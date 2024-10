Nürnberg - Preußen Münster Tipp, Prognose, Quoten 5.10.24

SPORT1 Betting 03.10.2024 • 23:00 Uhr Nürnberg - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Muss Miro Klose um seinen Job bangen?

Unser Nürnberg - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.10.2024 lautet: Der Club rutscht immer weiter in eine Krise. Auch der Wett Tipp heute daheim gegen den Aufsteiger aus Münster verspricht nicht wirklich eine Besserung.

Im Sommer ist in Nürnberg nach der Verpflichtung von Weltmeister Miroslav Klose als neuer Cheftrainer eine große Euphorie entstanden. Nach sieben Spieltagen ist davon aber nichts mehr übrig. Der Club steht nur zwei Plätze und Punkte vor der Abstiegszone. Gerüchteweise steht der Job des Coaches am Wochenende beim Heimspiel gegen den Aufsteiger Preußen Münster schon auf der Kippe. Auch die Quoten bei der Nürnberg Preußen Münster Prognose bleiben überraschend verhalten.

Wir haben ebenfalls Zweifel und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Betway den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Preußen Münster auf „Doppelte Chance X2″:

Nürnberg hat 6 der letzten 8 BL2-Heimspiele verloren - alle zu Null

Bei den Hausherren fehlt „X-Faktor“ Jens Castrop

Der Club hat 2024/25 im Unterhaus die meisten Schüsse zugelassen

Nürnberg vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Der schwache Saisonstart der Franken ist auch an den Buchmachern nicht spurlos vorübergegangen. Denn anders kann man es sich nicht erklären, dass der Club trotz des Heimvorteils gegen den Aufsteiger so hohe Nürnberg Preußen Münster Quoten verpasst bekommt.

Beim Blick in die besten Sportwetten Apps sehen wir, dass es für einen Heimsieg Quoten zwischen 2,50 und 2,62 gibt. Doch die Nürnberg vs. Preußen Münster Wettquoten für einen Erfolg der Gäste pendeln sich ebenfalls zwischen Werten von 2,55 und 2,62 ein.

Nürnberg vs Preußen Münster Prognose: Kriegt der Club die Kurve?

Wie klein die Ansprüche der Nürnberger nach nur sieben Spieltagen der laufenden Saison geworden sind, zeigte sich nach der 0:2-Pleite am vergangenen Wochenende in Hannover. Hier stand die Defensive des Club tatsächlich etwas stabiler als in den Vorwochen, was der Trainer nach dem Schlusspfiff auch gleich positiv erwähnte. Doch von im Sommer angestrebten Dingen wie „Dominanz“ oder „Offensivdrang“ war nichts zu sehen. Die Männer von Coach Klose verloren saisonübergreifend sechs der letzten acht BL2-Partien zu Hause, alle ohne eigenes Tor. Nicht die besten Vorzeichen fürn den Nürnberg Preußen Münster Tipp.

Seit Mitte März 2024 kassierte kein anderer Zweitligist so viele Heimpleiten wie der FCN. Sieben Zähler nach sieben Spielen sind der schwächste Start seit der Saison 2016/17 (5 Punkte). Nur das Schlusslicht Regensburg (7,3) kommt auf einen schwächeren xG-Wert als Nürnberg (7,7). 14 Gegentore nach sieben Partien sind für den Club die meisten seit 2016/17 (18). Außerdem hat Nürnberg bisher die meisten Schüsse zugelassen (110). Immerhin ist die Mannschaft seit zehn Duellen in der 2. Liga gegen Aufsteiger unbesiegt (6S, 4U). Zudem holte man alle sieben Punkte dieser BL-Saison nach Rückständen.

Aus den ersten vier Partien der Zweitliga-Saison 2024/25 holten die Preußen nur einen Punkt. Dann folgten ab dem fünften Spieltag allerdings vier Zähler aus zwei Partien. Diese Bilanz wollte Münster am Wochenende daheim gegen Schalke ausbauen. Lange Zeit brachte der Aufsteiger auch eine sehr überzeugende Leistung auf den Rasen und führte verdient mit 1:0. Der Patzer von Keeper Schenk in der 67. Minute, den S04 zum Ausgleich nutzte, ließ das Spiel dann kippen. So verlor der SCP erstmals in dieser Zweitliga-Saison ein Spiel nach Führung.

