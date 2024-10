Österreich - Kasachstan Tipp, Prognose, Quoten 10.10.2024

SPORT1 Betting 09.10.2024 • 11:00 Uhr Österreich - Kasachstan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Gelingt der ÖFB-Auswahl endlich wieder ein Sieg?

Unser Österreich - Kasachstan Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.10.2024 lautet: Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden NL-Partien stehen die Rot-Weiß-Roten unter Druck. Im Wett Tipp heute spricht aber alles für den ersten Dreier der Österreicher.

Ralf Rangnick hatte als neuer Teamchef der ÖFB-Auswahl für eine große Euphorie gesorgt. Das Highlight dieser Entwicklung war eine starke Vorrunde bei der EM 2024 mit Siegen gegen Polen und die Niederlande, die am Ende für den ersten Platz in der starken Gruppe D vor Frankreich reichten. Im Achtelfinale folgte dann aber das Aus gegen die Türkei. Auch in der Nations League läuft es für die Rot-Weiß-Roten bisher noch nicht. Am Donnerstag soll nun endlich der erste Sieg im laufenden Wettbewerb her. Laut Österreich Kasachstan Prognose stehen die Chancen dafür sehr gut.

Auch wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,64 bei AdmiralBet den Wett Tipp heute „Sieg Österreich zu Null“.

Darum tippen wir bei Österreich vs Kasachstan auf „Sieg Österreich zu Null“:

Österreich ist gegen Kasachstan noch ohne Niederlage

Die Adler sind zu Gast bei der ÖFB-Auswahl noch ohne Punkt

In allen Partien gegen die Kasachen blieben die Rot-Weiß-Roten ohne Gegentor

Österreich vs Kasachstan Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Österreich Kasachstan Quoten treffen hier schon große Unterschiede aufeinander. Diese erklären sich vor allem durch den Heimvorteil und die Qualität. Die ÖFB-Auswahl wird in der Weltrangliste auf Platz 22 geführt. Kasachstan schafft es im FIFA-Ranking lediglich auf Rang 109.

So müsst ihr euch für einen Heimsieg auch mit Österreich vs. Kasachstan Wettquoten von maximal 1,17 begnügen. Auf der Gegenseite gibt es fast den 20-fachen Wetteinsatz für einen Überraschungserfolg der Gäste. Wenn ihr hier einen Tipp wagen wollt, empfehlen wir euch den Einsatz einer Gratiswette.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Österreich vs Kasachstan Prognose: Hat die ÖFB-Auswahl einen Plan B parat?

Im Vorfeld der EM und bei der Endrunde in Deutschland hatte Österreich als Außenseiter überrascht. Die Mannschaft hatte das Pressing von Coach Ralf Rangnick schnell adaptiert und damit spektakuläre Siege gegen die Niederlande, die Türkei oder Deutschland gefeiert. Doch schon die Türken hatten im Achtelfinale der EURO 2024 mit hohen Bällen ein Mittel gegen den Stil der ÖFB-Auswahl parat. Nach dem trotzdem noch guten Abschneiden bei der Europameisterschaft gingen die Rot-Weißen-Roten als Favorit in ihre Nations-League-Gruppe.

Doch wie sich herausgestellt hat, haben auch die Slowenen und die Norweger den Code der Österreicher entschlüsselt. Während es zu Gast in Slowenien wenigstens noch zu einem Punkt reichte (1:1), setzte es in Norwegen danach eine 1:2-Pleite. Einige Stammspieler der ÖFB-Auswahl sind aktuell weit von ihrer Bestform entfernt. Zudem sind immer noch viele wichtige Profis verletzt. Zudem ist das Land auf manchen Positionen, wie beispielsweise im Sturm, einfach zu dünn besetzt. So wartet Österreich seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg (1U, 2N) und will im Österreich Kasachstan Tipp endlich wieder jubeln.

Die Nationalmannschaft von Kasachstan hat sich wenig überraschend noch nie für eine Endrunde qualifiziert. In der Quali für die EM 2021 hatte das Land aber erste Fortschritte gemacht und am Ende zehn Punkte gesammelt, was bis zu diesem Zeitpunkt das beste Abschneiden in der Geschichte des Verbandes war. Dabei hatte man auch einen überraschenden 3:0-Heimsieg gegen Schottland gefeiert. Im Kampf um die Tickets für die EM 2024 lief es mit 18 Punkten aus zehn Spielen dann noch besser.

Das direkte Ticket für die Endrunde wurde zwar verpasst, durch den Sieg in der Nations-League-Gruppe C3 hatten die Adler aber trotzdem die Teilnahme an den Playoffs sicher. In diesen setzte es jedoch gleich im Halbfinale eine deutliche 0:5-Pleite in Griechenland. Nun will sich die Auswahl in der NL-Liga B halten. Seit Juni 2024 wird die Mannschaft dafür vom ehemaligen russischen Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow betreut. Zum Auftakt gab es ein 0:0 daheim gegen Norwegen und ein 0:3 in Slowenien. Fast alle Spieler im Kader verdienen ihr Geld in der Heimat. Bekanntester Spieler ist Bakhtiyar Zaynutdinov von Besiktas.

Österreich - Kasachstan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 1:2 Norwegen (A), 1:1 Slowenien (A), 1:2 Türkei (H), 3:2 Niederlande (A), 3:1 Polen (A)

Letzte 5 Spiele Kasachstan: 0:3 Slowenien (A), 0:0 Norwegen (H), 2:3 Aserbaidschan (A), 1:2 Armenien (A), 1:2 Luxemburg (A)

Letzte Spiele Österreich vs Kasachstan: 4:0 (H), 0:0 (A), 0:0 (A), 2:0 (H)

Die ersten beiden Duelle zwischen den Nationalmannschaften stammen aus der Qualifikation für die EM 2012. Damals siegten die Österreicher mit 2:0 daheim, mussten sich im Rückspiel auswärts aber mit einem torlosen Remis begnügen.

Auch im Kampf um die Tickets für die WM 2014 standen sich beide Länder gegenüber. Erneut kam die ÖFB-Auswahl in Kasachstan nicht über ein 0:0 hinaus. Das Rückspiel verloren die Kasachen dann aber in Wien deutlich mit 0:4.

In allen vier Duellen hätte der Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ Erfolg gehabt. Auch dieses Mal rechnet Buchmacher Winamax mit einem ähnlichen Verlauf in der Österreich Kasachstan Prognose und vergibt für diese Wette nur eine Quote von 1,50.

So seht ihr Österreich - Kasachstan im TV oder Stream:

10. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Raiffeisen Arena, Linz

Übertragung TV: ORF

Übertragung Stream: DAZN

Im deutschsprachigen Raum ist die Nations League exklusiv bei DAZN zu sehen. Ausnahmen bilden die Partien der heimischen Nationalmannschaften.

So wird in Österreich das Duell zwischen der ÖFB-Auswahl und Kasachstan vom ORF übertragen, um den Österreich Kasachstan Tipp nachvollziehen zu können.

Österreich vs Kasachstan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Österreich: Pentz - Posch, Lienhart, Trauner, Mwene - Seiwald, Laimer - Sabitzer, Baumgartner, Wimmer - Arnautovic

Ersatzbank Österreich: Schlager, Hedl - Wöber, Daniliuc, Prass, Querfeld, Friedl, Grillitsch, Grüll, Schmid, Stöger, Seidl, Adamu, Jakupovic

Startelf Kasachstan: Shatskiy - Bystrov, Maliy, Marochkin, Alip, Vorogovskiy - Orazov, Tagybergen, Zaynutdinov, Samorodov - Aymbetov

Ersatzbank Kasachstan: Pokatilov, Shatsky - Abiken, Asrankulov, Skvortsov, Kasym, Islamkhan, Beysebekov, Chesnokov, Zhaksylykov, Astabov

Bei den Hausherren fehlen weiterhin die Langzeitverletzten David Alaba, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic.

Dazu fallen in der Österreich Kasachstan Prognose auch die Defensivspieler Kevin Danso und Maximilian Wöber aus.

Unser Österreich - Kasachstan Tipp: Sieg Österreich zu Null

Für die Österreicher steht am Donnerstag Wiedergutmachung auf dem Plan. Gegen die Kasachen stehen auch alle Zeichen auf Sieg. Der Heimvorteil, der direkte Vergleich oder auch die Qualität sprechen klar für die ÖFB-Auswahl.

Sicherlich darf man die Gäste aber nicht unterschätzen. Diese konnten ihre jüngsten Erfolgserlebnisse aber daheim feiern (seit 4 Heimspielen ungeschlagen) und hatten in der Fremde eher große Probleme. Die letzten sechs Auswärts-Länderspiele gingen alle verloren.

Da sich die Adler sicher hinten reinstellen werden und die Offensive der Rot-Weiß-Roten zuletzt nicht so treffsicher war, spielen wir als Haupt-Tipp keine Handicapwette. Stattdessen dürfte die Torlos-Serie von Kasachstan gegen diesen Gegner weitergehen.