Niederlande - Deutschland Tipp, Prognose, Quoten 10.09.24

SPORT1 Betting 09.09.2024 • 12:04 Uhr Niederlande - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer feiert den zweiten Sieg?

Unser Niederlande - Deutschland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.09.2024 lautet: Sowohl die Elftal als auch die DFB-Elf sind überzeugend in die neue Nations-League-Saison gestartet. Im direkten Duell rechnen wir im Wett Tipp heute mit einem engen Spiel auf Augenhöhe, bei dem kein Keeper eine „Weiße Weste“ behält.

Viele Fans und Experten fragten sich, wie die deutsche Nationalmannschaft ohne langjährige Spieler wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan oder Toni Kroos auskommen kann. Doch die DFB-Elf konnte am Samstag im ersten Spiel nach dem Rücktritt dieser verdienten Profis mit dem 5:0 gegen Ungarn in Düsseldorf mehr als nur überzeugen. Außerdem konnte die Truppe von Trainer Julian Nagelsmann, die bei der EM entfachte Euphorie, weiter am Leben erhalten. Im zweiten Gruppenspiel der Nations-League-Saison 2024/25 muss Deutschland nun in der Niederlande Deutschland Prognose beweisen, dass man auch auswärts gegen einen starken Gegner wie die Niederlande standhalten kann.

Wir entscheiden uns für den Niederlande Deutschland Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,57 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Deutschland auf „Beide Teams treffen“:

Beide Teams erzielten zum Nations-League-Auftakt jeweils 5 Treffer

In den letzten 4 Pflichtspiel-Duellen zwischen den beiden Rivalen fielen insgesamt 18 Tore

In 12 von 14 Pflichtspiel-Vergleichen zwischen beiden Nationen zappelte der Ball auf beiden Seiten im Netz.

Niederlande vs Deutschland Quoten Analyse:

Die Buchmacher mit deutscher Lizenz können sich bei den Niederlande Deutschland Quoten auf keinen Favoriten festlegen. Die Höchstquote für einen Sieg der Hausherren klettert auf einen Wert von 2,70.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste auch nur maximale Niederlande Deutschland Wettquoten von 2,60.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Niederlande vs Deutschland Prognose: Baut Oranje die gute Heimbilanz aus?

In den Niederlanden war man mit dem Einzug ins Halbfinale der EM 2024 durchaus zufrieden. Bevor die WM-Qualifikation beginnt, wollen die Männer von Bondscoach Ronald Koeman nun in der Nations League und vor allem im Niederlande Deutschland Tipp weitere Fortschritte machen. In zwei von drei bisherigen Ausgaben des Wettbewerbs hatte Oranje das Final-Four-Turnier erreicht. Das ist auch dieses Mal wieder das Ziel. Im ersten Spiel nach der EURO-Endrunde trat die Elftal mit viel frischem Elan auf. Die Niederländer brachten Spielfreude, Spielwitz und Lust auf den Platz.

Allerdings leistete sich die Defensive auch einige Aussetzer. So verzeichneten die Bosnier ganze vier Ballkontakte im Oranje-Strafraum, trafen aber dennoch zweimal und lagen bis zur 88. Minute nur mit 2:3 zurück. Nach zwei späten Gegentoren stand aber ein 5:2 für die Hausherren auf der Anzeigetafel. Bei 28:4 Torschüssen für die Gastgeber war dieses Ergebnis am Ende auch verdient. Die letzten fünf Heimspiele wurden alle gewonnen. 2024 entschieden die Niederlande sogar jedes Heimspiel mit mindestens drei Treffern Vorsprung für sich.

Bundestrainer Julian Nagelsmann veränderte seine Startelf am Samstag gegenüber dem EM-Aus gegen Spanien auf sechs Positionen. Diese Umstellungen sorgten für eine zerfahrene und von einigen Fehlpässen geprägte Anfangsphase. Doch nach und nach kam die DFB-Auswahl immer besser ins Spiel. Vor allem die Kreativabteilung um Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz konnte überzeugen. Verdientermaßen der „Mann des Tages“ wurde dabei Bayern-Profi Jamal Musiala mit drei Assists und einem Tor.

Mit dem 5:0-Kantersieg gegen die Ungarn, gegen die man sich in den vergangenen Jahren oft schwer getan hatte, setzte Deutschland ein Statement in einem Wettbewerb, mit dem man zuvor arg gefremdelt hatte. Die DFB-Auswahl überzeugt aktuell mit viel Charakter, Hingabe, Siegeswille, Mut und Energie für die Niederlande Deutschland Prognose. Zudem stimmt die Teamchemie in der Truppe. So kassierte man in den letzten zehn Länderspielen mit der Niederlage gegen Spanien bei der EM nur eine Pleite.

