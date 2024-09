Nizza - Real Sociedad Tipp, Prognose, Quoten | 25.09.2024

SPORT1 Betting 24.09.2024 • 12:00 Uhr Nizza - Real Sociedad Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Geht die Krise bei den Basken weiter?

Unser Nizza - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 25.09.2024 lautet: Der Klub aus San Sebastian war in den letzten Jahren Stammgast im Europapokal. Im Wett Tipp heute wartet zum Auftakt der neuen EL-Saison ein enges und torarmes Spiel.

36 Teams gehen im neuen Europa-League-Hauptwettbewerb an den Start. Auf jede Mannschaft warten acht Spiele. Die besten acht Teilnehmer sind direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 müssen den Umweg über die K.o.-Playoff-Phase nehmen. Auf ein direktes Ticket für die Runde der letzten 16 hoffen natürlich auch Nizza und Real Sociedad. Beide Vereine treffen am Mittwoch an der französischen Mittelmeerküste direkt aufeinander. Die Wettquoten sehen bei der Nizza Real Sociedad Prognose die Hausherren leicht vorne.

Wir können uns für keinen Favoriten entscheiden und spielen mit einer Quote von 1,57 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Nizza vs Real Sociedad auf „Unter 2,5 Tore“:

Der OGC hatte 2023/24 die viertbeste Abwehr in den europäischen Top-5-Ligen

San Sebastian ist seit 4 Pflichtspielen ohne einen Treffer

In den letzten 8 Auswärtsspielen von Real Sociedad sind weniger als 3 Tore gefallen

Nizza vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Der Blick auf die Nizza Real Sociedad Quoten verrät uns, dass die besten Buchmacher die Hausherren leicht vorne sehen. Das hat in erster Linie mit dem Heimvorteil zu tun und der Formkurve der Gäste. Denn beim Marktwert haben die Spanier eigentlich die Nase vorne.

Der Kader der Basken wird mit 431 Millionen Euro bewertet. Das gesamte Aufgebot des OGC kommt dagegen nur auf 217 Mio.. So bekommt ihr für einen Heimsieg Nizza Real Sociedad Wettquoten zwischen 2,40 und 2,47. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Auswärtssieg bis auf einen Höchstwert von 3,30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nizza vs Real Sociedad Prognose: Hat der OGC noch etwas Pulver übrig?

Francesco Farioli verließ vor dem Sommer nach nur einer Saison den OGC Nizza. Der pragmatische Stil des Coaches hatte die „Aiglons“ zwar auf einen ordentlichen fünften Platz geführt, sorgte aber auch für viel Kritik. „Le Gym“ hatte 2023/24 die viertbeste Abwehr in den europäischen Top-5-Ligen. Andererseits erzielten nur Straßburg, Nantes, Le Havre, Metz und Clermont Foot weniger Tore als die Adler. Nun soll es Franck Haise richten, der in den vergangenen Jahren mit Lens große Erfolge gefeiert hatte.

In der Fremde kassierte Nizza in dieser Liga-Saison in drei Gastspielen schon zwei Niederlagen. Zu einem 1:2 in Auxerre und einem 0:2 in Marseille kommt ein 4:1 in Angers. Daheim ging es mit einem 1:1 gegen Toulouse los. Am Wochenende folgte dann aber ein historisches 8:0 daheim gegen Aufsteiger St. Etienne. Zur Pause führten die Hausherren schon mit 6:0. Zwei Tore und eine Vorlage steuerte BVB-Leihgabe Youssoufa Moukoko bei. Von den letzten fünf Europapokal-Gruppenspielen konnte man nur eines gewinnen (1U, 3N). An dieser Serie wollen die Franzosen im Nizza Real Sociedad Tipp mit Sicherheit feilen.

In den letzten fünf Spielzeiten hatte es Real Sociedad in La Liga immer unter die Top 6 und damit auch jeweils ins internationale Geschäft geschafft. Das glückte auch mit dem sechsten Rang am Ende der Vorsaison. In dieser waren die Basken vor allem in der Fremde stark. Nur drei Teams hatten 2023/24 mehr Auswärtszähler in der Primera Division gesammelt als die „Txuri-Urdin“. So setzen die Verantwortlichen auch weiter auf Coach Imanol Alguacil, der die Mannschaft schon seit 2018 betreut.

