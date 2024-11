Napoli - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2024

SPORT1 Betting 23.11.2024 • 09:00 Uhr Napoli - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kehrt mit Ranieri der Erfolg bei der Roma zurück?

Unser Napoli - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 24.11.2024 lautet: Spitzenreiter Neapel ließ zuletzt Punkte liegen. In unserem Wett Tipp heute werden die Azzurri zumindest wieder einen Gegentreffer erhalten.

Aller guten Dinge sind drei! Das hat sich vielleicht auch die Roma gedacht, als sie Claudio Ranieri davon überzeugte, zum insgesamt dritten Mal das Traineramt bei den Giallorossi zu übernehmen. In unserer Napoli AS Rom Prognose wird dem Bastler, wie Ranieri genannt wird, gleich die schwierigste Aufgabe zuteil.

Denn es geht zum Tabellenführer, der vor der Länderspielpause allerdings etwas strauchelte. Es könnte also was gehen für die Römer, denen wir unter dem neuen Coach zumindest ein Tor zutrauen. Wir entscheiden uns für den Napoli AS Rom Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,90 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Napoli vs AS Rom auf “Beide Teams treffen”:

Napoli hat in 8 der letzten 9 Pflichtspiele mindestens ein Tor geschossen.

AS Rom traf in jedem der letzten 6 Pflichtspiele.

In 5 der letzten 6 Auswärtspartien der Roma gab es Tore auf beiden Seiten.

Napoli vs AS Rom Quoten Analyse:

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz lassen sich scheinbar weder von den letzten dürftigen Ergebnissen der Gastgeber noch vom Trainerwechsel bei den Gästen beeinflussen und schicken die Neapolitaner als klaren Favoriten ins Rennen. Die Napoli AS Rom Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen im Schnitt bei 1,72.

Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 5,20 für einen Tipp auf einen Auswärtssieg der Gäste. Bei solchen Werten mutiert selbst die “Doppelte Chance X2” noch zu einer lukrativen Variante. Die diesbezüglichen Napoli AS Rom Wettquoten belaufen sich in der Spitze auf einen Wert von 2,10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Napoli vs AS Rom Prognose: Weitestgehend offene Partie

AC Milan, Atalanta, Inter Mailand - Neapel war um das Programm in den vergangenen Wochen keinesfalls zu beneiden. Mit AS Rom geht es nun gegen den nächsten schweren Brocken, gegen den man nun wieder auf die Siegerstraße zurückfinden will. Denn während es gegen die Rossoneri noch einen 2:0-Auswärtserfolg gab, wurde keine der anderen beiden Partien gewonnen.

Vor allem die 0:3-Heimklatsche gegen Atalanta war schmerzlich. Sie war die überhaupt erst zweite in der laufenden Serie A-Saison und die erste auf heimischem Rasen seit fast einem halben Jahr. Bis dato hatten die Azzurri alle sieben Heim-Pflichtspiele in dieser Saison für sich entschieden und wollen im Napoli AS Rom Tipp zu dieser Stärke auch wieder zurückfinden.

Bei Meister Inter erkämpfte sich Neapel vor der Länderspielpause ein 1:1, hatte aber unter anderem Glück, dass die Nerazzurri einen Elfmeter vergaben. Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist jedenfalls auf nur noch einen Punkt geschrumpft und auch die Anzahl der Gegentore hat sich fast verdoppelt.

An den ersten zehn Spieltagen hatten die Neapolitaner insgesamt nur fünf Gegentreffer zugelassen. Allein in den letzten beiden Partien kamen vier weitere hinzu, was mit ein Grund ist, dass wir in unserer Napoli AS Rom Prognose von weiteren Gegentoren für den Liga-Primus ausgehen. Selbst stehen die Azzurri bei nur 19 Toren und haben die wenigsten von den Teams auf den Rängen eins bis sieben erzielt.

