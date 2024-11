Norwegen - Kasachstan Tipp, Prognose, Quoten | 17.11.2024

SPORT1 Betting 16.11.2024 • 09:00 Uhr Norwegen - Kasachstan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Nächstes Torfestival der Wikinger?

Unser Norwegen - Kasachstan Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 17.11.2024 lautet: Die Kasachen kassierten in den bisherigen zwei Auswärtsspielen sieben Gegentore. In unserem Wett Tipp heute dürften einige weitere hinzukommen.

Vor dem letzten Spieltag in der Nations League stehen in ein paar Gruppen einige Entscheidungen schon fest. In unserer Norwegen Kasachstan Prognose sind es nur noch die Wikinger, die ein Interesse an einem Sieg haben, auch wenn selbst dieser ihnen vielleicht nicht mehr bringen könnte, als sie bisher schon erreicht haben.

Die Kasachen auf der anderen Seite sind so oder so abgestiegen und haben vor allem in den beiden bisherigen Auswärtsspielen ordentlich auf die Mütze bekommen. Das wird nach unserer Einschätzung dieses Mal wieder so sein und deswegen entscheiden wir uns für den Norwegen Kasachstan Wett Tipp heute „Norwegen Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,73 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Kasachstan auf „Norwegen Über 2,5 Tore“:

Norwegen gewann am Donnerstag in Slowenien mit 4:1.

Kasachstan stellt mit 10 Gegentreffern die schwächste Abwehr der Gruppe.

7 der 10 Gegentore kassierten die Kasachen in den 2 Auswärtsspielen.

Norwegen vs Kasachstan Quoten Analyse:

Die Wettanbieter haben am Ausgang dieses Spiels keine Zweifel. Mit Norwegen Kasachstan Quoten von höchstens 1,14 sind die Wikinger die haushohen Favoriten. Die Höchstquote bietet aktuell Bet365. Auch wenn wir diese Quote natürlich nicht empfehlen können, so gilt das nicht für den Bet365 Angebotscode, auf den ihr mal ein Auge werfen solltet.

Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass man bei einem Tipp auf die Gäste Quoten bis 24,0 erzielen kann. Doch die Buchmacher trauen ihnen noch nicht einmal ein Tor zu. Das wird insbesondere an den Norwegen Kasachstan Wettquoten für „Beide Teams treffen“ deutlich. Hier lassen sich Spitzenwerte bis 2,78 erreichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs Kasachstan Prognose: Klare Angelegenheit für Haaland & Co.

Die Norweger bekommen ihr Endspiel, auch wenn sie in diesem auf Schützenhilfe von Slowenien angewiesen sind. Mit einem klaren 4:1-Sieg am Donnerstag bei eben diesen Slowenen sammelten die Wikinger die Punkte acht bis zehn und stehen vor dem letzten Spieltag punktgleich mit Österreich auf Rang zwei.

Das Problem: Den direkten Vergleich mit der Alpenrepublik haben sie verloren, sodass es selbst bei einem Sieg am Sonntag bei diesem zweiten Platz bleiben würde, wenn die Österreicher ihr Heimspiel gegen Slowenien ebenfalls gewinnen. Der zweite Rang ist Norwegen dagegen fast nicht mehr zu nehmen und bei schon einem Punkt sicher.

Ziel sind aber natürlich die vollen drei Zähler und in unserem Norwegen Kasachstan Tipp haben wir auch keine Zweifel, dass das gelingen wird. Mit dem Erfolg in Slowenien zeigten die Skandinavier eine starke Reaktion auf die 1:5-Klatsche in Österreich. Es war die einzige Pleite im bisherigen Turnierverlauf (3S, 1U).

Zu Hause haben die Löwen ihre bisherigen beiden Partien gewonnen. Neben einem 2:1-Erfolg über Österreich gab es ein ungefährdetes 3:0 gegen die Slowenen. Auf heimischem Boden haben Haaland & Co. vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und nur gegen Spanien im Rahmen der Qualifikation für die EM 2024 knapp mit 0:1 verloren.

Norwegen - Kasachstan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 4:1 Slowenien (A), 1:5 Österreich (A), 3:0 Slowenien (H), 2:1 Österreich (H), 0:0 Kasachstan (A)

Letzte 5 Spiele Kasachstan: 0:2 Österreich (H), 0:1 Slowenien (H), 0:4 Österreich (A), 0:3 Slowenien (A), 0:0 Norwegen (H)

Letzte Spiele Norwegen vs. Kasachstan: 0:0 (A)

Die Gäste aus Kasachstan haben wie erwartet ihre Partie am Donnerstag verloren. Zu Hause gegen Österreich gab es beim 0:2 die vierte Nations-League-Pleite in Folge. Nur am ersten Spieltag konnten sich die Schneeleoparden im Hinspiel gegen die Norweger zu Hause ein torloses Remis ermauern.

