Paderborn - Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 01.09.2024

SPORT1 Betting 30.08.2024 • 23:00 Uhr Paderborn - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wartet Ulm nach diesem Spiel immer noch auf den ersten Sieg?

Unser Paderborn - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.09.2024 lautet: Die drittschwächste Offensive gastiert beim aktuellen Tabellenführer und ist im Wett Tipp heute chancenlos.

Unsere Paderborn Ulm Prognose ist ein absolutes Novum, denn: Noch nie trafen die beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel aufeinander! Paderborn ist grandios in die neue Zweitliga-Saison gestartet, hat sieben Punkte aus den ersten drei Partien geholt und sich damit an die Tabellenspitze gesetzt. SSV-Coach Thomas Wörle traf immerhin als Spieler schon drei Mal auf den SCP. Die bittere Bilanz: Ein Unentschieden und zwei Niederlagen!

Im Paderborn Ulm Wett Tipp heute bleibt der Gäste-Trainer erneut sieglos. Bei Happybet spielen wir eine Quote von 2,45 für „Sieg Paderborn (HC -1)“.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Ulm auf „Sieg Paderborn (HC -1)“:

Nur Bundesliga-Absteiger Köln und Schalke (je 8) erzielten bisher mehr Tore als der SCP (6).

Ulm hat erst 2,7 erwartbare Tore auf dem Konto (15.).

Ulm hat eine Schussverwandlungs-Quote von 4,7 Prozent - Paderborn münzte hingegen 14,7 Prozent der Schüsse in Tore um.

Paderborn vs Ulm Quoten Analyse:

Der Favorit lässt sich anhand der Paderborn Ulm Quoten ziemlich schnell feststellen. Die Gastgeber starten mit Siegquoten bis 1,57 in den vierten Spieltag. Eine vielversprechende Aussicht, um die Tabellenführung zu manifestieren.

Wesentlich höher fallen die Paderborn Ulm Wettquoten für einen Dreier der Gäste aus. Der Aufsteiger ist neben Braunschweig das einzige punktlose Team der 2. Bundesliga. Von daher kommen die Siegquoten von circa 5,70 maximal mit einer Wette ohne Einzahlung in Frage.

Paderborn vs Ulm Prognose: Kämpfen bis zur letzten Sekunde

Der SSV Ulm muss sich noch an die Gegebenheiten im deutschen Unterhaus gewöhnen. Null Punkte an drei Spieltagen und nur zwei erzielte Tore haben die erste Euphorie nach dem Durchmarsch aus der Regionalliga vor der Paderborn Ulm Prognose verpuffen lassen.

Einzig und allein Felix Higl war bislang im Stande, für die Spatzen in dieser Saison zu treffen (2 Tore). Umso ärgerlicher war die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Düsseldorf. Bis zur 81. Spielminute sah alles nach dem ersten Saisonsieg aus, ehe die Fortunen die Begegnung innerhalb von nur einer Minute auf den Kopf stellten.

Ulm ist nach dieser bitteren 1:2-Pleite gegen F95 gewarnt und tut gut daran, die richtigen Lehren aus der vorangegangenen Partie zu ziehen. In Paderborn messen sich die Spatzen mit einer Mannschaft, die seit Beginn der letzten Spielzeit 24 Punkte nach Rückstand geholt hat. Das ist einsame Spitze!

Zu oft sah Thomas Wörle bei seiner Mannschaft zum Ende der ersten Zweitliga-Begegnungen die Kräfte schwinden. Mit vier von fünf kassierten Gegentoren in der Schlussviertelstunde ist der SSV bereits gebrandmarkt.

Paderborn - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:1 Fürth (A), 4:0 Bremer SV (A), 3:1 Darmstadt (H), 2:1 Hertha (A), 5:0 Birmingham (H).

