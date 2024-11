Montenegro - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 19.11.2024

SPORT1 Betting 18.11.2024 • 11:59 Uhr Montenegro - Türkei Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Steigt die Türkei erstmals in die Nations League A auf?

Unser Montenegro - Türkei Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 19.11.2024 lautet: Die Vorentscheidung um den Gruppensieg hat die türkische Auswahl liegen gelassen (0:0 vs. Wales). Im Wett Tipp heute gelingt der sehnlichst erwartete Aufstieg in die Nations League A.

Keine der beiden Mannschaften in unserer Montenegro Türkei Prognose wird im folgenden Jahr noch im Teilnehmerfeld der Nations League B zu finden sein. Zu Hause hoffen die Falken auf einen halbwegs versöhnlichen Abschluss ihrer Nations-League-Saison und wollen noch einen Punkt ergattern, ehe es hinab in die Nations League C geht.

Bisher gab es fünf direkte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Nationen - gewonnen hat Montenegro noch nie. Ebenso wie im ersten Gruppen-Duell erwarten wir im Montenegro Türkei Wett Tipp heute einen Zu-Null-Sieg der „Ay-Yildizlilar“ und spielen bei NEO.bet eine Quote von 2,72 für „Türkei gewinnt ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Montenegro vs Türkei auf „Türkei gewinnt ohne Gegentor“:

Montenegro ist noch punktlos und hat erst einen Treffer erzielt.

Die Türkei ist in dieser Nations-League-Saison noch ungeschlagen und hat bereits 11,5 xG erzielt (3.).

Montenegro hat bis jetzt 8,6 erwartbare Gegentreffer zugelassen (13.).

Montenegro vs Türkei Quoten Analyse:

Behalten die Buchmacher mit ihrer Einschätzung bei den Montenegro Türkei Quoten recht, verabschieden sich die Hausherren ohne einen einzigen Punkt aus der Nations League B. Für einen Heimsieg erhaltet ihr in den besten Sportwetten Apps den sechsfachen Gewinn.

Im letzten Duell ließ die türkische Auswahl reihenweise beste Gelegenheiten liegen, konnte sich aber mit 1:0 durchsetzen. Die Montenegro Türkei Wettquoten liegen für einen Auswärtssieg bei ungefähr 1,50 und legen einen erneuten Dreier der „Ay-Yildizlilar“ nahe.

Montenegro vs Türkei Prognose: Eine Mannschaft der Extreme

Vincenzo Montella bekleidet seit 2023 das Amt als türkischer Nationaltrainer. Damals hat er die Nationalelf vom zuvor gefeuerten Stefan Kuntz übernommen und sofort einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Montella führte die Türkei erfolgreich durch die EM-Qualifikation und begeisterte bei der Endrunde in Deutschland mit dem Einzug ins Viertelfinale. Ein Sieg im Montenegro Türkei Tipp würde erstmals den sicheren Aufstieg in die Nations League A bedeuten.

Durchschnittlich holte Montella 1,72 Punkte pro Partie (18 Spiele). Es hätte sogar noch besser aussehen können, wären da nicht die zwischenzeitlichen, unerklärlichen Patzer gewesen.

So unterlagen die „Ay-Yildizlilar“ zum Beispiel im Vorfeld der EM mit 1:6 gegen Österreich. Ein erster Rückschlag für die Montella-Elf, die dies im Achtelfinale der Europameisterschaft aber wieder korrigieren konnte und Österreich durch einen 2:1-Sieg aus dem Turnier warf.

Montenegro - Türkei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montenegro: 0:2 Island (H), 0:1 Wales (A), 0:1 Türkei (A), 1:2 Wales (H), 0:2 Island (A).

Letzte 5 Spiele Türkei: 0:0 Wales (H), 4:2 Island (A), 1:0 Montenegro (H), 3:1 Island (H), 0:0 Wales (A).

Letzte 5 Spiele Montenegro vs. Türkei: 0:1 (A), 1:2 (H), 2:2 (A), 2:2 (H), 0:1 (A).

Den Aufstieg in die Nations League A hat sich die türkische Auswahl in dieser Ausgabe des Turniers verdient. 11,5 erwartbare Treffer (3.) und 6,4 Torschüsse pro Spieltag (1.) sind fantastische Werte im Angriff.

Zudem stand die Verteidigung in den meisten Begegnungen stabil und erlaubte nur 5,0 erwartbare Gegentore (5.), die in der Realität sogar noch niedriger ausgefallen sind (3 Gegentore).

Die Voraussetzungen für einen Sieg sind in der Montenegro vs. Türkei Prognose äußerst gut. Einen echten Anreiz haben die Gastgeber nicht mehr, nachdem sie fünf Niederlagen in fünf Partien kassiert haben.

Darüber hinaus war die Offensive der Sokoli in den meisten Begegnungen vollkommen abgemeldet und erzielte erst einen Treffer. Die einzige Mannschaft ohne Torerfolg ist Kasachstan. Wir erwarten keinen weiteren Treffer der Gastgeber.

Am vergangenen Spieltag vergab Kerem Aktürkoglu in der letzten Minute der regulären Spielzeit einen Strafstoß gegen Wales (0:0). Ein bitteres Erlebnis für den ansonsten groß aufspielenden Offensiv-Akteur, der mit vier Treffern bester Torschütze seiner Mannschaft ist.

Es war bereits der dritte Strafstoß im fünften Gruppenspiel der diesjährigen Nations League B für das türkische Team - keine andere Mannschaft bekam häufiger einen Elfmeter zugesprochen als die diesmaligen Gäste vor dem Montenegro Türkei Tipp.

Montenegro vs Türkei: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Montenegro: Nikic, Gasevic, Sipcic, Vujacic, M. Vukcevic, Jankovic, Bakic, Radulovic, Jovovic, Camaj, Krstovic

Ersatzbank Montenegro: Popovic, Mijatovic, Tuci, Kucevic, Loncar, Kuc, Brnovic, Vukotic, Mugosa

Startelf Türkei: Günok, Müldür, Demiral, Akaydin, Elmali, Kökcü, Calhanoglu, Kenan Yildiz, Güler, Yilmaz, Aktürkoglu

Ersatzbank Türkei: Bayindir, Cakir, Topcu, Celik, Ayhan, Yokuslu, Yüksek, Haspolat, Kilicsoy, Ünal, Akgün, Bertug Yildirim

Bis jetzt hat die Türkei noch nie gegen Montenegro verloren (3S, 2U). Zusätzlich verhinderte die Montella-Elf in vier ihrer letzten fünf Nations-League-Auswärtsspiele eine Niederlage.

Die Rückkehr von Kenan Yildiz wird der türkischen Offensive einen weiteren Schub geben und zusätzliche Räume für Arda Güler und auch Baris Alper Yilmaz schaffen. Damit steigen die Chancen auf einen Auswärtssieg in der Montenegro gegen Türkei Prognose nochmal an.

Unser Montenegro - Türkei Tipp: Türkei gewinnt ohne Gegentor

Für die Gäste hat ein Sieg hohe Bedeutung und ihre Form spricht auf jeden Fall für einen Auswärtssieg in Montenegro. Individuell ist die Auswahl von Vincenzo Montella gut besetzt und als Team konnten die „Ay-Yildizlilar“ auch defensiv überzeugen.