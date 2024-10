Pafos - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2024

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 12:00 Uhr Pafos - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Demonstriert Pafos seine Heimstärke?

Unser Pafos - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 24.10.2024 lautet: Zwei Sieger des ersten Spieltages erfreuen uns im Wett Tipp heute mit jeder Menge Torraum-Szenen.

Frank Schmidt und der FCH hoffen nach zwei Niederlagen in Serie auf einen erfolgreichen Fußballabend in der Conference League. Die Pafos Heidenheim Prognose verspricht zumindest mehrere Tore und ein abwechslungsreiches Duell, das in beide Richtungen gehen kann.

Auf der europäischen Fußball-Landkarte sind die Gastgeber noch weitestgehend unbekannt. In ihrer Heimat sorgen die Hafenstädter dagegen bereits für Furore und führen die Liga-Tabelle an. Unseren Pafos Heidenheim Wett Tipp heute geben wir bei Betway zu einer Quote von 1,90 für „Über 2,5 Tore“ ab.

Darum tippen wir bei Pafos vs Heidenheim auf „Über 2,5 Tore“:

Pafos erzielte in 5 der letzten 8 Pflichtspiele „Über 2,5 Tore“.

6 der 8 vorangegangenen Pflichtspiele des FCH enthielten „Über 2,5 Tore“.

Pafos erzielte 19 Tore in 7 Liga-Spielen.

Pafos vs Heidenheim Quoten Analyse:

Erst durch eine Fusion zweier Vereine im Jahr 2014 entstand der diesjährige Conference-League-Teilnehmer Pafos FC. Die Entwicklung ging schnell. Vergangenes Jahr gewannen die Gastgeber bereits den zyprischen Pokalwettbewerb. Auf der europäischen Bühne sind die Wettanbieter noch skeptisch. Ihre Pafos Heidenheim Quoten zeigen die Hausherren mit Siegquoten bis 3,30 als Außenseiter an.

Für den FCH bietet diese Partie die Möglichkeit, eine Serie von zwei Niederlagen in Folge zu beenden. Die Pafos Heidenheim Wettquoten geben dem Bundesligisten mit Siegquoten bis 2,37 einen leichten Vorteil. Wir würden eine Drei-Weg-Wette dennoch nur mit einer Gratiswette anfassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pafos vs Heidenheim Prognose: Energie auf dem Rasen

Ins Stelios Kyriakidis Stadion passen etwas weniger als 10.000 Zuschauer. Der Pafos FC genießt jede Minute in der eigenen Arena und hat dort in dieser Spielzeit bereits mehrere einzigartige Abende erlebt. Auf eine Sensation hofft man auch im Pafos Heidenheim Tipp.

Der zyprische Pokalsieger bestritt drei Qualifikationsrunden für die Teilnahme an der Conference League. Jedes Mal mussten die Hafenstädter im eigenen Stadion einen Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, was ihnen offensichtlich gelungen ist.

Aus einem 4-2-3-1-System heraus ist die Mannschaft von Juan Carlos Carcedo stark in Ballbesitz und hat einige Lösungen für das Angriffsdrittel parat. An sieben Liga-Spieltagen hat Pafos 19 Treffer erzielt und somit vorerst die Tabellenführung an sich gerissen.

Zusätzlich war der Auftakt in die Endrunde der Conference League beeindruckend. Die Zyprioten drehten einen 0:1-Rückstand in der Ferne gegen Petrocub Hincesti in einen 4:1-Sieg.

Pafos - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pafos: 4:0 Karmiotissa (H), 2:1 Paralimni (A), 4:1 Petrocub Hincesti (A), 1:1 Aris Limassol (H), 0:1 APOEL Nicosia (A).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:3 Gladbach (A), 0:1 RB Leipzig (H), 2:1 Olimpija Ljubljana (H), 2:0 Mainz (A), 0:3 Freiburg (H).

Letzte Spiele Pafos vs. Heidenheim: 1:1 (A).

