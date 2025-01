Nottingham - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten 14.01.2025

SPORT1 Betting 13.01.2025 • 12:14 Uhr Nottingham - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Können die Garibaldis den Spitzenreiter ärgern?

Unser Nottingham - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.01.2025 lautet: Im Duell der beiden „Reds“ wartet auf den Tabellenführer im Wett Tipp heute eine schwierige Aufgabe.

Der Nottingham Forest FC ist die große Überraschung in dieser Premier-League-Saison. Nach 20 Spieltagen sind die „Garibaldis“ zusammen mit Arsenal der erste Verfolger von Spitzenreiter Liverpool und liegen auf CL-Kurs. Am Dienstag können die Roten aus Nottingham im Spitzenspiel den Rückstand auf die Roten aus Liverpool sogar verkürzen.

Denn der Tabellenführer ist zu Gast im „City Ground“. Die Buchmacher schicken die Gäste bei der Nottingham Liverpool Prognose trotzdem als klare Favoriten ins Rennen. Wir gehen das Spiel vorsichtiger an und spielen mit einer Quote von 1,62 bei ODDSET den Nottingham Liverpool Wett Tipp heute „Sieg Nottingham HC +2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Liverpool auf „Sieg Nottingham HC +2 & Unter 4,5 Tore“:

Nottingham hat die letzten 7 Pflichtspiele alle gewonnen

Die „Garibaldis“ sind seit 5 Partien ohne Gegentor

Die Reds haben 2 der letzten 5 Duelle gegen Forest verloren

Nottingham vs Liverpool Quoten Analyse:

Aktuell liegen die „Garibaldis“ nur sechs Punkte hinter den „Reds“ zurück, allerdings hat der Tabellenführer noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Aus Sicht der Bookies sprechen die Nottingham vs Liverpool Quoten trotzdem eine deutliche Sprache.

Für einen Sieg der Auswärtsmannschaft gibt es Quoten im Schnitt von 1,66. Bei den Buchmachern, die immer wieder Sportwetten mit Paysafecard parat haben, bekommt ihr für einen Heim-Dreier Nottingham gegen Liverpool Wettquoten zwischen 4,95 und 5,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nottingham vs Liverpool Prognose: Die „Garibaldis“ setzen auf das Momentum

Nottingham kehrte 2022 nach 23 Jahren in die Premier League zurück. In den ersten beiden Spielzeiten stand aber Abstiegskampf auf dem Programm. Vor allem in der vergangenen Saison hatten die Reds Probleme und kassierten insgesamt 67 Tore, doch unter Trainer Nuno Espirito Santo, der die Mannschaft im Dezember 2023 übernommen hatte, setzte eine Trendwende ein. Der Coach verpasste der Truppe eine schnörkellose und einfache Spielweise, die perfekt an die Bedürfnisse und die Qualität angepasst ist. So steht Forest in Bereichen wie „Abgefangene Bälle pro Spiel“, „Torverhinderungen pro Spiel“ und „Gewonnene Zweikämpfe“ weit oben.

Der Verein kletterte erstmals seit rund drei Jahrzehnten in der höchsten englischen Spielklasse auf Platz 3 der Tabelle. Vorne sorgt der 32-jährige Mittelstürmer Chris Wood, der mit zwölf Treffern auf Rang 6 der PL-Torschützenliste liegt, für Furore. Unser Nottingham Liverpool Tipp wird durch den Fakt unterstützt, dass die „Garibaldis“ die letzten sieben Pflichtspiele alle gewonnen haben und seit fünf Partien ohne Gegentor sind. Nottingham stellt aktuell zusammen mit Liverpool die zweitbeste Abwehr (19). Außerdem hat kein Team mehr Punkte in der Fremde geholt als Nottingham (23). 29 erzielte Treffer sind allerdings der schwächste Wert in den Top 12 der Tabelle.

In der Vorwoche hatte Liverpool mit dem 0:1 im Hinspiel des Ligapokal-Halbfinales gegen Tottenham die zweite Saisonniederlage kassiert. Diese Pleite ist sicher kein Beinbruch. Erstens können die Reds den Schaden im Rückspiel am 6. Februar an der Anfield Road reparieren, zweitens sind zwei Niederlagen in 30 Spielen unter Coach Arne Slot durchaus noch im Rahmen. In der Premier League liegen die Reds mit sechs Punkten Vorsprung souverän vorne.

