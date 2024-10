Olimpija Ljubljana - LASK Tipp, Prognose, Quoten | 24.10.

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 12:00 Uhr Olimpija Ljubljana - LASK Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Wer holt sich den 1. Sieg im Bewerb?

Unser Olimpija Ljubljana - LASK Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 24.10.2024 lautet: Einen Favoriten können wir nicht ausmachen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir aber Tore auf beiden Seiten.

An diesem Donnerstag werden wieder 18 Partien in der Europa Conference League ausgetragen. In unserer Olimpija Ljubljana LASK Prognose beschäftigen wir uns mit dem Duell zweier Mannschaften, die am ersten Spieltag beide sieglos geblieben waren. Im zweiten Match wollen beide Klubs nun unbedingt einen Dreier.

Echte Vorteile sehen wir aber bei keinem der beiden Teams, sodass wir uns in dieser Begegnung letztlich für eine Torwette entscheiden und den Olimpija Ljubljana LASK Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,68 bei Bwin anspielen.

Darum tippen wir bei Olimpija Ljubljana vs LASK auf „Beide Teams treffen“:

Ljubljana hat in 12 der letzten 13 Pflichtspiele getroffen.

LASK erzielte in den letzten 6 Pflichtspielen 17 Treffer.

Beide Teams wollen den ersten Sieg in der Liga-Phase der Conference League.

Olimpija Ljubljana vs LASK Quoten Analyse:

Den Online-Buchmachern geht es ähnlich wie uns. Auch sie können in dieser Begegnung keinen echten Favoriten ausmachen. Die Olimpija Ljubljana LASK Quoten für Wetten auf einen Heimerfolg erreichen Werte bis 2,40. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg kreisen um 2,90 herum und sind damit nicht allzu weit entfernt.

Wer hier tatsächlich eine klassische „1x2″-Wette abgeben will, dem raten wir, dies im besten Fall unter Verwendung einer Gratiswette zu tun. Auch bei der Anzahl der Tore sind sich die Bookies unschlüssig. Die Olimpija Ljubljana LASK Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ erreichen Höchstwerte von 1,87. Für die Gegenwette gibt es Quoten um 1,92.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Olimpija Ljubljana vs LASK Prognose: Partie mit offenem Ausgang

Bereits 20 Pflichtspiele hat Olimpija Ljubljana in dieser Saison absolviert. Verloren hat der Vorjahres-Dritte der slowenischen Prva Liga davon nur zwei (13S, 5U). Eine der beiden Pleiten gab es am ersten Spieltag der Liga-Phase der Conference League, als die Drachen von Heidenheim gezähmt wurden (1:2).

Nun dürfen die Slowenen im Olimpija Ljubljana LASK Tipp aber zu Hause ran und zumindest in der Qualifikation zur Conference League hielt sich der Klub daheim schadlos. Es gab drei Zu-Null-Heimsiege gegen Polissya Zhytomyr aus der Ukraine (2:0), Sheriff Tiraspol aus der Republik Moldau (3:0) und den HNK Rijeka aus Kroatien (5:0).

Dadurch gäbe es in der Olimpija Ljubljana LASK Prognose durchaus einige Argumente für eine Wette zugunsten der Gäste - wäre da nicht das bislang letzte Heimspiel. Denn dieses ging am elften Spieltag der laufenden Prva-Liga-Saison mit 0:1 gegen den FC Koper verloren, als die Grün-Weißen auch noch einen Elfmeter vergaben.

Es war die erste Heimpleite im neunten Pflicht-Heimspiel dieser Saison (6S, 2U). Die Generalprobe für das bevorstehende Match ist aber geglückt. Am vergangenen Wochenende gab es einen 1:0-Auswärtserfolg bei Nafta, mit dem Ljubljana die Tabellenführung in der heimischen Prva Liga vor dem NK Maribor verteidigte.

Olimpija Ljubljana - LASK Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Olimpija Ljubljana: 1:0 Nafta (A), 0:1 Koper (H), 1:2 Heidenheim (A), 2:0 Primorje (A), 3:0 Domzale (A)

Letzte 5 Spiele LASK: 2:1 WSG Tirol (A), 4:0 Klagenfurt (H), 2:2 Djurgardens (H), 1:1 Rapid Wien (A), 4:0 Sportunion Mauer (A)

Letzte 5 Spiele Olimpija Ljubljana vs LASK: -

Auch die Generalprobe der Gäste ist geglückt. Bei der WSG Tirol gewann der LASK am zehnten Spieltag der österreichischen Bundesliga trotz eines frühen 0:1-Rückstands durch einen späten Treffer am Ende noch mit 2:1. Damit setzten die Linzer auch ihren Aufwärtstrend weiter fort.

Nachdem der LASK an den ersten sechs Spieltagen fünfmal verlor und nur drei Punkte dank eines einzigen Sieges holten konnte, blieb er in den letzten vier Liga-Spielen ungeschlagen und holte zehn von zwölf möglichen Zählern (3S, 1U). Kein österreichischer Bundesligist holte an den letzten vier Spieltagen mehr Punkte.

Wettbewerbsübergreifend sind die Gäste sogar seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Zuvor waren sie noch sieben Pflichtspiele in Serie ohne Sieg geblieben und hatten sechs dieser sieben Partien verloren (1U). Insofern spricht der aktuelle Lauf der Linzer im Olimpija Ljubljana LASK Tipp für sie.

Am ersten Spieltag der Conference-League-Liga-Phase gaben sie einen Sieg aus der Hand. Zu Hause führten sie gegen den schwedischen Vertreter Djurgardens bis zur 57. Minute mit 2:0, mussten sich am Ende aber doch noch mit einem 2:2 begnügen. Zuvor waren die Österreicher in der Qualifikation zur Europa League am FCSB Bukarest gescheitert.

So seht ihr Olimpija Ljubljana - LASK im TV oder Stream:

24. Oktober 2024, 21 Uhr, Stadion Stozice, Ljubljana

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: Canal+

Der französische Bezahlsender Canal+ hat sich für diese Saison unter anderem die Rechte an je einem Conference-League-Spiel mit österreichischer Beteiligung pro Spieltag gesichert. Dieses Mal ist es die Begegnung zwischen Ljubljana und den Linzern, die dort, allerdings auch nur für Kunden aus Österreich, gezeigt wird.

Fans aus Deutschland müssen derweil auf einen Liveticker ausweichen.

Olimpija Ljubljana vs LASK: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Olimpija Ljubljana: Vidovsek; Lasickas, Ratnik, Muhamedbegovic; Pinto, Agba, Doffo, Blanco; Florucz, Kojic, Schwaizer

Ersatzbank Olimpija Ljubljana: Fink, Pintol, Boultam, Sualehe, Acimovic, Durdov, Brest, Govea, Ristic, Thalisson

Startelf LASK: Siebenhandl; Stojkovic, Talovierov, Ziereis, Bello; Horvath, Jovicic, Flecker, Zulj, Berisha; Ljubicic

Ersatzbank LASK: Jungwirth, Boateng, Galvez, Andrade, Bogarde, Mustapha, Taoui, Entrup, Pintor, Tibidi

Die letzten Partien, allen voran der Gäste, waren recht torreich. In fünf der letzten sechs Pflichtspiele mit Beteiligung der Linzer gab es mindestens drei Tore zu sehen. In vier dieser letzten sechs Begegnungen gab es sogar mindestens vier Treffer zu bestaunen.

Auch die beiden Partien der Kontrahenten am ersten Spieltag der Conference League bescherten den Zuschauern drei bzw. vier Treffer. Insofern erachten wir laut Olimpija Ljubljana LASK Prognose die Wette auf „Über 2,5 Tore“ durchaus als Option, die bei Betano eine Quote von 1,87 bringt und für die ihr auch den Betano Gutschein Code nutzen könnt.

Unser Olimpija Ljubljana - LASK Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Teams haben Argumente auf ihrer Seite, doch so richtig gewichtig sind sie nicht, um einem der beiden Vereine die klare Favoritenrolle zuzuweisen. Vielmehr läuft alles auf eine enge Partie hinaus, bei der für uns ein Remis noch das wahrscheinlichste Ergebnis ist. Nachdem keiner der beiden Klubs am ersten Spieltag gewinnen konnte, die Slowenen aber in zwölf ihrer letzten 13 Pflichtspiele trafen und der LASK in seinen letzten sechs Pflichtspielen insgesamt 17 Treffer erzielen konnte, erscheint uns eine Torwette die beste und vor allem risikoärmste aller Optionen zu sein.