Napoli - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Napoli: 1:1 Inter Mailand (A), 0:3 Atalanta (H), 2:0 AC Milan (A), 1:0 Lecce (H), 1:0 Empoli (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:3 Bologna (H), 1:1 Union Saint-Gilloise (A), 2:3 Hellas Verona (A), 1:0 FC Turin (H), 1:5 Fiorentina (A)

Letzte 5 Spiele Napoli vs. AS Rom: 2:2 (H), 0:2 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (H)

Die Römer haben bisher 14 Treffer erzielt, was auch nicht unbedingt für ihre Offensiv-Qualitäten in dieser Saison spricht. Allerdings zeigten sie sich vor allem in den vergangenen Wochen ziemlich treffsicher. An den letzten vier Spieltagen fanden die Giallorossi nämlich gleich sechs Mal den Weg in den gegnerischen Kasten.

Gewonnen haben sie von diesen letzten vier Liga-Spielen nur eines, nämlich die Heimpartie gegen den FC Turin Ende Oktober (1:0). Vor der Länderspielpause gab es beim 2:3 zu Hause gegen Bologna die vierte Pleite in den letzten fünf Liga-Spielen, die dann endgültig zur Trennung von Trainer Ivan Juric führte.

Mit Claudio Ranieri übernimmt kein Unbekannter die Geschicke bei den Hauptstädtern. Er soll die Roma bei seiner dritten Amtszeit als ihr Trainer wieder zu alter Stärke verhelfen. Aktuell steht sie nur auf Rang zwölf und hat gerade einmal drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Auswärts ist Rom eines von nur drei Teams, das in dieser Serie-A-Saison noch nicht gewonnen hat. In sechs Auswärtspartien gab es vier Remis und zwei Pleiten. Auch aufgrund der vielen Unentschieden halten wir den Napoli AS Rom Tipp “Doppelte Chance X2” nicht für abwegig und würden ihn zumindest im Rahmen einer Freebet ohne Einzahlung empfehlen.

So seht ihr Napoli - AS Rom im TV oder Stream:

24. November 2024, 18 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Übertragung Stream: DAZN

Die Rechte an der Serie-A-Saison 2024/25 hält der Anbieter DAZN, der diese Begegnung exklusiv im Stream zeigt. In der vergangenen Spielzeit blieben die Römer in beiden Duellen ungeschlagen. Nach einem 2:0-Sieg zu Hause entführten sie am Vesuv ein 2:2.

Eines der insgesamt vier Tore der Römer erzielte ein gewisser Romelu Lukaku, der in dieser Saison in Diensten der Neapolitaner steht. Für “Torschütze Lukaku” gibt es Quoten um 2,70.

Napoli vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, Mc Tominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Ersatzbank Napoli: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Folorunsho, Simeone, Ngonge, Neres, Gilmour, Raspadori, Zerbin, Spinazzola

Startelf AS Rom: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini, Dybala; Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Sangare, Abdulhamid, Dahl, Paredes, Nradin, Soule, El Shaarawy, La Fee, Baldanzi

Der Hinspiel-Sieg der Römer in der Vorsaison war ihr einziger in den letzten neun direkten Duellen. In den anderen acht Aufeinandertreffen behielten die Neapolitaner fünf Mal die Oberhand (3U).

Dennoch bleiben wir dabei, dass die Gäste nach unserer Napoli AS Rom Prognose keinesfalls chancenlos sind und schon gar nicht so sehr, wie es die Quoten der Buchmacher einem suggerieren.

Unser Napoli - AS Rom Tipp: “Beide Teams treffen”

Für beide Mannschaften kam die Länderspielpause zur richtigen Zeit. Neapel hatte nach nur einem Punkt aus den letzten zwei Partien genug Zeit, sich zu schütteln, während die Römer die Unterbrechung für einen Trainerwechsel nutzten. Entsprechend wären wir mit Siegwetten vorsichtig und halten eine Torwette für die bessere Option. Neapel hat in acht der letzten neun Pflichtspiele getroffen, während der Roma in den letzten sechs Pflichtspielen stets mindestens ein Treffer gelang.