deutscher Beteiligung in dieser Woche live im Free-TV zu sehen sind, werden die anderen Partien auf RTL+ im Einzelspiel und in der Konferenz gezeigt. Anpfiff ist im Old Trafford am Mittwoch um 21 Uhr.

Manchester United vs Twente: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana - Mazraoui, de Ligt, Martinez, Diogo Dalot - Mainoo, Ugarte, Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir - Evans, Maguire, Casemiro, Mount, Antony, Eriksen, Amad, Zirkzee

Startelf Twente: Unnerstall - van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine - Regeer, Eiting, D. Rots, Steijn, van Bergen - Lammers

Ersatzbank Twente: El Maach, Karssies - Lagerbielke, Mesbahi, Rots, Besselink, Kjölö, van Hoorenbeeck, Vlap, Ltaief, van Wolfswinkel, Kuipers

Man-United-Coach ten Hag ist in der Lage, von Spiel zu Spiel Änderungen an seiner Startelf vorzunehmen, ohne dass die Qualität nachlässt.

So werden auch in der Europa League in der Manchester United Twente Prognose wieder ein paar neue Spieler in die erste Elf rutschen. Enschede-Trainer Oosting hat nach dem 5:0-Sieg in Almere dagegen nicht viel Grund für Veränderungen.

Unser Manchester United - Twente Tipp: Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore

Sicherlich gibt es in der Europa League auch immer wieder Überraschungen. Doch bei dieser Partie ist das Potenzial für einen Außenseiter-Erfolg recht gering. Die „Red Devils“ kommen langsam immer besser in Form. Zudem dürften sich die Qualität, die Erfahrung und der Heimvorteil auch deutlich bemerkbar machen.

In der Europa League musste Man United in den vergangenen 24 Heimspielen auch nur eine Niederlage hinnehmen (18S, 5U). So schließen wir uns der Meinung der Buchmacher an und erwarten einen Heimsieg, bei dem sich die Zuschauer auf ein paar Tore freuen dürfen.