Bei einem Chancenverhältnis von 19:4 und 1,69:0,06 Expected Goals zugunsten der Gäste wusste am Ende aber keiner so recht, wie der Außenseiter diesen einen Punkt holen konnte. In der Folge gab es an den nächsten vier Spieltagen zehn Gegentore und damit im Schnitt 2,5 Gegentreffer pro Partie, auch in der Norwegen Kasachstan Prognose werden einige dazukommen.

Auswärts kassierten die Kasachen in zwei Spielen sieben Gegentore. Auf ein 0:3 in Slowenien folgte ein 0:4 in Österreich. Eine ähnliche Niederlage können wir uns auch in unserem Norwegen Kasachstan Tipp sehr gut vorstellen. Für einen Tipp auf einen norwegischen Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied gibt es zum Beispiel bei Betano eine Quote von 2,25.

Für diese Wette ließe sich der Betano Wettbonus bestens verwenden. Auch Wetten auf einen Zu-Null-Sieg der Wikinger sollten in die Überlegungen mit einfließen. Denn: Die Kasachen konnten in den bisherigen fünf Nations-League-Partien kein einziges Tor erzielen.

So seht ihr Norwegen - Kasachstan im TV oder Stream:

17. November 2024, 18 Uhr, Ullevaal Stadion, Oslo

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr Haaland im Trikot Norwegens spielen sehen wollt, dann ist das nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos bei DAZN möglich. Der Anbieter zeigt das erst zweite Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen exklusiv im Stream.

Mit dem torlosen Remis im Hinspiel ist der direkte Vergleich schnell abgehandelt. Wir sind überzeugt, dass es in Oslo nun die ersten Treffer in einer Partie zwischen diesen beiden Nationen geben wird.

Norwegen vs Kasachstan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Norwegen: Selvik; Pedersen, Ostigard, Lysaker Heggem, Ryerson; Donnum, Berge, Johnsen; Sorloth, Haaland, Nusa

Ersatzbank Norwegen: Dyngeland, Myhra, Berg, Gregersen, Kamanzi, Hauge, Larsen, Myhre, Langas, Rosler, Thorsby, Thorstvedt

Startelf Kasachstan: Pokatilov; Astanov, Kassym, Darabaev, Marochkin, Vorogovskiy; Islamkhan, Zaynutdinov, Tagybergen, Samorodov; Aymbetov

Ersatzbank Kasachstan: Anarbekov, Shatskiy, Asrankulov, Karimov, Astanov, Payruz, Baltabekov, Kenzhebek, Tapalov, Zhumakhanov, Zhaksylykov, Zhaksybaev

Als alternativen Tipp in unserer Norwegen Kasachstan Prognose können wir euch noch die „Halbzeit/Endstand 1/1″-Wette empfehlen. An einem Heimsieg sollten jedenfalls keine Zweifel bestehen, erst recht nicht, wenn man sich zusätzlich vergegenwärtigt, dass die Gäste keines der letzten neun Länderspiele gewonnen und acht davon verloren haben (1U).

Fernab der Heimat haben die Schneeleoparden zuletzt sieben Partien in Folge verloren und dabei immer mindestens zwei Gegentore kassiert. Insgesamt waren es in diesen sieben Spielen 21 Gegentreffer und damit im Schnitt genau drei pro Match.

Unser Norwegen - Kasachstan Tipp: „Norwegen Über 2,5 Tore“

Die Rollen in diesem Spiel sind mehr als nur klar verteilt. Die Kasachen stehen mit nur einem Punkt und ohne ein einziges eigenes Tor am Tabellenende. Die Norweger haben erst am Donnerstag in Slowenien mit 4:1 gewonnen und sich damit die Chancen auf den direkten Aufstieg in die Liga A bewahrt. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als ihre Hausaufgaben zu machen und auf einen Ausrutscher der Österreicher zu hoffen. Nachdem Kasachstan schon in jedem der beiden anderen Auswärtsspiele mindestens drei Gegentore kassierte, sollte das am Sonntag bei der jetzigen Ausgangslage nicht anders sein.