Pafos dominierte Ball (56 Prozent) und Gegner, erspielte sich 16 Abschlüsse, die für 2,52 erwartbare Treffer gut waren. Jeder einzelne Treffer wurde fein herausgespielt und aus dem Spiel heraus erzielt.

Heidenheim tat sich hingegen etwas schwerer, konnte sich aber mit 2:1 im eigenen Stadion gegen Olimpija Ljubljana durchsetzen. Die Verteilung der erwartbaren Treffer (1,89:1,44 xG) war allerdings beinahe gleichwertig.

Im Angriffsspiel der Hausherren kommen in der Pafos Heidenheim Prognose mehrere Spieler zum Zug und dürfen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Kapitän Jairo ist aktuell der Top-Torschütze mit fünf Liga-Toren, gefolgt von Anderson Silva (4) und David Goldar (3).

Für die Torvorlagen sind vor allem Linksaußen Jaja (4) und Rechtsaußen Muamer Tankovic (3) verantwortlich. Das Zusammenspiel der einzelnen Mannschaftsteile läuft flüssig und verhalf den Gastgebern in fünf der acht vorangegangenen Pflichtspiele zu „Über 2,5 Toren“ im Spiel.

Sechs ihrer letzten acht Begegnungen enthielten insgesamt „Über 2,5 Tore“ im Spiel. Heidenheim war ebenfalls Teilnehmer mehrerer torreicher Paarungen in dieser Spielzeit und nahm zuletzt an sechs von acht Pflichtspielen mit „Über 2,5 Toren“ teil, weshalb dies ein angebrachter Pafos gegen Heidenheim Tipp wäre.

So seht ihr Pafos - Heidenheim im TV oder Stream:

24. Oktober 2024, 21 Uhr, Stelios Kyriakidis Stadion, Pafos

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Pafos konnte zuletzt eine phänomenale Form aufbauen und wettbewerbsübergreifend acht von zehn möglichen Partien gewinnen. Heidenheim stand zuletzt gegen RB Leipzig (0:1) und Gladbach (2:3) zwei Begegnungen in Folge ohne Punkte da.

Des Weiteren entschieden die Zyprioten sechs ihrer letzten sieben Heimspiele für sich, weshalb ihr euch auch bei den deutschen Wettanbietern zumindest mal nach den Siegquoten der Hausherren erkundigen dürft.

Pafos vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Pafos: Ivusic - Correia, Luckassen, Goldar, Silva, Quina, Sunjic, Tankovic, Dragomir, Jaja, Jairo

Ersatzbank Pafos: Michail - Papadoudis, Boukamir, Pontelo, Pileas, Bruno, Tanlongo, Name, Pepe, Natel, Ilia, Anderson Silva

Startelf Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Gimber, Föhrenbach, Schöppner, Maloney, Beck, Wanner, Conteh, Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Eicher - Siersleben, Traore, Theuerkauf, Kerber, Honsak, Scienza, Schimmer, Kaufmann

International bekannte Spieler findet ihr nicht im Kader der Carcedo-Elf. Es ist eher das Zusammenspiel der Mannschaft, die den Pafos FC zu einem gefährlichen Gegner in der Pafos vs. Heidenheim Prognose werden lässt.

Beim FCH ist Marvin Pieringer gut in die Saison gestartet und hat sieben Scorer-Punkte in zehn Pflichtspielen gesammelt. Nach seinem Treffer gegen Gladbach sollte der formstarke Angreifer in der Startelf zu finden sein.

Unser Pafos - Heidenheim Tipp: Über 2,5 Tore

Wir erwarten eine schnelle Partie, in der beide Mannschaften ihre Momente im gegnerischen Strafraum bekommen werden. Pafos kann auf verschiedenste Weise zu Torabschlüssen kommen und hat aus dem Spiel heraus mehrere Lösungen, um eine tiefstehende Abwehr zu überlisten. Heidenheim wird über blitzschnelle Konter ebenfalls zu Chancen kommen.