Nürnberg - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten | 11.05.2024

Unser Nürnberg - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.05.2024 lautet: Unter der Woche entließen die Franken Sportvorstand Dieter Hecking. Eine kurzfristige Änderung der aktuellen Form erwarten wir im Wett Tipp heute aber nicht.

Sieben sieglose Spieltage sowie fünf Niederlagen in Serie haben bei Nürnberg das Alarmsignal ausgelöst. Die Franken haben aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber das deutlich schlechtere Torverhältnis (-21) im Vergleich zu Wiesbaden (-12) auf Position 16. Elversberg kann die Saison in aller Ruhe zu Ende bringen. Abstiegssorgen plagen die Gäste nicht mehr und der 4:2-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Hertha spricht für die Qualität des Aufsteigers.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Intertops die Quote von 2,82 auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Elversberg auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Nürnberg hat an 5 der letzten 7 Spieltage kein Tor erzielt.

Elversberg hat mit 47,5 erwartbaren Gegentoren eine der 5 besten erwartbaren Defensiven in der 2. Liga.

Nürnberg hat nur 39,2 erwartbare Tore (16.) gesammelt.

Nürnberg vs Elversberg Quoten Analyse:

Die Buchmacher haben sich in dieser Paarung für ein ausgeglichenes Quotenverhältnis entschieden. Nürnberg bringt euch bei einem Sieg in der Spitze eine Quote von 2,65 ein, Elversberg erreicht mit seiner Maximalquote einen Wert von 2,60.

Ein derart ausgeglichener Quotenvergleich ist der optimale Ausgangspunkt, sich für eine Wette ohne Einzahlung zu entscheiden. Das Risiko wird minimiert und die Chance auf einen hohen Gewinn bleibt bestehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Elversberg Prognose: Das Warten auf ein Tor geht weiter

Cristian Fiel steht mit dem FCN in der Bringschuld. Die Franken sind das zweitschwächste Team der Rückrunde (13 Punkte) und drohen auf den letzten Metern dieser Spielzeit vom Sog des Tabellenkellers nach unten gezogen zu werden.

Sogar zu Hause fehlte den Clubberern in den vergangenen Wochen die Fähigkeit, einen Sieg einzufahren. Noch schlimmer: Nürnberg verlor zuletzt vier Heimspiele in Serie und erzielte dabei keinen einzigen Treffer.

In der zweiten Saisonhälfte gibt es nur drei Mannschaften mit weniger Toren auf dem Konto als Nürnberg (15). Die Schwäche im Angriff ist mittlerweile zu einer chronischen Erkrankung herangereift, die sich in 39,2 erwartbaren Treffern (16) ausdrückt.

38 Prozent der 16 absolvierten Heimspiele enttäuschten die anwesenden Fans der Fiel-Auswahl auf ganzer Linie und ließen sie ohne gesehenen FCN-Treffer das Stadion verlassen.

Nürnberg - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:3 Düsseldorf (A), 0:1 Karlsruhe (H), 0:2 Paderborn (H), 0:2 Schalke (A), 0:4 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Elversberg: 4:2 Hertha (H), 1:3 Paderborn (A), 1:1 Schalke (H), 4:3 St. Pauli (A), 0:0 Magdeburg (H).

Letzte Spiele Nürnberg vs. Elversberg: 1:0 (A), 3:0 (A).

Elversberg ist erst vor dieser Spielzeit aufgestiegen, hat im Gegensatz zu den Franken aber bereits jetzt keine Angst vor dem Abstieg. Während der 1. FCN an den letzten acht Spieltagen nur vier Punkte gesammelt hat, konnte die SVE zumindest elf Punkte erbeuten.

Zwar gab es bislang nur vier Spiele ohne Gegentor, doch die erwartbare Defensive des Aufsteigers zählt zu den fünf besten der 2. Bundesliga (47,5 xGA). Das wird dem Angriff der Hausherren nicht schmecken.

Bisher trafen die beiden Teams erst in zwei Pflichtspielen aufeinander. Beide Duelle endeten mit einem Zu-Null-Sieg der Clubberer, die in der Hinrunde dank eines Hayashi-Treffers einen 1:0-Auswärtssieg gefeiert haben. Der Torschütze aus dem Hinrunden-Vergleich wird im Rückspiel aber fehlen.

Elversberg reist mit der deutlich besseren Form nach Nürnberg und hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sich für das 0:1 aus der Hinrunde zu revanchieren. Einen Sieg der Franken erwarten wir nicht, weshalb ein Happybet Bonus in der Quote von 1,80 auf „Sieg Elversberg (DNB)“ in unseren Augen gut aufgehoben ist.

Unser Nürnberg - Elversberg Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Nürnberg stellt eine der schwächsten Angriffsreihen im deutschen Unterhaus und befindet sich seit Wochen im freien Fall. Elversberg reist mit einer leicht unterdurchschnittlichen Offensive an und hat tendenziell die besseren Aussichten auf einen Sieg.