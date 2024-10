Marseille - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2024

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 11:00 Uhr Marseille - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Bleibt PSG auch im 29. Liga-Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen?

Unser Marseille - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 27.10.2024 lautet: OM erzielt nach Jahren mal wieder ein Liga-Tor gegen PSG. Für einen Heimsieg reicht das in unserem Wett Tipp heute aber nicht.

Der 9. Spieltag der Ligue 1 wird mit einem Top-Spiel beendet! In unserer Marseille PSG Prognose widmen wir uns der Partie des Spitzenreiters beim Tabellendritten. Mit einem Heimsieg könnte OM mit den Parisern an Punkten gleichziehen. Doch für einen Sieg braucht es bekanntlich Tore. Diese konnte Olympique gegen den Serienmeister zuletzt aber nicht erzielen.

Wir gehen zwar davon aus, dass sich das im kommenden Heimspiel ändert, allerdings rechnen wir nicht damit, dass OM die vollen drei Punkte zu Hause behält. Wir entscheiden uns daher für den Marseille PSG Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,85 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Marseille vs PSG auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Marseille hat an nur einem der bisherigen 8 Spieltage nicht getroffen.

PSG hat die letzten 5 Ligue-1-Duelle mit OM alle gewonnen.

Mit 25 Toren nach 8 Spieltagen sind die Pariser die Tormaschine Frankreichs.

Marseille vs PSG Quoten Analyse:

Auch im Top-Spiel beim Dritten der Tabelle wird der französische Serienmeister von den Online-Buchmachern recht klar favorisiert. Die Marseille PSG Quoten für Wetten auf einen Auswärtserfolg bleiben durchgängig unter der Marke von 2,00. Ein Tipp auf OM wird aktuell mit Quoten bis 3,75 belohnt.

Wenn ihr denkt, dass Olympique zu Hause mindestens ein Remis erzielt, dann könnt ihr euch mit dem Tipp auf die „Doppelte Chance 1X“ absichern. Die diesbezüglichen Marseille PSG Wettquoten liegen in der Spitze bei 1,88. Aktuell bietet zum Beispiel Betano diese Höchstquote, für die man auch den aktuellen Betano Gutschein Code verwenden könnte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marseille vs PSG Prognose: Duell auf Augenhöhe

Auch wir halten ein Unentschieden für absolut möglich, sehen aber letztlich die leichten Vorteile bei den Gästen. Dabei hat auch OM einige Argumente, die im Marseille PSG Tipp für sie sprechen. So ist Olympique seit saisonübergreifend acht Pflichtspielen im heimischen Stade Velodrom ungeschlagen (4S, 4U).

Kurios: In diesen letzten acht Pflichtspielen auf heimischem Rasen wechselten sich Sieg und Remis stets ab. Nach dem 1:1 im letzten Heimspiel gegen Angers müsste nun also eigentlich wieder ein Dreier folgen. Aber: Die letzte Heimpleite gab es Ende März dieses Jahres - natürlich gegen PSG.

Es war in der Vorsaison zudem die einzige Heimniederlage, die OM in insgesamt 24 Pflichtspielen zu Hause kassierte. Nicht zuletzt deswegen wären wir laut Marseille PSG Prognose mit einer Wette zugunsten der Gastgeber vorsichtig, wohlwissend, dass sie selbst in dieser Ligue-1-Saison erst eine von acht Partien verloren haben.

Einen Treffer trauen wir Olympique dagegen mehr als nur zu. Am vergangenen Wochenende gewann der Klub mit 5:0 bei Montpellier. Mit insgesamt 21 Treffern stellt Marseille die zweitbeste Offensive in der Ligue 1. Überboten werden sie in dieser Hinsicht nur von - na klar - PSG.

Marseille - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 5:0 Montpellier (A), 1:1 Angers (H), 0:1 Straßburg (A), 3:2 Lyon (A), 2:0 Nizza (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 1:1 PSV Eindhoven (H), 4:2 Straßburg (H), 1:1 Nizza (A), 0:2 Arsenal (A), 3:1 Rennes (H)

Letzte 5 Spiele Marseille vs PSG: 0:2 (H), 0:4 (A), 0:3 (H), 2:1 (H), 0:1 (A)

Die Pariser stehen bei bereits 25 Toren, womit sie im Schnitt etwas mehr als drei Treffer pro Spieltag erzielten. In der laufenden Ligue-1-Saison ist der Serienmeister noch ungeschlagen. Sechs Siegen stehen zwei Remis gegenüber, wobei sich in den letzten fünf Partien Sieg und Unentschieden stets abwechselten. Zuletzt gewann PSG zu Hause gegen Straßburg mit 4:2.