Niederlande - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 5:2 Bosnien (H), 1:2 England (H), 2:1 Türkei (H), 3:0 Rumänien (A), 2:3 Österreich (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 5:0 Ungarn (H), 1:2 Spanien (A), 2:0 Dänemark (H), 1:1 Schweiz (A), 2:0 Ungarn (H)

Letzte 5 Spiele Niederlande vs Deutschland: 1:2 (A), 1:1 (H), 4:2 (A), 2:3 (H), 2:2 (A)

Die beiden Rivalen standen sich schon 46 Mal gegenüber. Deutschland hat in der Statistik leicht die Nase vorne (17S, 12N). Zudem konnte die DFB-Elf mehr Pflichtspiele für sich entscheiden (5S, 5U, 4N). Das jüngste Aufeinandertreffen war ein Testspiel im März 2024 in Frankfurt. Nach einem frühen Rückstand konnte die Truppe von Trainer Nagelsmann die Partie durch einen späten Treffer von Niclas Füllkrug mit 2:1 gewinnen.

Deutschland verlor nur eines der letzten fünf Länderspiele gegen Oranje (2S, 2U) und keines der letzten beiden Gastspiele in den Niederlanden. Auch in der Nations League 2018/19 gab es diese Paarung. Deutschland hatte das Hinspiel in den Niederlanden mit 0:3 verloren, holte daheim aber dann ein 2:2.

Die Niederlande bestritten 2024 bisher vier Heimspiele und kamen dabei auf insgesamt 17 Treffer, immer mindestens vier pro Partie. Können die Gastgeber im Niederlande Deutschland Tipp auch gegen den Nachbarn diesen Offensiv-Schwung aufrechterhalten?

Dann dürfte die Wette „Niederlande über 1,5 Tore“, für die ihr bei Winamax eine Quote von 2,10 bekommt, durchaus Sinn machen. Zuvor verrät euch unser ausführlicher Winamax Test noch, wie sich der Anbieter im Vergleich mit der Konkurrenz schlägt.

So seht ihr Niederlande - Deutschland im TV oder Stream:

10. September 2024, 20:45 Uhr, Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+, DAZN

Normalerweise hat der Streaminganbieter DAZN die Exklusivrechte an der Nations League. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft sind aber auch im Free-TV zu sehen. Am Dienstagabend ist RTL mit der Übertragung dran.

Gespielt wird in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam, dem größten Stadion der Niederlande. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Niederlande vs Deutschland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Niederlande: Verbruggen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Aké - Schouten, Gravenberch - Reijnders - Xavi, Brobbey, Gakpo

Ersatzbank Niederlande: Flekken, Olij - Geertruida, Hato, J. Timber, van Hecke - Q. Timber - Kluivert, Malen, Weghorst, Zirkzee

Startelf Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Andrich, Groß - Wirtz, Havertz, Musiala - Füllkrug

Ersatzbank Deutschland: Baumann, Nübel - Anton, Henrichs, Koch, Mittelstädt, Can - Führich, Pavlovic, Stiller - Beier, Undav

Beide Trainer haben nach den souveränen Auftaktsiegen kaum einen Grund, ihre Startelf zu ändern. Ronald Koeman hat nur angekündigt, dass dieses Mal im Sturmzentrum Brian Brobbey den Vorzug vor Joshua Zirkzee bekommt.

Falls Denzel Dumfries, der gegen Bosnien angeschlagen ausgewechselt werden musste, nicht spielen kann, dürfte Lutsharel Geertruida eine Chance bekommen. Der Leverkusener Jeremie Frimpong musste aus persönlichen Gründen vorzeitig abreißen.

Bundestrainer Nagelsmann setzt grundsätzlich gerne auf eine eingespielte Mannschaft und ändert nur wenig an der ersten Elf. So dürfte in Amsterdam in der Niederlande Deutschland Prognose dieselbe Startelf beginnen wie gegen Ungarn.

Unser Niederlande - Deutschland Tipp: Beide Teams treffen

Auch wir tun uns bei dieser Paarung schwer mit einem Ergebnis-Tipp. Hier kann alles passieren. In den Niederlanden ist die Elftal immer ein schwer zu schlagender Gegner. Doch auch die DFB-Elf schwebt weiter auf der Erfolgswelle.

Schon gegen Bosnien kassierte Oranje zwei Gegentreffer und traf selbst fünfmal. Da auch Deutschland mit „Wusiala“ immer für Tore gut ist und der Blick auf den direkten Vergleich ebenfalls viele Highlights verspricht, fällt uns die Wette am Ende leicht.