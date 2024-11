Niederlande - Ungarn Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2024

Unser Niederlande - Ungarn Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 16.11.2024 lautet: Den Wett Tipp heute für dieses packende Duell um den Viertelfinal-Einzug geben wir auf eine Handicap-Wette ab.

Seit drei Länderspielen wartet Ronald Koeman mit den Oranje auf einen Sieg (2U, 1N). Nach dem zuletzt dürftigen Auftritt gegen die DFB-Elf (0:1) erwarten wir in unserer Niederlande Ungarn Prognose eine deutliche Steigerung der Elftal.

Ungarn gewann zuletzt nur zwei von sieben Länderspielen, konnte einen der beiden Siege aber am letzten Nations-League-Spieltag gegen Bosnien feiern (2:0). Trotzdem fällt unser Niederlande Ungarn Wett Tipp heute deutlich zugunsten der Gastgeber aus. Für eine Quote von 1,98 gehen wir zu Merkur Bets und spielen die Wette „Sieg Niederlande (HC -1)“.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Ungarn auf „Sieg Niederlande (HC -1)“:

Niederlande vs Ungarn Quoten Analyse:

Zwei Mannschaften mit einer identischen Punkteausbeute sollten in den Sportwetten Apps näher zusammen liegen - so könnte man zumindest denken. Die Niederlande Ungarn Quoten zeigen jedoch ein eindeutiges Bild.

Wählt ihr einen Sieg der Gastgeber, findet ihr dafür Niederlande Ungarn Wettquoten im Bereich von gerade einmal 1,38. Schwenkt euer Pendel hingegen in Richtung der Gäste, stehen euch Siegquoten von knapp 7,70 zur Verfügung.

Niederlande vs Ungarn Prognose: Eine Vorentscheidung

Am fünften Spieltag bietet das Programm in der Nations League A Gruppe 3 ein kleines Finale. Deutschland steht bereits sicher im Viertelfinale und Bosnien konnte bislang erst einen Punkt sammeln. Die beiden Nationalmannschaften stehen vor dem Niederlande Ungarn Tipp jeweils bei fünf Zählern.

Ebenso ausgeglichen lautete das Resultat der ersten Paarung (1:1). Allerdings brachte die Elftal das Duell am dritten Spieltag auch nur mit zehn Spielern zu Ende. Trotzdem retteten die Oranje durch einen späten Treffer noch den Punkt.

Ronald Koeman muss nach drei sieglosen Länderspielen in Serie wieder die Kurve kriegen und mit seiner Mannschaft eine Reaktion auf den dürftigen Auftritt gegen Deutschland (0:1) zeigen. Ungarn ist hingegen seit drei Länderspielen ungeschlagen 1S, 2U).

Niederlande - Ungarn Statistik & Bilanz:

Der Sieger dieser Paarung schafft sich in der Niederlande vs. Ungarn Prognose die bestmögliche Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale. Die Niederlande sollten in unseren Augen trotz aktuell schwächelnder Form den klaren Vorzug erhalten.