Nicht gewinnen konnte die Mannschaft von Trainer Luis Enrique ihr Champions-League-Match unter der Woche. Trotz klarer Überlegenheit und 2,43:0,25 Expected Goals kam Paris zu Hause gegen die PSV Eindhoven nicht über ein 1:1 hinaus. Es war gleichzeitig das sechste Pflichtspiel in Folge, in dem es mindestens ein Gegentor gab.

Überhaupt konnten die Pariser in nur einem ihrer letzten neun Pflichtspiele ihren Kasten sauber halten, was mit ein Grund für unseren Marseille PSG Tipp ist, der unter anderem auf einen Treffer der Gastgeber abzielt. Selbst hat der französische Branchen Primus in dieser Saison bereits elf Pflichtspiele absolviert und nur jenes bei Arsenal in der Königsklasse verloren (7S, 3U).

Auswärts sind die Pariser mit zwei Siegen in die Ligue-1-Saison gestartet, auf die dann zwei Remis bei Reims und zuletzt in Nizza folgten. In allen diesen vier Auswärtspartien PSGs gab es Tore auf beiden Seiten. Die letzte Auswärts-Niederlage in einem Liga-Spiel kassierten die Pariser am 11. Februar 2023, also in der Saison 2022/23.

So seht ihr Marseille - PSG im TV oder Stream:

27. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Stade Velodrome, Marseille

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr mitfiebern wollt, dann benötigt ihr ein Abo bei DAZN, denn nur dort wird diese Partie gestreamt. An jedem Ligue-1-Spieltag zeigt der Anbieter auch mindestens eine Begegnung kostenlos. Doch die Wahl fiel dieses Mal auf das Duell zwischen Stade Rennes und Le Havre am Freitag, den 25. Oktober 2024.

OM ist seit sieben direkten Liga-Duellen mit PSG ohne Sieg. Sechs dieser letzten sieben Aufeinandertreffen hat Marseille verloren (1U). Zuletzt gab es fünf Pleiten in Folge. Bei den letzten vier Liga-Schlappen konnte Olympique noch nicht einmal ein Tor gegen die Pariser erzielen.

Marseille vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Marseille: Rulli; Lirola, Balerdi, Cornelius, Garcia; Hojbjerg, Rabiot, Greenwood, Harit, Rowe; Wahi

Ersatzbank Marseille: De Lange, Van Neck, Brassier, Luis Henrique, Kone, Murillo, Sternal, Meite, Rongier

Startelf PSG: Donnarumma; Zaire-Emery, Hakimi, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Dembele, Asensio, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Skriniar, Lee Kang-In, Mbaye, Beraldo, Zague, Marquinhos, Mayulu, Doue

Einmal innerhalb dieses Zeitraums konnte aber auch OM triumphieren. Im Februar 2023 gewannen sie das Achtelfinale im Coupe de France an heimischer Wirkungsstätte mit 2:1. Es war allerdings auch tatsächlich der einzige Heimerfolg über die Pariser in den letzten zwölf Jahren oder umgerechnet zwölf Heim-Duellen (3U, 8N).

Auch wegen dieses direkten Vergleichs geht unsere Marseille PSG Prognose dahin, dass wir den Sieg eher den Gästen zutrauen, auch wenn das alles andere als eine einfache Auswärtsfahrt ins Velodrome werden sollte.

Unser Marseille - PSG Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“

Saisonübergreifend haben die Pariser keines der letzten 28 Auswärtsspiele in der Ligue 1 verloren. Irgendwann wird auch diese Serie zu Ende gehen, doch wir gehen nicht davon aus, dass das an diesem Sonntag der Fall sein wird. OM gehörte in den vergangenen Jahren zu den Lieblingsgegnern von PSG. In den letzten zwölf Jahren hat der Serienmeister nur ein Gastspiel im Velodrome verloren.

Wir erwarten daher, dass die Gäste mit mindestens einem Punkt nach Hause fahren, aber nicht gleichzeitig mit einer Weißen Weste. Marseille wird in einem Liga-Spiel gegen Paris mal wieder treffen. Das jedenfalls ist sehr wahrscheinlich, nachdem PSG in nur einem der letzten neun Pflichtspiele den eigenen Kasten sauber halten konnte.