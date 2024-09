Monza - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 15.09.2024

SPORT1 Betting 14.09.2024 • 11:00 Uhr Monza - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Verteidigt Inter den Platz an der Sonne?

Unser Monza - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 15.09.2024 lautet: Im sehr ungleichen Duell zwischen Monza und dem amtierenden italienischen Meister sind die Rollen schon vor dem Kickoff klar verteilt. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem einseitig gestalteten Match.

Inter Mailand gab sich an den vergangenen beiden Serie-A-Spieltagen keine Blöße und holte zwei Erfolgserlebnisse. Auf dem Weg zur Titelverteidigung soll nun ein weiterer Sieg gegen Monza resultieren. Die Hausherren aus Monza verbuchten in den ersten drei Liga-Duellen keinen Triumph und rutschen somit immer weiter in Richtung Abstiegszone.

Um dies zu verhindern, streben die Gastgeber in unserer Monza Inter Mailand Prognose gegen den amtierenden Titelträger zumindest nach einem Remis. Hierbei dürfte es sich am Sonntag im Stadio Brianteo um ein schwieriges Unterfangen handeln.

Darum tippen wir bei Monza vs Inter Mailand auf „Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore“:

Monza holte nur einen Punkt in den letzten 5 Serie-A-Heimspielen.

Inter erspielte in den ersten 3 Liga-Duellen bereits 5 Punkte mehr als die Gastgeber.

Die Nerazzurri haben noch nie in Monza verloren (1S, 1U) und sind spielerisch deutlich überlegen.

Monza vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Wie bereits zuvor erwähnt, hat der amtierende italienische Meister keinen seiner beiden Gastauftritte in Monza verloren. Auch diesmal tendieren die Wettanbieter zu einem Auswärtserfolg und setzen für diesen durchschnittliche Monza Inter Mailand Quoten von 1,40 an.

Monza vs Inter Mailand Prognose: Leisten sich die Nerazzurri einen Aussetzer?

Seit nunmehr drei Jahren ist Monza erstklassig, landete in der vergangenen Spielzeit auf dem zwölften Platz und war somit im gesicherten Mittelfeld angesiedelt. Dennoch wurden nur elf der 38 Spieltage erfolgreich gestaltet (12U, 15N). Mit 51 Gegentoren stand die Defensive alles andere als sicher. Dem neuen Trainer Alessandro Nesta gelang es bisweilen in der neuen Saison nur bedingt, die Abwehr zu festigen. Nur in einem der drei Liga-Duelle sollte die Null gehalten werden. Dem torlosen Remis zum Saisonauftakt beim FC Empoli stehen eine 0:1-Niederlage gegen Genua sowie ein 2:2 in Florenz gegenüber. Bei der Fiorentina verspielten die Weiß-Roten sogar eine 2:0-Führung.

In der vergangenen Spielzeit holte Monza zu Hause nur sechs Siege in 19 Serie-A-Spielen. Darüber hinaus standen sechs Remis und sieben Niederlagen zu Buche. Beinahe 80 Prozent der Heimspiele endeten mit weniger als 4,5 Toren. Drei der vier Duelle im eigenen Stadion gingen gegen die Top 4 der Serie A verloren.

Monza - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 2:2 AC Florenz (A), 0:1 FC Genua (H), 0:0 FC Empoli (A), 9:8 n.E. Südtirol (H), 0:2 Juventus Turin (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 4:0 Atalanta Bergamo (H), 2:0 US Lecce (H), 2:2 Genua (A), 2:2 Hellas Verona (A), 1:1 Lazio Rom (H).

Letzte Spiele Monza vs. Inter Mailand: 1:5 (H), 0:2 (A), 1:0 (A), 2:2 (H).

Inter Mailand dominierte im Vorjahr das Geschehen im italienischen Oberhaus und stellte die 20. Meisterschaft sicher. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Milan betrug sage und schreibe 19 Punkte. Ob sich die aktuelle Saison ähnlich souverän gestaltet, ist mehr als fraglich.

Bereits zum Auftakt haben die Nerazzurri Federn gelassen und kamen in Genua trotz 75 Prozent Ballbesitz nicht über ein 2:2 hinaus. Die letzten beiden Liga-Spieltage wurden jedoch sehr souverän gestaltet und führten gegen Lecce (2:0) und Atalanta (4:0) zu zwei Erfolgserlebnissen. Dabei stand vor allem die Defensive sehr sicher und offenbarte zweimal einen „Clean Sheet“.

Mit sieben erbeuteten Punkten thront die Elf von Trainer Simone Inzaghi an der Tabellenspitze, hat aber mit Juventus Turin und dem FC Turin zwei punktgleiche Konkurrenten im Nacken.

Im Vorjahr übernahmen die Mailänder die Rolle des stärksten Auswärtsteams der Liga. 15 Siege in der Ferne lassen in unserer Monza Inter Mailand Prognose auf einen Triumph der Gäste schließen. Defensiv ließen die Nerazzurri nicht viel zu und hielten in zehn der 19 Fernduelle im italienischen Oberhaus die Null. Über die gesamte letzte Saison mussten nur elf Auswärtstore hingenommen werden. 16 der 19 Partien auf gegnerischem Boden brachten weniger als 4,5 Treffer mit sich.

Monza vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Monza: Turati - Izzo, Pablo Mari, A. Carboni - Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos, Maldini, Caprari - Djuric

Ersatzbank Monza: Mazza, Pizzignacco, D‘Ambrosio, Caldirola, Bianco, Forson, Sensi, Valoti, Gagliardini, Vignato, Maric, Petagna

Startelf Inter Mailand: Sommer, Pavard, Bastoni, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro, Martinez, Bisseck, de Vrij, Augusto, Dumfries, Asllani, Frattesi, Zielinski, J. Correa, Taremi, Arnautovic

Nachdem die ersten beiden Spiele ohne einen Treffer von Monza verlaufen waren, hatten die Weiß-Roten zuletzt mit zwei Toren allen Grund zur Freude. Letztlich stand aufgrund defensiver Probleme aber nur ein Remis gegen Fiorentina zu Buche (2:2).

Bei den Nerazzurri überzeugte Marcus Thuram mit einem Doppelpack gegen Atalanta Bergamo und konnte sein Torkonto auf vier Treffer ausbauen. Lautaro Martínez kehrte nach seiner Muskelverletzung zuletzt in die Startelf zurück, muss aber weiterhin auf seinen ersten Treffer in dieser Serie-A-Saison warten.

Unser Monza - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore

Mit 672,3 Millionen Euro zeichnet sich Inter Mailand mit mehr als dem siebenfachen Kader-Marktwert der Hausherren (90,78 Millionen Euro) aus. Somit sind die Rollen in unserer Monza Inter Mailand Prognose von Beginn an deutlich verteilt. Aufgrund der spielerischen Überlegenheit und der deutlich besseren Formkurve wäre alles andere als ein Sieg der Gäste als große Überraschung zu bewerten.

Darüber hinaus wirkte der italienische Meister zuletzt defensiv gefestigt und hielt zweimal die Null. Wir gehen somit von weniger als 4,5 Toren aus.