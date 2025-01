Paderborn - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2025

SPORT1 Betting 31.01.2025 • 23:00 Uhr Paderborn - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kassiert das Kleeblatt die vierte Pleite in Folge?

Unser Paderborn - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.02.2025 lautet: Die Franken werden nicht gewinnen. In unserem Wett Tipp heute trauen wir ihnen aber zumindest ein Tor zu.

Zwei Mannschaften aus der 2. Bundesliga haben das alte Jahr mit einer Niederlage beendet und das neue Kalenderjahr mit zwei Pleiten begonnen. In unserer Paderborn Fürth Prognose sind es die Gäste, auf die das eben Genannte zutrifft. Der SCP dagegen konnte am vergangenen Wochenende seinen Negativlauf stoppen.

Das Momentum liegt daher auf Seiten der Gastgeber, die mit einem weiteren Dreier den Abstand auf die Aufstiegsplätze weiter verkleinern wollen bzw. diese im besten Fall sogar erreichen können. Wir sind etwas vorsichtig und entscheiden uns für den Paderborn Fürth Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,96 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Paderborn vs Fürth auf “Doppelte Chance 1X & Beide Team treffen”:

Paderborn hat mit 4 Niederlagen ligaweit die drittwenigsten.

Fürth hat die letzten 3 Zweitliga-Spiele alle verloren.

Das Kleeblatt traf in 6 der letzten 7 Partien im Unterhaus.

Paderborn vs Fürth Quoten Analyse:

Für die Wettanbieter aus Deutschland sind die Gastgeber in diesem Match der doch recht klare Favorit. Wer sich für einen Tipp auf einen Heimsieg entscheidet, der kann mit diesbezüglichen Paderborn Fürth Quoten von höchstens 1,70 rechnen. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,70 für Wetten auf einen Erfolg der Gäste.

Die Paderborn Fürth Wettquoten für die beiden beliebten Torwetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” sind für sich betrachtet identisch und erreichen jeweils Werte von im Schnitt 1,58. Kombiniert man die beiden Optionen, dann erhält man mit circa 1,90 eine Gesamtquote, die es schon eher wert ist, angespielt zu werden.

Paderborn vs Fürth Prognose: Vorteile bei den Ostwestfalen

Nach nur einem Punkt aus vier Zweitliga-Spielen konnte Paderborn am vergangenen Wochenende mal wieder gewinnen und sich im Aufstiegskampf zurückmelden. Durch den 1:0-Erfolg in Darmstadt kletterte das Team auf Rang sechs. Der Rückstand auf den Tabellenführer HSV beträgt nur einen Punkt.

Vor allem für SCP-Trainer Lukas Kwasniok war der Dreier von immenser Bedeutung, nachdem er zum Ende des vergangenen Jahres gerne in Hamburg angeheuert hätte, von seinem Verein aber keine Freigabe erhielt und nach der Pleite gegen Karlsruhe im letzten Spiel vor der Winterpause, wie er selber sagte, zum Rundumschlag gegen Mannschaft und Bosse ausholte.

Am Sonntag will er auch endlich mal wieder daheim gewinnen. In der heimischen Home Deluxe Arena haben die Ostwestfalen zuletzt dreimal in Folge verloren. Vier Heim-Pleiten am Stück wären eingestellter Vereins-Negativrekord. Von den ersten sechs Heimspielen in dieser Saison hatte der SCP noch vier gewonnen und keines verloren (2U).

Die letzten Heim-Ergebnisse des Tabellen-Sechsten sind jedenfalls mit ein Grund dafür, dass wir uns in unserem Paderborn Fürth Tipp, den ihr übrigens ganz bequem über die Merkur Bets App anspielen könnt, lieber absichern. Beim Sieg in Darmstadt konnte der SCP zum achten Mal in Folge in einem Zweitliga-Spiel ein Tor erzielen.

Paderborn - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:0 Darmstadt (A), 1:2 Hertha (H), 1:2 Karlsruhe (H), 1:1 Magdeburg (A), 2:4 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:4 Kaiserslautern (H), 1:2 Münster (A), 0:5 HSV (A), 1:0 Hannover (H), 2:1 Hertha (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Fürth: 1:1 (A), 0:1 (H), 0:5 (A), 3:2 (H), 1:2 (A)

Vor dem Erfolg am Böllenfalltor konnten in sieben aufeinanderfolgenden Paderborner Partien beide Teams treffen. Die Gäste auf der anderen Seite schafften es in sechs ihrer letzten sieben Begegnungen im Unterhaus auf die Anzeigetafel. In unserer Paderborn Fürth Prognose gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt.

Dass wir zwar mit einem Treffer der Franken, aber nicht mit einem Sieg rechnen, liegt mitunter daran, dass sie ihre letzten drei Zweitliga-Spiele allesamt verloren haben. Bei den Pleiten beim HSV, in Münster und zuletzt gegen Kaiserslautern kassierte das Kleeblatt zudem insgesamt elf Gegentore und damit im Schnitt fast vier pro Match.

Die gerade einmal 20 Punkte nach 19 Spieltagen bedeuten den zweitschwächsten Wert der Fürther in ihrer Zweitliga-Historie. Nur vor sieben Jahren hatten sie zum Vergleichszeitpunkt einen Zähler weniger. Die aktuellen 39 Gegentore sind dagegen neuer Vereins-Negativrekord. In der Tabelle steht die Spielvereinigung nur auf Rang 15.

Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Punkte. An den ersten fünf Spieltagen dieser Saison waren die Franken noch ungeschlagen geblieben. Von den letzten 14 Partien im Unterhaus verloren sie dagegen neun (3S, 2U). Nur Schlusslicht Regensburg kassierte in diesem Zeitraum mehr Niederlagen.

So seht ihr Paderborn - Fürth im TV oder Stream:

02. Februar 2025, 13:30 Uhr, Home Deluxe Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Der Bezahlsender Sky hält die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga, entsprechend seht ihr diese Begegnung dort im TV oder Stream im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements und könnt euren Paderborn Fürth Tipp kontrollieren. Alternativ lässt sich diese Partie auch bei WOW streamen.

Der direkte Vergleich spricht eher für die Gäste. Das Kleeblatt ist seit drei direkten Aufeinandertreffen ungeschlagen. Nach zwei Siegen am Stück in der Vorsaison endete das Hinspiel in dieser mit einem 1:1.

Paderborn vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Riemann; Hoffmeier, Scheller, Musliu; Castaneda, Mehlem, Obermair, Zehnter; Terho, Bilbija, Michel

Ersatzbank Paderborn: Schubert, Ansah, Curda, Hansen, Kostons, Herrmann, Platte, Ens

Startelf Fürth: Noll; Meyerhöfer, Dietz, Itter, Gießelmann; Bansé, Green, Klaus, Hrgota, Massimo; Futkeu

Ersatzbank Fürth: Grill, Engel, John, Mhamdi, Michalski, Motika, Münz, Jung, Srbeny

Weiter zurückblickend hat die Spielvereinigung nur eine der letzten sieben direkten Begegnungen mit dem SCP verloren (4S, 2U). Noch weiter zurückblickend haben die Ostwestfalen lediglich zwei der letzten 18 Zweitliga-Duelle mit den Franken für sich entscheiden können (6U, 10N).

Dennoch rechnen wir den Gästen in unserer Paderborn Fürth Prognose eher nur Außenseiterchancen aus. Zumindest drei Punkte sollte der Gast nicht aus der Home Deluxe Arena entführen. Von den bisherigen neun Auswärtspartien in dieser Zweitliga-Spielzeit gewann das Kleeblatt nur zwei (3U, 4N).

Unser Paderborn - Fürth Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Sicherlich spricht der direkte Vergleich eher für die Gäste, doch für uns wiegt die momentane Situation mehr und in dieser reist das Kleeblatt mit drei Niederlagen in Folge bei elf Gegentoren an.

Paderborn hat zwar die letzten drei Heimspiele alle verloren, zuletzt aber in Darmstadt gewonnen und den Anschluss an die Aufstiegsränge gehalten. Zudem verloren bisher nur der HSV und Magdeburg seltener.

Verlieren sollte der SCP dieses Heimspiel daher nicht. Da beide Klubs in den vergangenen Wochen und Monaten zwar gerne trafen, selbst aber auch immer wieder Gegentore zuließen, gehen wir außerdem davon aus, dass hier keiner der beiden Kästen sauber bleibt.