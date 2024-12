Neapel - Venezia Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2024

SPORT1 Betting 28.12.2024 • 07:00 Uhr Neapel - Venezia Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kann der Aufsteiger den Aufwärtstrend bestätigen?

Unser Neapel - Venezia Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 29.12.2024 lautet: In einem Duell der Gegensätze ist die SSC zu Recht der klare Favorit. Das äußert sich im Wett Tipp heute auch in einem Heimsieg.

Schon am ersten Wochenende nach Weihnachten rollt in der Serie A wieder der Ball. Dabei treffen am Sonntagnachmittag im Stadio Diego Armando Maradona bei unserer Neapel Venezia Prognose recht große Gegensätze aufeinander.

Der abstiegsbedrohte Aufsteiger aus Venedig ist beim Meisterschaftskandidaten Neapel zu Gast. Die Bookies haben sich zu diesem Spiel wenig überraschend eine klare Meinung gebildet. Uns geht es genauso. So spielen wir mit einer Quote von 1,60 bei Betano den Neapel Venezia Wett Tipp heute “Sieg Napoli & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Neapel vs Venezia auf “Sieg Napoli & Unter 4,5 Tore”:

Venezia ist das schlechteste Auswärtsteam der Serie A

Zu Gast in Neapel haben die Lagunari noch nie gewonnen

Die SSC hat die beste Abwehr der Liga

Neapel vs Venezia Quoten Analyse:

Der Aufsteiger hat zwar zuletzt ein paar Punkte gesammelt. Trotzdem gehen die Lagunari gegen den Tabellenzweiten anhand der Neapel vs Venezia Quoten als klarer Außenseiter auf den Rasen.

Mit einem Sieg der Hausherren bekommt ihr im besten Fall eine Quote von 1,30. Für einen Dreier der Gäste haben die Bookies, unter denen ihr auch immer wieder Wetten ohne Einzahlung findet, Neapel gegen Venezia Wettquoten im Schnitt von über 10,0 parat.

Neapel vs Venezia Prognose: Gegen die vermeintlich Kleinen lässt die SSC kaum Punkt liegen

Napoli stand in dieser Saison auch schon einige Spieltage an der Tabellenspitze der Serie A. Da die Truppe von Coach Antonio Conte aber in Duellen gegen die Top-Teams Juve, Bergamo, Inter und Lazio (2U, 2N) ohne Sieg blieb, ist die SSC aktuell der erste Verfolger von Spitzenreiter Atalanta. Der Rückstand auf Rang 1 beträgt zwei Zähler. Prunkstück der Partenopei ist die Defensive. Gerade mal 12 Gegentore in 17 Partien sind der Bestwert in der Liga.

Auf der Gegenseite sind allerdings 26 Treffer zum aktuellen Zeitpunkt der schwächste Wert in den Top 6 der Tabelle. Zwei der drei Saisonpleiten in der Serie A mussten die “Gli Azzurri” im eigenen Stadion hinnehmen. Nach der extrem enttäuschenden Vorsaison, die nur auf Platz 11 geendet hatte, gehört Neapel unter dem neuen Coach aber wieder zu den positiven Überraschungen dieser Spielzeit. Der Hauptgrund für diesen Aufschwung ist der Trainer, der in Rekordzeit die Mannschaft wieder in die Spur gebracht hat.

2021 kehrte Venedig nach 19 Jahren Abwesenheit in die Serie A zurück. Hier konnten sich die Lagnuari aber nicht halten und mussten als Schlusslicht den sofortigen Wiederabstieg hinnehmen. Dieses Schicksal will der Aufsteiger in dieser Saison um jeden Preis verhindern. Doch der Weg zum Ligaverbleib wird auch dieses Mal schwer und hart. Die “Leoni alati” stecken seit dem ersten Spieltag im Tabellenkeller fest. Drei Saisonsiege und zehn Niederlagen sind jeweils die zweitschlechtesten Werte in der Liga.

Zehn der 13 Punkte hat Venezia daheim geholt. Dafür ist der VFC mit gerade mal drei Punkten aus neun Partien das schlechteste Auswärtsteam der Serie A. Solche Statistiken unterstützen natürlich unseren Neapel Venezia Tipp. Doch es gibt auch Hoffnung. Seit drei Partien ist der Aufsteiger ungeschlagen. Nach zwei 2:2 gegen Calcio Como und Juventus Turin gab es am vergangenen Sonntag einen 2:1-Heimsieg gegen Cagliari. Der Rückstand der Orange-Grünen aufs rettende Ufer beträgt nur noch zwei Punkte.

Neapel - Venezia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:1 Genua (A), 3:1 Udinese (A), 0:1 Lazio Rom (H), 1:3 Lazio Rom (A), 1:0 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Venezia: 2:1 Cagliari (H), 2:2 Juventus Turin (A), 2:2 Calcio Como (H), 0:3 Bologna (A), 0:1 Lecce (H)

Letzte 5 Spiele Neapel vs Venezia: 2:0 (A), 2:0 (H), 1:1 (H), 0:0 (A), 1:2 (A)

Diese Paarung wurde im italienischen Fußball erst 18-mal ausgetragen. Venedig konnte dabei auch nur drei Siege feiern. Alle Erfolge der Lagunari kamen daheim zustande. Der letzte Dreier von Venezia gegen Napoli stammt vom Mai 2003 (2:1).

Dem gegenüber stehen sechs Siege für die Partenopei und neun Remis. Wirkliche Bedeutung für unsere Neapel Venezia Prognose hat nur die Saison 2021/22. Hier siegte die SSC zweimal mit 2:0. Alle anderen Duelle sind schon mindestens über 20 Jahre her.

In den letzten fünf Spielen von SSC Venezia wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Diese Serie könnte sich am Sonntag gut und gerne fortsetzen. Für den Neapel Venezia Tipp “Mehr Tore HZ2” gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,10.

So seht ihr Neapel - Venezia im TV oder Stream:

29. Dezember 2024, 15 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN zeigt nicht nur die komplette Serie A, sondern auch die Coppa Italia und die Supercoppa. Pro Spieltag überträgt der Streaming-Dienst alle zehn Partien aus der italienischen ersten Liga. Dazu gehört auch das Duell zwischen Neapel und Venezia.

Das Spiel im Stadio Diego Armando Maradona wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Neapel vs Venezia: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Neres, Lukaku, Kvaratskhelia

Ersatzbank Neapel: Caprile, Contini, Marin, Spinazzola, Mazzocchi, Zerbin, Gilmour, Folorunsho, Simeone, Ngonge, Raspadori

Startelf Venezia: Stankovic - Altare, Idzes, Sverko - Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio - Ellertsson, Oristanio - Pohjanpalo

Ersatzbank Venezia: Joronen, Bertinato, Grandi, Schingtienne, Carboni, Bjarkason, Candela, Haps, Doumbia, Crngoj, Gytkjaer, El Haddad, Yeboah

Die Hausherren müssen nur ohne Buongiorno auskommen. Bei den Gästen fehlen dagegen Duncan, Sagrado, Raimondo und Svodoba. Wirkliche große Auswirkungen auf die Neapel Venezia Prognose hat die Personalsituation auf beiden Seiten aber nicht.

Unser Neapel - Venezia Tipp: Sieg Napoli & Unter 4,5 Tore

Sicher sprießte in der Lagunenstadt zuletzt das zarte Pflänzchen Hoffnung. Doch am Sonntag bekommt es der Aufsteiger zu Gast in Neapel noch mal mit einem ganz anderen Kaliber zu tun. Die SSC will weiter oben mitmischen.

Vor allem haben die Partenopei in dieser Saison mit einer Ausnahme nur gegen Top-Teams Punkte liegen gelassen. Da sich Venezia in der Fremde viel schwerer tut als daheim und in seiner Geschichte noch nie in Napoli gewinnen konnte, gehen wir von einem Heimsieg aus.