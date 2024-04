Mavericks vs. Hawks Tipp, Prognose & Quoten | 05.04.2024

Unser Mavericks vs. Hawks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 05.04.2024 lautet: Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute im Spiel zwischen den Mavericks und Hawks eine offensiv geprägte Partie mit klaren Vorteilen für die Gastgeber.

Die Mavericks dürfen mal wieder vor heimischem Publikum spielen und bekommen es mit den Hawks zu tun, die ohne ihren Franchise-Player Trey Young und in einem Back-To-Back-Spiel ran müssen. Der Dallas-Lauf konnte zuletzt zwar von den Warriors gestoppt werden, gegen die schwache Defensive von Atlanta wäre alles andere als ein Sieg jedoch eine Überraschung.

Da jedoch auch die Verteidigung der Mavericks nicht gerade berühmt ist, entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Sieg Mavericks & Beide Teams mindestens 110 Punkte” mit einer Quote von 2,60 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Hawks auf “Sieg Mavericks & Beide Teams mindestens 110 Punkte”:

In den letzten 3 Duellen zwischen den Mavs und Hawks erzielten beide Mannschaften mindestens 122 Punkte.



Die Mavericks gewannen 4 der letzten 5 Heimspiele gegen die Hawks



Atlanta stellt die viertschlechteste Defensive der gesamten Liga.



Mavericks vs Hawks Quoten Analyse:

Bei der Frage nach einem Favoriten gibt es im kommenden Duell zwischen den Hawks und den Mavericks keine zwei Meinungen. So sehen das auch die Wettanbieter und vergeben auf dem Zwei-Weg-Markt eine Quote für einen Heimsieg von Dallas in Höhe von nur 1,16. Ein Sieg der Hawks in Texas ist den Bookies eine Quote von 5,75 wert.

Wer also eine Handicap-Wette abschließen möchte, bekommt bei einem stolzen Vorsprung von 11,5 Punkten für die Mavericks eine Quote in Höhe von 1,95 angeboten. Einen so deutlichen Sieg konnten die Mavs in nur einem der letzten zehn Spiele einfahren, so könnte sich ein Tipp dagegen vor allem in Kombination mit dem ODDSET Sportwetten Bonus lohnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mavericks vs Hawks Prognose: Können die Mavericks den direkten Playoff-Platz halten?

Die Dallas Mavericks sind gut in Form, konnten elf der letzten 13 Spiele gewinnen und sich auf den fünften Platz der Western Conference vorkämpfen. Durch diesen starken Lauf ist sogar der Heimvorteil in den Playoffs noch in Reichweite, dafür muss ein Team wie die Hawks jedoch definitiv geschlagen werden. Mit einer Bilanz von 45:30 stehen die Texaner noch auf dem fünften Rang im Westen, haben jedoch nur ein Spiel Vorsprung auf die dahinter lauernden Suns und Kings.

Vor allem das Superstar-Duo Luka Doncic und Kyrie Irving konnte seit dem All-Star-Break überzeugen und einen Großteil zum Erfolg der letzten Wochen beitragen. Der Slowene spielt dabei weiterhin wie von einem anderen Stern und legte in den letzten 15 Spielen im Schnitt 32 Punkte, zehn Rebounds und zehn Assists auf. Aber auch der kongeniale Partner an der Seite des MVP-Kandidaten konnte den Boxscore gut ausfüllen, so kam Irving in den letzten zehn Partien auf 26 Punkte, sechs Assists und vier Rebounds.

Die Hawks konnten zuletzt auch einen ordentlichen Run hinlegen und gewannen sechs der letzten sieben Partien. Darunter waren zwei völlig überraschende Siege gegen die Boston Celtics, die ohne Zweifel die beste Mannschaft der NBA in dieser Saison sind. So stehen die Hawks mit einer Bilanz von 35-40 auf dem zehnten Platz der Tabelle, ohne noch Chancen auf eine direkte Teilnahme an den Playoffs zu haben.

Dabei kam das Fehlen von Tray Young vor allem der Verteidigung der Hawks zugute. Der Guard kommt zwar auch in dieser Spielzeit auf starke individuelle Zahlen von durchschnittlich 26 Punkten und elf Assists, lässt jedoch die Effizienz im Abschluss vermissen und ist zudem einer der schwächsten Verteidiger der Liga.

Mavericks - Hawks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 100:104 Warriors (A), 125:107 Rockets (A), 107:103 Kings (A), 132:96 Kings (A), 115:105 Jazz (A).



Letzte 5 Spiele Hawks: 121:113 Pistons (H), 113:101 Bulls (A), 113:122 Bucks (H), 123:122 Celtics (H), 120:106 Trail Blazers (H).



Letzte 5 Spiele Mavericks vs. Hawks: 148:143 (A), 130:132 (A), 122:130 (H), 103:94 (H), 87:113 (A).



Die Mavericks und Hawks liegen beide knapp in den Top 10, was das Offensive Rating betrifft. Während die Hawks in dieser Spielzeit in der Verteidigung jenseits von Gut und Böse agierten, konnten sich die Mavericks auf recht niedrigem Niveau im Abwehrverhalten steigern. Mit einem Defensiv Rating von 116,5 liegt Dallas nur knapp unter dem Liga-Schnitt.

Die Bilanz zwischen den beiden Teams zeigte sich in den vergangenen Jahren recht ausgeglichen. Die Texaner um Luka Doncic konnten sechs der letzten zehn Duelle gegen Atlanta gewinnen und erzielten dabei im Schnitt 117,5 Punkte. Die Over-/Under-Line für die erzielten Punkte der Mavericks liegt bei Betano bei 121,5 Punkten und einer Quote von 1,87. Der Top-Anbieter hat momentan auch eine Betano Gratiswette im Angebot, die es euch erlaubt, ganz risikofrei auf das kommende Spiel zu tippen.

Unser Mavericks - Hawks Tipp: Sieg Mavericks & Beide Teams mindestens 110 Punkte

Die Hawks sind ein gutes Offensiv-Team, das auch ohne Young über ordentliche Schützen verfügt. Vor allem Combo-Guard Dejounte Murray konnte zuletzt groß aufspielen und wurde “Eastern Conference Player of the Week”. Der aktuell mit Abstand beste Spieler steht mit Luka Doncic jedoch bei den Gastgebern unter Vertrag und sollte gegen die löchrige Defensive der Hawks keine großen Probleme bekommen.