Marseille - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2024

Unser Marseille - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 31.03.2024 lautet: Wenn es im Fußball eine Art Heimmannschaft gibt, dann wäre das Olympique dieser Spielzeit ein Paradebeispiel. Für unseren Wett Tipp heute heißt das vor allem: Tore.

Während PSG einsam und alleine seine Kreise an der Spitze der Ligue 1 dreht, versucht Olympique Marseille auf den letzten Metern die Berechtigung für den europäischen Wettbewerb zu bekommen. Unter dem neuen Trainer Jean-Louis Gasset holten „Les Phoceens“ in sieben Pflichtspielen 2,14 Punkte pro Partie. Bemerkenswert ist vor allem der Blick auf die erwartbaren Werte der Gastgeber, wo Marseille oftmals an der Spitze der Kategorien zu finden ist.

Für unseren Wett Tipp heute haben wir ein Auge auf die Wette „Marseille Über 1,5 Tore“ geworfen und spielen diese zu einer Quote von 2,34 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Marseille vs PSG auf „Marseille Über 1,5 Tore“:

Nur PSG (40,13 xG) hat aus dem laufenden Spiel heraus mehr erwartbare Tore als Marseille (32,87 xG) gesammelt.

PSG hat mit 23,77 erwartbaren Gegentoren aus dem Spiel heraus eine mittelmäßige Defensive (8.).

Marseille ist zu Hause ungeschlagen (2,23 Punkte pro Spiel) und hat 24 Tore in 13 Heimspielen erzielt (1,8 pro Partie).



Marseille vs PSG Quoten Analyse:

Die Ligue 1 liegt in den festen Händen von „Les Parisiens“. Auf eine gesamte Saison betrachtet mag das stimmen, doch das Orange Vélodrome von Marseille wurde in dieser Spielzeit von keiner Gastmannschaft mit einem Dreier verlassen. Trotzdem kann der Tabellenführer in der Spitze eine Siegquote von 2,13 aufrufen.

Mit diesem Oddset Bonus könnt ihr die noch höhere Siegquote der Gastgeber von 3,20 problemlos verknüpfen. Die Heimstärke der „Olympioniken“ würde einen solchen Tipp definitiv rechtfertigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marseille vs PSG Prognose: Ein Sturmlauf nach Europa

Jean-Louis Gasset soll Olympique Marseille auf den letzten Metern der Saison noch auf einen europäischen Platz führen. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn OM gewann unter seiner Anleitung fünf von sieben Begegnungen und drehte im Angriff komplett auf.

Zuletzt hat Marseille zwar zwei Niederlagen in Folge kassiert, aber zumindest das 1:3 bei Villarreal kann aus der Rechnung genommen werden, da die Olympioniken sich nach dem 4:0-Hinspiel-Sieg bereits eine komfortable Ausgangsposition geschaffen hatten.

Das Überraschende an Olympique Marseille sind die elitären erwartbaren Werte im Ligavergleich. Nur PSG (40,13 xG) hat aus dem Spiel heraus mehr erwartbare Tore erzielt als Marseille (32,87 xG). Gegen den Ball strahlte kein anderes Team aus dem Spiel heraus mehr Sicherheit als die Hausherren aus (18,06 xGA).

Mit den frenetischen Fans im Rücken kann OM im eigenen Stadion jeden Gegner schlagen, zumindest aber herausfordern. Durchschnittlich erzielte Marseille in dieser Saison 1,8 Treffer pro Heimspiel. Zudem ist Top-Scorer Pierre-Emerick Aubameyang (11 Tore, 8 Assists) in bester Verfassung.

Marseille - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 0:2 Rennes (A), 1:3 Villarreal (A), 2:0 Nantes (H), 4:0 Villarreal (H), 5:1 Clermont (A).

Letzte 5 Spiele PSG: 6:2 Montpellier (A), 3:1 Nizza (H), 2:2 Reims (H), 2:1 Real Sociedad (A), 0:0 Monaco (H).

Letzte 5 Spiele Marseille vs. PSG: 0:4 (A), 0:3 (H), 2:1 (H), 0:1 (A), 1:2 (A).



Die zweite Komponente für unseren Wett Tipp heute ist die teils luftige Defensive des Tabellenführers. PSG kann im Angriff eine unvergleichbare Wucht aufbauen, legt in der Verteidigung aber immer wieder die Füße hoch.

„Les Parisiens“ kassierten in den beiden vorangegangenen Liga-Spielen jeweils Über 1,5 Gegentore. Beim Blick auf die erwartbaren Gegentore aus dem Spiel heraus (23,77 xGA) verwundert das nicht. In dieser Kategorie hält sich der französische Meister in spe nur im Mittelfeld der Tabelle auf (8.).

Schaukelt sich dieser Vergleich hoch, sind einige Tore zu erwarten. Die letzten drei PSG-Partien boten den Zuschauern insgesamt 16 Treffer. Jede dieser Begegnungen knackte die Marke von „Über 3,5 Toren“ im Spiel. Erwartet ihr eine Fortsetzung dieser kleinen Serie, haben wir folgenden Tipp herausgesucht: „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,50 bei NEObet.

Unser Marseille - PSG Tipp: Marseille Über 1,5 Tore

Knapp 70 Prozent der Liga-Heimspiele nutzte Olympique Marseille, um den eigenen Anhängern mindestens zwei Torjubel pro Partie zu ermöglichen. PSG verlässt sich in der Regel auf die Fähigkeiten im Angriff und lässt dafür in der Hintermannschaft hin und wieder die nötige Intensität vermissen. Das könnte den Tabellenführer zu Gast bei OM in eine kritische Situation versetzen.