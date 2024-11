Midtjylland - Frankfurt Europa League Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2024

SPORT1 Betting 27.11.2024 • 11:00 Uhr Midtjylland - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette |Erobern die Hessen die Tabellenspitze?

Unser Midtjylland - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 28.11.2024 lautet: Die Eintracht aus Frankfurt marschiert derzeit von einem Sieg zum Nächsten und dürfte sich auch in unserem Wett Tipp heute keine Blöße geben

„Die Adler“ aus Frankfurt sind nach wie vor in der Europa League ungeschlagen und setzten sich zuletzt mit einem knappen 1:0 gegen Slavia Prag durch. Spielerisch ist der Bundesligist den Dänen überlegen und zudem in unserer Midtjylland Frankfurt Prognose bestrebt, eben jene Überlegenheit auf dem Platz zu zeigen. Die Wölfe aus Dänemark holten kürzlich einen wenig glanzvollen Heimsieg gegen Silkeborg und beendeten somit eine Negativserie von vier Niederlagen. Dennoch dürfte es gegen den Tabellenzweiten der Bundesliga schwer werden.

Unserer Midtjylland Frankfurt Wett Tipp heute lautet: „1. Tor Frankfurt“ zu einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Midtjylland vs Frankfurt auf „1. Tor Frankfurt“:

Frankfurt erzielte in allen 4 EL-Duellen den ersten Treffer .

Die Formkurve der Hessen zeigt steil nach oben.

Mit Omar Marmoush haben „die Adler“ einen Goalgetter in den eigenen Reihen.

Midtjylland vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten verläuft im Sand. Laut Einschätzung der Wettanbieter ist mit einem Kräftemessen auf Augenhöhe zu rechnen. Wobei die Bookies, darunter einige Apple Pay Wettanbieter , dem Bundesligisten aufgrund der besseren Formkurve Vorteile einräumen. Der Auswärtssieg bringt eine durchschnittliche Midtjylland Frankfurt Wettquote von 2,00 zum Vorschein.

Obwohl die Hessen die letzten beiden Duelle auf internationaler Ebene mit weniger als 1,5 Toren absolvierten, gehen die Buchmacher von einer offensiv geführten Paarung aus und bewerten drei oder mehr Tore mit einer durchschnittlichen Midtjylland Frankfurt Quote von 1,65. Zudem ist mit beiderseitigen Treffern zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Midtjylland vs Frankfurt Prognose: Bestehen die Dänen gegen die Adler?

Die Dänen standen bereits zum Auftakt der Europa League einem deutschen Vertreter gegenüber. Dieser trug den Namen TSG Hoffenheim. Trotz zwischenzeitlicher Führung wurden die Punkte nach einem 1:1 geteilt. Ein Ergebnis, das die Wölfe in unserem Midtjylland Frankfurt Tipp gegen den Bundesligisten sofort unterschreiben würden.

Nach dem Remis zum Auftakt resultierten zwei Siege gegen Maccabi Tel Aviv (2:0) und Union Gilloise (1:0). Zuletzt musste jedoch gegen FCSB Bukarest eine 0:2-Pleite akzeptiert werden. Hierbei handelte es sich gleichzeitig um das erste Duell auf internationaler Ebene, in dem ein eigener Treffer verpasst wurde.

Auf nationaler Ebene liefert sich die Elf von Trainer Thomas Thomasberg einen heißen Fight mit Kopenhagen um die Meisterschaft. Beide Teams liegen mit 30 Punkten gleichauf. Dennoch gingen die Wölfe in vier der letzten sechs Liga-Duelle leer aus und konnten keineswegs zufrieden sein. Lediglich in sieben der insgesamt 16 Begegnungen im dänischen Oberhaus verbuchte Midtjylland den ersten Treffer.

Midtjylland - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Midtjylland: 1:0 Silkeborg IF (H), 0:1 Viborg FF (A), 0:2 FCSB Bukarest (A), 1:5 Bröndby IF (H), 0:1 Bröndby IF (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:0 Werder Bremen (H), 3:2 VfB Stuttgart (A), 1:0 Slavia Prag (H), 7:2 VfL Bochum (H), 2:1 Gladbach (H).

Letzte Spiele Midtjylland vs. Frankfurt:.

Eintracht Frankfurt entwickelt sich in dieser Saison hinter dem Rekordmeister Bayern München zur zweiten treibenden Kraft im deutschen Fußball. Auf nationaler Ebene wurden 23 Punkte in elf Spielen geholt. Zuletzt stehen drei Siege am Stück in der Bundesliga zu Buche. Dennoch ist der Rückstand zum Tabellenführer aus München auf sechs Punkte angewachsen. Vor allem auswärts boten die Hessen zuletzt im deutschen Oberhaus starke Leistungen und gewannen drei der jüngsten fünf Fernduelle (1U, 1N). Zudem erzielte Frankfurt in neun von elf Bundesliga-Duellen den ersten Treffer.

Der Einstieg in die Europa-League-Saison ist nicht geglückt und führte gegen Viktoria Pilsen zu einem 3:3. Im Anschluss unterlagen „die Adler“ einer deutlichen Leistungssteigerung und fuhren drei Siege am Stück ein. Dabei wurden Besiktas (3:1), Rigas FS (1:0) und zuletzt Slavia Prag (1:0) bezwungen. Zweimal sollte die Abwehr einen „Clean Sheet“ aufzeigen. In allen vier UEL-Duellen erzielte Frankfurt den ersten Treffer. Das bisher einzige Auswärtsspiel wurde mit 3:1 in Istanbul gewonnen.

So seht ihr Midtjylland - Frankfurt im TV oder Stream:

28. November 2024, 21:00 Uhr, MCH-Arena, Herning (Dänemark)

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

RTL überträgt die Paarung zwischen beiden Mannschaften am Donnerstag, den 28. November 2024, bereits ab 20:15 Uhr. Somit ist das Match im Free-TV zu sehen. RTL+ bietet zudem eine Möglichkeit, die Begegnung via Liga-Stream zu verfolgen.

Midtjylland vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Midtjylland: Olafsson - Mbabu, Diao, Bech Sörensen, Bak - Martinez, Andersson, Byskov, Sörensen, Gogorza - Buksa

Ersatzbank Midtjylland: Lössl, Gabriel, Juninho, Castillo, Kuchta, Chilufya, Paulinho, Askildsen, Bravo

Startelf Frankfurt: Trapp - Collins, R. Koch, Theate, Brown - Tuta, Skhiri, M. Götze, Knauff, Marmoush - Ekitiké

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos, Chandler, Nkounkou, Dahoud, Uzun, Larsson, Chaibi, Bahoya, Matanovic

Spielerisch kann Midtjylland dem Bundesligisten bei weitem nicht das Wasser reichen. Darüber hinaus fällt weiterhin Gue-sung Cho im Sturmzentrum aus. Der Mittelstürmer fehlt bereits seit Juli aufgrund einer Knie-OP. Seit seiner Abwesenheit spielte sich mehr und mehr Franculino in den Vordergrund. In sämtlichen Wettbewerben erzielte der erst 20-Jährige zehn Tore.

Bei den Hessen sorgt vor allem Omar Marmoush für Schlagzeilen. In der Bundesliga erzielte der Neuner elf Tore und netzte auch in der Europa League zweimal ein. Ebenfalls mehr und mehr in Fahrt kommt Neuzugang Hugo Ekitiké. Mit fünf Toren im deutschen Oberhaus wird der 22-jährige Franzose immer treffsicherer. Vor allem die Offensive „der Adler“ dürfte die Dänen vor ernsthaften Problemen stellen.

Unser Midtjylland - Frankfurt Tipp: 1. Tor Frankfurt

Die Hessen sind derzeit in Topform und zeigten sich vor allem offensiv in einer bestechend guten Verfassung. Mit Omar Marmoush haben „die Adler“ einen richtigen Knipser in den eigenen Reihen. Der Neuner könnte in unserer Midtjylland Frankfurt Prognose für den Unterschied sorgen.

Frankfurt schwimmt momentan auf der Erfolgswelle und wird auch gegen die Dänen offensiv agieren. Aus diesem Grund gehen wir von einem frühen Tor der Hessen aus.