Doch mit nur einem Sieg aus den ersten sieben La-Liga-Spielen droht das schlechteste Abschneiden unter dem aktuellen Trainer. Fünf Punkte reichen im Moment nur für Rang 16, zwei Plätze und einen Zähler vor der Gefahrenzone. Mit dem 0:0 am Wochenende bei Valladolid warten die Weiß-Blauen seit fünf Liga-Spielen auf einen Sieg und seit vier La-Liga-Partien auf ein Tor. Im Europapokal sind die Basken auch seit vier Partien ohne Dreier (2U, 2N), was sich auf die Nizza Real Sociedad Prognose auswirkt.

Nizza - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nizza: 8:0 AS Saint-Etienne (H), 0:2 Olympique Marseille (A), 4:1 SCO Angers (A), 1:1 FC Toulouse (H), 1:2 AJ Auxerre (A)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 0:0 Real Valladolid (A), 0:1 RCD Mallorca (A), 0:2 Real Madrid (H), 0:0 Getafe (A), 1:2 Deportivo Alaves (H)

Letzte 5 Spiele Nizza vs Real Sociedad: -

Beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Nizza hat fünf der letzten acht Duelle gegen spanische Mannschaften verloren (3S).

Alle drei Siege stammen dabei aber aus Heimspielen. Real Sociedad konnte auch nur zwei der jüngsten acht Spiele gegen Vereine aus Frankreich gewinnen (1U, 5N).

Die Basken haben in dieser Saison große Probleme mit dem Toreschießen. Geht diese Misere auch in der Europa League weiter, macht der Nizza Real Sociedad Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ durchaus Sinn. Ihr bekommt dafür bei Anbieter Betano eine Wettquote von 1,78.

Am besten spielt sich diese Wette in Verbindung mit dem aktuellen Betano Promo Code.

So seht ihr Nizza - Real Sociedad im TV oder Stream:

25. Juni 2024, 21 Uhr, Allianz Riviera, Nizza

Übertragung Stream: RTL+

Im Free-TV können die Fußball-Fans nur die Europa-League-Spiele mit deutscher Beteiligung live bei RTL verfolgen.

Die anderen Partien werden auf RTL+ als Einzelspiel und in der Konferenz gezeigt. Dazu gehört auch das Duell zwischen Nizza und San Sebastian. Die Partie wird am Mittwochabend um 21 Uhr im Allianz Riviera angepfiffen.

Nizza vs Real Sociedad: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nizza: Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante - Clauss, Rosario, Ndombelé, Bard - Cho, Moukoko, Guessand

Ersatzbank Nizza: Dupé - Abdelmonem, Mendy, Camara, Bouanani, Diop, Louchet, Abdi, Orakpo

Startelf Real Sociedad: Alex Remiro - Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Sergio Gomez - Zubimendi, Sucic, Turrientes, Kubo - Becker, Oskarsson

Ersatzbank Real Sociedad: Marrero - Aihen, Aritz, Martin, Gonzalez de Zarate, Magunacelaya, Marin, Barrenetxea, Olasagasti, Oyarzabal, Pacheco, Sadiq

Nach dem Kantersieg gegen ASSE könnte OGC-Coach Franck Haise auf die gleiche Startelf setzen.

Real-Sociedad-Trainer Imanol Alguacil ist dagegen in der Nizza Real Sociedad Prognose noch auf der Suche nach seiner besten Formation.

Unser Nizza - Real Sociedad Tipp: Unter 2,5 Tore

Ein Ergebnis-Tipp fällt uns bei dieser Partie schwer. Nizza ist sicher besser in Form und hat die eigenen Fans im Rücken. Die Qualität und die Erfahrung im Europapokal sprechen dagegen eher für die Basken.

Wir rechnen schließlich mit einem engen Spiel und wenigen Toren. Das hat vor allem mit der schlechten Torausbeute der Gäste in dieser Saison zu tun. Zudem hat der OGC eine starke Defensive. Womöglich haben die Adler aber beim 8:0-Sieg am Wochenende auch schon einiges von ihrem Pulver verschossen.