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:2 Düsseldorf (H), 0:4 Bayern (H), 0:1 Regensburg (A), 1:2 Kaiserslautern (H), 1:1 Ingolstadt (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn vs. Ulm: -

Im Schnitt gab Ulm sogar mehr Torschüsse pro Spiel ab (4,7) als die Hausherren (4,3), allerdings haperte es an der Verwertung dieser Chancen (4,7 Prozent Schussverwandlungs-Quote).

Zudem führt die Mannschaft von Lukas Kwasniok aktuell die Tabelle im deutschen Unterhaus an, hat die drittmeisten Tore erzielt (6) und die viertbeste Schussverwandlungsquote (14,6 Prozent) ligaweit vor dem Paderborn Ulm Tipp.

Darüber hinaus erarbeitete sich der SSV an drei Spieltagen nur drei Großchancen. Paderborn kam bisher auf den dreifachen Wert (9). In der Sunmaker App könnt ihr jetzt mit einer Quote von 2,29 auf einen „Sieg Paderborn & Unter 3,5 Tore“ setzen.

Auswärts bestritten die Spatzen erst ein Spiel. Zu Gast in Regensburg kehrte die Wöhrle-Elf nicht nur ohne Punkt, sondern ebenso ohne eigenen Torerfolg in die Heimat zurück. Damit wartet der SSV in dieser Spielzeit noch auf den ersten Auswärtstreffer.

Defensiv hat der Aufsteiger noch offensichtliche Anpassungsschwierigkeiten und ist mit der erhöhten Qualität im deutschen Unterhaus überfordert. Nur drei Teams (Braunschweig, Fürth, Elversberg) ließen mehr erwartbare Gegentore als der SSV zu (5,6 xGA).

So seht ihr Paderborn - Ulm im TV oder Stream:

01. September 2024, 13.30 Uhr, Benteler-Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Ausgerechnet in dieser Kategorie ist der SCP07 einsame Spitze in der 2. Bundesliga. Lukas Kwasniok schickt seine Spieler konsequent mit einer Dreierkette aufs Feld. Die Prinzipien gegen den Ball greifen bisher perfekt und der Tabellenführer stellt mit 2,0 erwartbaren Gegentoren die beste erwartbare Defensive der 2. Bundesliga.

Ballbesitz spielt in der Ausrichtung der Gastgeber nur eine untergeordnete Rolle (durchschnittlich 47,4 Prozent). Sogar Ulm kam innerhalb der ersten drei Begegnungen im Schnitt auf einen höheren Anteil (50 Prozent).

Paderborn vs Ulm: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Boevink, Curda, Scheller, Götze, Obermair, Klaas, Castaneda, Zehnter, Bilbija, Kostons, Michel

Ersatzbank Paderborn: Schubert, Hoffmeier, Muslio, Kinsombi, Herrmann, Ansah, Baur, Platte, Grimaldi,

Startelf Ulm: Ortag, Reichert, Kolbe, Strompf, Stoll, Brandt, Hyryläinen, Rösch, Chessa, Higl, Keller

Ersatzbank Ulm: Seybold, Geyer, Gaal, Meier, Allgeier, Maier, Ludwig, Krattenmacher, Telalovic

Negative Auswirkungen auf den Erfolg hatte das in den ersten Wochen der Saison nicht. Unter anderem wurde Darmstadt am zweiten Spieltag mit zwei Toren Vorsprung geschlagen.

Dagegen sind die Spieler des Aufsteigers teilweise noch grün hinter den Ohren, was sich an zwei verursachten Elfmetern ablesen lässt. Kein anderer Zweitligist gab den jeweiligen Gegnern mehr als einen Strafstoß.

Unser Paderborn - Ulm Tipp: Sieg Paderborn (HC -1)

Unterschiedlicher könnten die Stimmungen in beiden Lagern kaum sein. Paderborn führt die Tabelle der 2. Bundesliga an, ist noch ungeschlagen und ist zudem in jeder Partie in der Lage, einen Rückstand zu drehen. Ulm hingegen wartet noch auf den ersten Punkt und baut im Laufe einer Partie sukzessive ab.