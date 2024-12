Newcastle - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten | 04.12.2024

Unser Newcastle - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.12.2024 lautet: Den Rausch ihrer beiden letzten Siege gegen Real Madrid und Manchester City (je 2:0) nimmt der Tabellenführer in den Wett Tipp heute mit.

18 Siege aus 20 Spielen - so lautet die aktuelle Bilanz von Arne Slot als Trainer der Reds. Über die Newcastle Liverpool Prognose mussten wir nicht lange grübeln. Zur Zeit kann sich der Tabellenführer nur selbst aufhalten, davon waren die Gäste in den vergangenen Monaten ziemlich weit entfernt.

Im St. James’ Park verloren die Magpies zuletzt zwei von drei Liga-Spielen. Die dritte Begegnung gewann Newcastle gegen Arsenal (1:0). Den Hausherren fehlt jegliche Konstanz. In der Folge geben wir unseren Newcastle Liverpool Wett Tipp heute bei Betano zu einer Quote von 1,78 auf “Sieg Liverpool” ab.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Liverpool auf “Sieg Liverpool”:

Newcastle vs Liverpool Quoten Analyse:

Andererseits gewannen die Reds 90 Prozent ihrer Pflichtspiele, seit Arne Slot die Fäden in der Hand hält. Insofern endet eigentlich jede Argumentationskette damit, Newcastle Liverpool Wettquoten von rund 1,78 für den Tabellenführer in Anspruch zu nehmen.

Newcastle vs Liverpool Prognose: Ein Statement der Reds

Während beinahe alle anderen Top-Teams im englischen Oberhaus schon eine echte Schwächephase durchlebt haben, war Liverpool an den ersten 13 Liga-Spieltagen nicht zu bremsen und werden es wohl auch im Newcastle Liverpool Tipp nicht sein.

Obendrauf demonstrierte der Tabellenführer in der vergangenen Woche seine enorme Qualität, bezwang in der Königsklasse erst Real Madrid (2:0) und zerlegte dann das angeschlagene Manchester City in alle Einzelteile (2:0).