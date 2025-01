Neapel - Juventus Tipp, Prognose, Quoten | 25.01.2025

Unser Neapel - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.01.2025 lautet: Napoli und die Alte Dame werden sich im direkten Duell nichts schenken. Juve ist weiter ungeschlagen, doch die SSC thront an der Spitze. Im Wett Tipp heute fallen mehr Tore erst gegen Ende der Partie.

Mit 50 Punkten und einer beeindruckenden Siegesserie in den letzten sechs Spielen, geht die SSC als Favorit in die Neapel Juventus Prognose. Juventus steht auf Platz 5 mit 37 Punkten und einer gemischten Liga-Form (1S, 3U), ist aber in der Serie A weiterhin ungeschlagen. Das Spiel wird im Diego Armando Maradona Stadion ausgetragen.

Unser Neapel Juventus Wett Tipp heute lautet: “Mehr Tore in 2. Halbzeit” zu einer Quote von 2,10 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Neapel vs Juventus auf “Mehr Tore in 2. Halbzeit”:

Neapel vs Juventus Quoten Analyse: