Medvedev - De Minaur Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2024

Medvedev - De Minaur Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine ATP Finals Wette | Wer darf weiter aufs Halbfinale hoffen?

Unser Medvedev - De Minaur Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 12.11.2024 lautet: Im zweiten Gruppenspiel droht einem Spieler schon das frühe Aus. In unserem Wett Tipp heute muss wohl der formschwache und wenig motivierte Russe die Segel streichen.

Daniil Medvedev und Alex de Minaur stehen bei den ATP Finals 2024 schon unter Druck. Denn beide Profis haben am Sonntag bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft ihre Auftaktmatches verloren. Der Australier kassierte ein 3:6, 4:6 gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Der Russe musste hingegen ein 4:6, 3:6 gegen Taylor Fritz (ATP Nr. 5) hinnehmen. Im direkten Duell sehen die Quoten der Medvedev vs De Minaur Prognose den Mann aus Moskau vorne.

Wir schätzen die Ausgangslage aber anders ein und spielen mit einer Quote von 2,10 bei Betano den Wett Tipp heute „Sieg De Minaur“.

Darum tippen wir bei Medvedev vs De Minaur auf „Sieg De Minaur“:

Medvedev hat die letzten 4 Spiele alle verloren

3 der letzten 5 Duelle gegen den Russen gingen an De Minaur

Der Mann aus Moskau sehnt das Ende der Saison herbei

Medvedev vs De Minaur Quoten Analyse:

Schaut man auf die aktuelle Weltrangliste, trifft hier die Nummer 4 auf die Nummer 9. Diese Platzierungen spiegeln sich auch in den Medvedev vs De Minaur Quoten wider. So ist der Russe bei den Buchmachern, die in großer Zahl auch Sportwetten mit PayPal anbieten, der leichte Favorit.

Für einen Sieg des Profis aus Moskau klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,75. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg des Australiers Medvedev gegen De Minaur Wettquoten zwischen 2,05 und 2,12.

Medvedev vs De Minaur Prognose: Kann sich der Russe noch mal zusammenreißen?

Daniil Medvedev war gut ins Jahr 2024 gekommen und stand bei den Australian Open gleich im Endspiel. Dort verlor der Russe nach einer 2:0-Satzführung dann aber in fünf Durchgängen gegen Jannik Sinner. Bis zu den laufenden ATP Finals sollte für den Mann aus Moskau auch kein Erfolg in einem Finale hinzukommen. Beim Masters in Indian Wells scheiterte er im Endspiel an Carlos Alcaraz. Trotzdem gehörte der Moskauer mit einer Bilanz von 45-19 wieder zu den besten und konstantesten Spielern auf der Tour. Bei neun seiner letzten 16 Turniere stand der Russe mindestens im Viertelfinale.

Besonders stark war der 28-Jährige 2024 mit einer Bilanz von 4-1 in 5-Satz-Matches. Zudem ist die Nummer 4 der Welt in dieser Saison mit einem durchschnittlichen Return-Score von 7,91 die Nummer 2 der ATP hinter Jannik Sinner. So löste Medvedev auch zum sechsten Mal in Folge das Ticket für die ATP Finals. Ob er bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft in diesem Jahr seinen zweiten Titel nach 2020 holen kann, ist aber fraglich und hängt auch vom Medvedev De Minaur Tipp ab. Denn der Start gegen Taylor Fritz verlief nicht wirklich gut. Dabei leistete sich Medvedev viele Fehler und ließ seinem Frust freien Lauf. So kam der Profi aus Moskau alleine im ersten Durchgang auf sieben Doppelfehler.

Vor dieser Saison hatte Alex de Minaur nur ein Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht (US Open 2020). Doch schon beim ersten Turnier der Saison 2024, dem United Cup, deutete der 25-Jährige mit Siegen gegen Fritz, Zverev und Djokovic an, dass er in diesem Jahr etwas Besonderes vor hat. Dann stand der Mann aus Sydney zum dritten Mal in Folge im Achtelfinale der Australian Open. Bei den folgenden drei Majors des Jahres sollte es sogar jeweils für die Runde der letzten Acht reichen. Zudem stand ADM im Finale von Rotterdam und verteidigte seinen Titel in Acapulco.

Zudem holte sich De Minaur in ‚s-Hertogenbosch seinen zweiten Titel auf Rasen. Die Saisonbilanz des Australiers steht bei 47-16. Dadurch kletterte der Profi aus Down Under auch erstmals unter die Top 10 der Weltrangliste und qualifizierte sich zum ersten Mal für die ATP Finals. Die Stärken der aktuellen Nummer 9 liegen nicht im Angriff. Der 25-Jährige spielte 2024 im Schnitt nur 20,3 Prozent Angriffsbälle, aber De Minaur konnte 38,5 Prozent seiner Punkte aus einer defensiven Spielsituation gewinnen. Das ist der zweitbeste Wert der ATP und lässt auch seinen Kontrahenten in der Medvedev De Minaur Prognose zittern.

Medvedev - De Minaur Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Medvedev: 0:2 Fritz, 1:2 Popyrin, 0:2 Sinner, 0:2 Sinner, 2:0 Tsitsipas

Letzte 5 Spiele De Minaur: 0:2 Sinner, 1:2 Rune, 2:1 Draper, 2:0 Kecmanovic, 2:0 Navone

Letzte 5 Spiele Medvedev vs De Minaur: 1:3, 2:0, 3:1, 0:2, 1:2

Daniil Medvedev führt den direkten Vergleich gegen Alex de Minaur mit 6-3 an. Zwischen 2018 und 2022 hatte der Russe die ersten vier Duelle gegen den Australier alle für sich entschieden.

Schaut man aber nur auf die vergangenen fünf Aufeinandertreffen, hat der Mann aus Sydney mit 3-2 knapp die Nase vorne. Das letzte Duell im Achtelfinale der French Open 2024 ging auch mit 3-1 an De Minaur.

Nur eines der letzten drei Kräftemessen war nach der Minimal-Spieldauer schon zu Ende. Geht es auch am Dienstag über mehr als zwei Sätze, bekommt ihr für den Medvedev De Minaur Tipp „3 Sätze werden gespielt“ bei Merkur Bets eine Quote von 2,11.

Unser Medvedev - De Minaur Tipp: Sieg De Minaur

Die ATP Finals kommen für Daniil Medvedev zu einer ungünstigen Zeit. Der Russe gab nach der Niederlage gegen Taylor Fritz zu, dass er das Saisonende kaum erwarten könne. Zudem ließ er auch keine Zweifel daran aufkommen, dass ihm der Verlauf des Turniers ziemlich gleichgültig sei.

So hat der Mann aus Moskau seine letzten vier Spiele alle verloren. Ganz anders ist die Situation für Alex de Minaur. Der Australier spielt die beste Saison seiner Karriere und stand zum Auftakt gegen Sinner vor der denkbar schwierigsten Aufgabe.

Nun ist der Mann aus Down Under in der Medvedev De Minaur Prognose aber heiß auf seinen ersten Sieg bei den Finals. Da auch der jüngste Vergleich gegen Medvedev knapp für De Minaur spricht, trauen wir dem Mann aus Sydney diesen Erfolg auch zu.