Mit fünf Punkten nach sieben Spielen steht der Verein aktuell schwächer da als in seinen ersten beiden Spielzeiten in der eingleisigen 2. Liga. Mit dem 3:0 am sechsten Spieltag in Regensburg gelang der einzige Saisonsieg auswärts. Münster hat laut xG die viertbeste Offensive der Liga, konnte aber nur neun Tore erzielen. Lediglich drei Teams haben eine schwächere Chancenverwertung als der SCP (11,5 Prozent). Dafür haben die Männer von Trainer Sascha Hildmann bei 10,5 xGA schon 13 Gegentore kassiert. Sechs davon fielen nach ruhenden Bällen. Immerhin traf Nürnberg als einziges Team in dieser BL2-Saison weder nach einem Eckball noch nach einem Freistoß, was in die Nürnberg Preußen Münster Prognose einfließt.

Nürnberg - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:2 Hannover (A), 0:2 Hertha BSC (H), 2:1 Ulm (A), 6:0 Erzgebirge Aue (H), 0:4 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:2 Schalke (H), 3:0 Regensburg (A), 3:3 Paderborn (H), 3:2 Werder Bremen (H), 1:4 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Preußen Münster: 4:0 (H), 1:0 (A), 2:2 (H), 4:6 (A), 1:2 (H)

Beide Vereine treffen am Samstag erstmals seit dem Jahr 1968 aufeinander. Damals siegte der Club im DFB-Pokal-Achtelfinale daheim mit 4:0. Zudem sind der FCN und der SCP Gründungsmitglieder der Bundesliga.

1963/64 gab es in Nürnberg ein 2:2. Im Rückspiel siegten die Franken auswärts mit 1:0. Vervollständigt wird die Bilanz mit zwei Duellen um die „Deutsche Meisterschaft“ aus der Saison 1950/51, die beide an Münster gingen.

Beide Teams haben 2024/25 jeweils sechs Treffer nach dem Seitenwechsel erzielt. Der FCN kommt auch auf neun Gegentreffer im zweiten Durchgang, Münster auf acht. Mit diesem Wissen ziehen wir den Nürnberg Preußen Münster Tipp „Mehr Tore in 2. HZ“ in Betracht.

So seht ihr Nürnberg - Preußen Münster im TV oder Stream:

05. Oktober 2024, 13 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga gibt es exklusiv bei Sky zu sehen. So wird die Partie zwischen Nürnberg und Preußen Münster auch nur bei diesem Bezahlsender übertragen.

Anpfiff im Max-Morlock-Stadion ist am Samstag um 13 Uhr.

Nürnberg vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert - Karafiat, Knoche, Seidel - Villadsen, Danilo Soares, Jander, Castrop, Justvan, Schleimer - Emreli

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia (Tor), Valentini, Flick, Sevcik, Okunuki, Lubach, Serra, Pick, Yilmaz

Startelf Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Paetow, Frenkert, Kirkeskov - Hendrix, Kyerewaa, Mees - Grodowski, Nemeth, Makridis

Ersatzbank Preußen Münster: Bräuer (Tor), Koulis, D. Schad, Scherder, Bouchama, Preißinger, Deters, Fridjonsson, Lorenz

In der Nürnberg Preußen Münster Prognose wird bei den Hausherren sicherlich Jens Castrop, der eine Sperre absitzen muss, schmerzlich vermisst. Ohne den Defensivmann hat der Club 75 Prozent der Spiele verloren bei im Schnitt 2,3 Gegentoren.

Mit Castrop an Bord setzte es nur in 41 Prozent der Partien eine Niederlage, bei durchschnittlich 1,6 Gegentoren.

Unser Nürnberg - Preußen Münster Tipp: Doppelte Chance X2

Die Franken brauchen dringend einen Sieg. Doch es hapert bisher in fast allen Mannschaftsteilen. Der neue Coach konnte mit dem Team noch keine Fortschritte erzielen. Vor allem die Offensive ist erschreckend harmlos.

Doch auch die Abwehr lässt zu viel zu. Nun trifft man auf einen Aufsteiger, der zwar mit seinem Saisonstart ebenfalls nicht zufrieden sein kann, aber bisher recht mutig und offensiv auftritt. Da beim Club auch noch Schlüsselspieler Jens Castrop fehlt, trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu.