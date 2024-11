Paderborn - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2024

Unser Paderborn - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.11.2024 lautet: Lukas Kwasniok fehlte zum Ende der letzten Begegnung (1:1 vs. Düsseldorf) ein wenig die Reife bei seinem Team. Im Wett Tipp heute kann der SCP-Trainer seiner Defensive vertrauen.

Miroslav Klose ist längst nicht mehr angezählt. Im Gegenteil: Der ehemalige DFB-Stürmer fand für die Franken zuletzt ein passendes System, das 3-4-2-1, mit dem die Clubberer in fünf aufeinanderfolgenden Zweitliga-Partien ungeschlagen blieben. Die zwischenzeitlich überragend agierende Angriffsreihe der Gäste wird in der Paderborn Nürnberg Prognose ernsthaft auf die Probe gestellt.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Nürnberg auf „Unter 2,5 Tore“:

Paderborn vs Nürnberg Quoten Analyse:

In den Paderborn Nürnberg Wettquoten werden die Hausherren nach acht ungeschlagenen Zweitliga-Heimspielen (saisonübergreifend) als Favorit gehandelt. Nur knapp schrammt ihr im Falle eines Heimsiegs am zweifachen Gewinn vorbei.

Paderborn vs Nürnberg Prognose: Maximale Physis

Lukas Kwasniok verrichtet seit 2021 ganz in Ruhe seine Arbeit beim SC Paderborn. Dem 43-Jährigen steht in dieser Spielzeit eine extrem fitte Auswahl zur Verfügung, die ligaweit die meisten Kilometer abgespult hat (1422,1).

Ein großer Anteil dieser Strecke wurde im Sprint (2.), zumindest aber in hohem Tempo zurückgelegt (1.), womit die Gastgeber in beiden Kategorien zu den Top 2 der 2. Bundesliga zählen.

Paderborn - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Den Clubberern gelang vor wenigen Wochen eine Art Befreiungsschlag und sie marschierten durch fünf ungeschlagene Zweitliga-Partien in Folge in die obere Tabellenhälfte und bis auf drei Zähler an die Gastgeber heran. Zuletzt blieben zwar beide Mannschaften des Öfteren ungeschlagen, teilten sich aber jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen die Punkte.