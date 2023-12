Osnabrück – St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten | 09.12.2023

Mit einem mageren Zähler an den vergangenen sechs Spieltagen im deutschen Unterhaus steht der Aufsteiger aus Osnabrück mit dem Rücken zur Wand. Nach wie vor thront St. Pauli an der Spitze der Tabelle, hat aber zuletzt im Meisterschaftskampf Punkte liegen gelassen. Nur eines der jüngsten drei Liga-Duelle konnte siegreich gestaltet werden (2U).

In unserem Wett Tipp heute schließen wir uns der Wettanbieter-Einschätzung nahtlos an und tendieren zu einem Auswärtssieg mit mehr als 1,5 Toren. Für diesen Spielausgang gewährt Bet3000 eine Quote von 1,70 .

Darum tippen wir bei Osnabrück vs St. Pauli auf „Sieg St. Pauli & Über 1,5 Tore“:

Osnabrück vs St. Pauli Quoten Analyse:

Anhand der Osnabrück St. Pauli Wettquoten werden die Gäste in die Favoritenrolle gedrängt und sind dementsprechend mit einer durchschnittlichen Quote von 1,53 recht niedrig bewertet. Ein Triumph des Aufsteigers wird hingegen mit dem bis zu 5,80-fachen Wetteinsatz belohnt und für recht unwahrscheinlich gehalten.

Wer einen mobilen Wettabschluss anstrebt, kann sich in einer der zahlreichen Sportwetten Apps eine durchschnittliche Quote von 1,55 für drei oder mehr Tore sichern. Absolut nachvollziehbar, da sechs der jüngsten acht Aufeinandertreffen unabhängig vom Austragungsort mit drei oder mehr Toren endeten.

Osnabrück vs. St. Pauli Prognose: Baut St. Pauli den Vorsprung auf die Konkurrenz aus?

Die Defensive steht an der Bremer Brücke alles andere als sicher und hielt in acht Heimspielen keinen „Clean Sheet“. Dreimal wurde sogar ein eigener Treffer verpasst.

Osnabrück - St. Pauli Statistik & Bilanz:

St. Pauli blieb auch unter der Woche im DFB-Pokal am Drücker und holte gegen den Regionalligisten FC Homburg einen deutlichen 4:1-Triumph. Der Einzug ins Viertelfinale ist somit fix. Nun gilt es aber vorerst, den Fokus auf die Liga zu legen. Dort verbesserten sich die Schützlinge aus dem Hamburger Stadtteil um vier Ränge und thronen an der Tabellenspitze, wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass nur eines der letzten drei Liga-Duelle gewonnen wurde. Vor allem das 2:2 im Derby gegen den HSV war als bitter zu bewerten, da die „St. Paulianer“ am heimischen Millerntor bereits mit 2:0 in Front lagen.