Monaco - Lille Tipp, Prognose & Quoten | 24.04.2024

Unser Monaco - Lille Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 24.04.2024 lautet: Die zweitplatzierten Monegassen der französischen Ligue 1 empfangen am Mittwoch den Tabellenvierten aus Lille. Aufgrund der Auswärtsschwäche der Gäste sehen wir das Heimteam in unserem Wett Tipp heute im Vorteil.

Endspurt in der französischen Ligue 1 um die Champions-League-Plätze! Während der Meister mit PSG schon wieder relativ sicher scheint, könnte sich um die Platzierungen zwei bis vier in der Tabelle noch ein spannender Dreikampf entwickeln. Momentan steht AS Monaco in der Pole Position um die begehrten CL-Plätze, könnte jedoch bei einer Pleite gegen Lille vom OSC überholt werden.

Wir glauben aber nicht, dass Monaco das Heimspiel verlieren wird. Unser Wett-Tipp heute: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,20 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Monaco vs Lille auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Monaco verlor keines der letzten 11 Heimspiele gegen Lille.

Die Monegassen sind seit 6 Spielen in der Liga ungeschlagen.

Lille konnte in den letzten 10 Spielen in Serie mindestens einen Treffer erzielen.

Monaco vs Lille Quoten Analyse:

Der Klub aus dem Fürstentum wird in den besten Sportwetten Apps als leichter Favorit im anstehenden Duell mit dem Meister des Jahres 2020 gesehen. Die Quote für einen Heimsieg steht daher mit 2,30 in den Büchern, während ein Auswärtssieg das Dreifache des Wetteinsatzes einbringen würde.

Dass beide Mannschaften einen Treffer erzielen, sehen die Buchmacher mit einer Quote von 1,55 für die entsprechende Wette als recht wahrscheinlich an. Das ist nicht groß verwunderlich, so verfügt Monaco über die zweitbeste Offensive der Liga, ist jedoch in der Hintermannschaft durchaus anfällig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monaco vs Lille Prognose: Verhilft Lille PSG zur vorzeitigen Meisterschaft?

AS Monaco hat rein rechnerisch noch Chancen auf den Titel in der französischen Ligue 1, diese sind mit einem Rückstand von elf Zählern bei noch fünf ausstehenden Partien jedoch minimal klein. Mit 16 Siegen und 55 Punkten stehen die Rot-Weißen auf dem zweiten Platz der Tabelle und würden die Saison sicherlich gerne auch genau dort beenden. Mit Überraschungs-Team Brest und Lille liegen jedoch noch zwei Verfolger knapp hinter dem Klub aus dem Fürstentum.

Monaco musste nur vier der 14 Heimspiele in dieser Saison verloren geben und kommt vor heimischem Publikum auf ein deutlich positives Torverhältnis von 21:13. Zudem sind die Mannen des österreichischen Trainers Adi Hütter momentan gut in Form und gewannen die letzten drei Liga-Spiele in Folge.

Doch auch der Verfolger aus Lille konnte in den vergangenen Wochen zumeist überzeugen, gewann vier der letzten sechs Partien und blieb in diesem Zeitraum ungeschlagen. Mit 52 Punkten liegt Lille drei Punkte hinter Monaco auf dem vierten Tabellenplatz und würde Stand heute die Champions League verpassen.

Das liegt in dieser Saison vor allem an der nicht immer überzeugenden Offensive der Nordfranzosen, die insgesamt auf 43 erzielte Treffer in dieser Spielzeit kommt, was nur im oberen Tabellenmittelfeld im Ligavergleich einzuordnen ist. Auf der anderen Seite stellt das Team von Trainer Paulo Fonseca die zweitbeste Defensive der Liga und ließ nur 25 Gegentreffer zu.

Monaco - Lille Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monaco: 2:0 Brest (A), 1:0 Rennes (H), 5:2 Metz (A), 2:2 Lorient (H), 1:0 Straßburg (A).

Letzte 5 Spiele Lille: 1:0 Straßburg (H), 2:1 (3:4 n.E.) Aston Villa (H), 1:2 Aston Villa (A), 3:1 Marseille (H), 2:1 Lens (H).

Letzte 5 Spiele Monaco vs. Lille: 0:2 (A), 0:0 (H), 4:3 (A), 2:1 (A), 2:2 (H).



Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich der beiden Teams, sehen wir, dass Monaco in der jüngeren Vergangenheit vor allem vor den heimischen Fans gegen Lille kaum zu schlagen war. In den letzten elf Spielen im Fürstentum Monaco konnte Lille keinen Dreier einfahren. Auch in dieser Spielzeit zeigten sich die Spieler aus Lille nicht unbedingt stark in der Ferne und konnten erst drei der 14 Gastspiele mit einem Sieg beenden.

Vier der letzten fünf Heimspiele von AS Monaco gegen Lille endeten mit einem Remis. Ein Tipp auf ein Unentschieden für das spannende Top-Spiel der Ligue 1 würde bei Tipwin eine Quote von 3,65 einbringen. Ein solcher Tipp wäre sicherlich nicht die schlechteste Idee, da Lille die Hälfte der Auswärts-Partien in dieser Saison mit einer Punkteteilung beendete.

Unser Monaco - Lille Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

AS Monaco verlor auf heimischem Boden erst neun der 52 Liga-Spiele gegen OSC Lille und sollte auch in dieser Saison den Vorteil auf der eigenen Seite haben. Die Gäste sind zwar immer für einen eigenen Treffer zu haben, sollten gegen den starken Angriff der Gastgeber in der Defensive jedoch vor einige Probleme gestellt werden. Wir erwarten eine enge Partie, die auch sehr gut mit einem Remis enden könnte.