In der Königsklasse hat der LFC als einziges Team mit sechs Siegen aus sechs Spielen schon das Ticket fürs Achtelfinale gelöst, doch beim 2:2 daheim gegen Manchester United und beim 0:1 bei den Spurs ließen die Reds in zwei Spielen in Folge die Energie, Dynamik, Kontrolle und Gelassenheit, die sie bisher während des Großteils der Saison gezeigt haben, vermissen. Auch die Abwehr steht mit 13 Gegentoren aus den letzten neun Pflichtspielen nicht mehr ganz so sicher. Wenn Dominik Szoboszlai ausfällt, kann man seine Athletik und Kreativität nicht kompensieren.

Nottingham - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 2:0 Luton Town (H), 3:0 Wolverhampton (A), 2:0 Everton (A), 1:0 Tottenham (H), 2:0 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 4:0 Accrington Stanley (H), 0:1 Tottenham (A), 2:2 Manchester United (H), 5:0 West Ham (A), 3:1 Leicester City (H)

Letzte 5 Spiele Nottingham vs Liverpool: 1:0 (A), 0:1 (H), 0:3 (A), 2:3 (A), 1:0 (H)

Liverpool hat in dieser PL-Saison erst eine Niederlage kassiert. Diese setzte es am 4. Spieltag mit einem 0:1 daheim gegen Nottingham. Beim Ballbesitz (31 Prozent) und bei den Torschüssen (5:14) lagen die Gäste eigentlich zurück. Trotzdem konnten die „Garibaldis“ nach 55 Jahren endlich wieder an der Anfield Road gewinnen.

Die Roten aus Liverpool haben im direkten Vergleich mit 60 Siegen zu 32 Niederlagen (29U) immer noch klar die Nase vorne. In Nottingham liegen die heimischen Roten mit 22 Erfolgen zu 19 Pleiten (17U) aber knapp vorne. So spielt der direkte Vergleich bei unserer Nottingham Liverpool Prognose schon eine Rolle.

Wie erwähnt sind die „Garibaldis“ seit fünf Spielen ohne Gegentor und empfangen am Dienstag die zweitbeste Abwehr der Liga. Die Buchmacher erwarten bei diesem Duell trotzdem einige Tore. Uns geht es hier anders.

Wir erwarten kein Torfestival und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Bet-at-home den Nottingham Liverpool Tipp „Unter 3,5 Tore“. Am besten sichert ihr euch vor eurer Wette noch den aktuellen Bet-at-home Promo Code .

So seht ihr Nottingham - Liverpool im TV oder Stream:

14. Januar 2025, 21:00 Uhr, The City Ground, Nottinghamshire

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Wer Spitzenfußball aus der englischen Premier League sehen will, braucht ein Abo bei Sky. Nur dann können die Partien auch live am TV und im Stream verfolgt werden. Das ist beim Duell zwischen Nottingham und Liverpool nicht anders.

Das Spiel wird am Dienstagabend um 21 Uhr im City Ground von Nottinghamshire angepfiffen.

Nottingham vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nottingham: Sels - Aina, Milenkovic, Murillo, Williams - Dominguez, Anderson - Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi - Wood

Ersatzbank Nottingham: Carlos Miguel (Tor), Alex Moreno, Boly, Sosa, Morato, Jota Silva, Yates, Ward-Prowse, Awoniyi

Startelf Liverpool: Becker - Alexander-Arnold, Konaté, Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Diaz

Ersatzbank Liverpool: Kelleher (Tor), Quansah, Tsimikas, Endo, Chiesa, Jones, Darwin, Diogo Jota, Elliott, Bradley

Beide Teams können bis auf einen Spieler aus dem Vollen schöpfen. Bei den Hausherren fehlt lediglich Sangare und bei den Gästen verpasst nur Gomez die Partie.

So spielen die Ausfälle bei der Nottingham Liverpool Prognose keine große Rolle.

Unser Nottingham - Liverpool Tipp: Sieg Nottingham HC +2 & Unter 4,5 Tore

Natürlich haben die Reds von Arne Slot noch eine Rechnung aus dem Hinspiel gegen die Reds aus Nottingham offen, doch so leicht lässt sich diese Rechnung nicht begleichen. Die „Garibaldis“ sind extrem form- und defensivstark.

So trauen wir den Hausherren auch dieses Mal gegen den LFC eine gute Leistung zu. Wir rechnen, dass die Gastgeber in einem Spiel, in dem nicht allzu viele Tore fallen, einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren über die Runden bringen.