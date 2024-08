Panathinaikos - Ajax Tipp, Prognose & Quoten | 08.08.2024

von SPORT1 Betting 07.08.2024 • 11:00 Uhr Panathinaikos - Ajax Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Wer legt den Grundstein für Einzug in die EL-Playoffs?

Unser Panathinaikos - Ajax Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 08.08.2024 lautet: In der zweiten Qualifikationsrunde hatten beide Klubs nicht allzu viel Mühe. Das direkte Duell verspricht viel Spannung und wir erwarten in unserem Wett Tipp heute ein torreiches Match mit Treffern auf beiden Seiten.

In der dritten Runde der Qualifikation für die Europa League ist Ajax Amsterdam zunächst bei Panathinaikos Athen gefordert, ehe dann in der nächsten Woche das Rückspiel auf heimischem Rasen stattfindet. Beide Klubs haben in dieser Saison bislang nur die beiden Partien in der zweite Qualifikationsrunde gespielt.

Auswärtspartien in Griechenland sind immer etwas Besonderes und nicht wenige Klubs tun sich dort schwer. Auch wir wären mit Siegwetten vorsichtig und entscheiden uns stattdessen für den Panathinaikos Ajax Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Panathinaikos vs Ajax auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den beiden Partien der 2. Qualifikationsrunde erzielte Panathinaikos 6 Treffer.

Ajax schoss in der 2. Quali-Runde insgesamt 4 Tore.

Zusammengenommen gab es in 3 der 4 Spiele der beiden Teams in der 2. Quali-Runde 3 oder mehr Treffer.

Panathinaikos vs Ajax Quoten Analyse:

Nach der Quotenverteilung der Buchmacher sind die Athener in diesem Match der leichte Favorit, was sicherlich auch am Heimvorteil liegt. Für Wetten auf einen Sieg der Griechen gibt es Quoten bis 2,25. Die Panathinaikos Ajax Wettquoten um 2,90 für einen Tipp auf einen Erfolg der Gäste sind allerdings nicht allzu weit davon entfernt.

Insgesamt ist der Klub aus Amsterdam für die Bookies aber der Favorit aufs Weiterkommen. Vor dem Hinspiel erhält man Quoten von höchstens 1,60, wenn man auf Ajax als Sieger nach Hin- und Rückspiel setzt. Die „Doppelte Chance X2″ liefert im Hinspiel auch Quoten um 1,60 und wäre ein Kandidat für eine Wette bei einem der Wettanbieter mit Startguthaben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Panathinaikos vs Ajax Prognose: Duell auf Augenhöhe

Letzten Endes war es doch eine klare Angelegenheit. Nachdem sich Panathinaikos Athen im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zu Hause gegen Botev Plovdiv aus Bulgarien zu einem knappen 2:1 mühte, ließen die Griechen beim 4:0-Erfolg im Rückspiel keine Zweifel daran aufkommen, wer das bessere Team ist.

Dabei profitierten sie allerdings auch von einem Eigentor von Anthony Ujah, der in der Bundesliga für Köln, Mainz und Union Berlin spielte und vor dieser Saison von Braunschweig nach Plovdiv gewechselt war. Fun Fact: Gegen Braunschweig verlor Panathinaikos das einzige von insgesamt vier Testspielen in der Vorbereitung (2S, 1U).

Selbst bedienten sich die Athener kürzlich aber auch im deutschen Oberhaus. Mit Philipp Max bekommen sie Verstärkung aus den Reihen von Eintracht Frankfurt. Für die Europa-League-Qualifikation haben sich die Grünen über den heimischen Pokal-Wettbewerb qualifiziert, bei dem sich PAO zum insgesamt 20. Mal zum Cupsieger krönte.

Im Skandal-Endspiel gegen Aris Saloniki, das aufgrund höchster Sicherheitsbedenken vor leeren Rängen ausgetragen wurde und nachdem die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart unter Polizeischutz evakuiert werden musste, setzte sich Panathinaikos dank eines Treffers in der siebten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 durch.

Panathinaikos - Ajax Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panathinaikos: 4:0 Botev Plovdiv (A), 2:1 Botev Plovdiv (H), 1:0 Maccab Netanja (H), 3:1 Larnaka (H), 0:1 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Ajax: 3:1 Vojvodina (A), 1:0 Vojvodina (H), 1:0 Olympiakos Piräus (H), 2:1 Al Wasl (N), 2:1 Glasgow Rangers (N)

Letzte 5 Spiele Panathinaikos vs Ajax: 2:1 (A), 0:2 (A), 1:2 (H), 0:2 (A), 2:3 (N)

Ajax Amsterdam hatte sich über einen fünften Platz in der heimischen Eredivisie ein Ticket für die Qualifikation zur Europa League gezogen. Was für den erfolgsverwöhnten Klub nüchtern betrachtet zu wenig ist, war am Ende noch das Höchste der Gefühle, nachdem er zwischenzeitlich zum ersten Mal in seiner Historie sogar mal Tabellenletzter war.

Das liegt nun aber auch schon eine Weile zurück. Von den saisonübergreifend letzten elf Pflichtspielen haben die Niederländer nur eines verloren - dafür aber richtig. Gegen den Erzrivalen Feyenoord setzte es Anfang April eine böse 0:6-Klatsche. Ansonsten konnte der AFC in diesem Zeitraum sechs Pflichtspiele für sich entscheiden (4U).

Die zweite Qualifikationsrunde zur Europa League verlief ähnlich wie beim Gegner. Nach einem nur knappen Erfolg gegen den FK Vojvodina aus Serbien im Hinspiel zu Hause (1:0) gab es im Rückspiel einen klaren, wenn auch nicht so deutlichen Sieg wie bei den Athenern (3:1). Zwei der drei Treffer erzielte Amsterdam dabei erst ab der 85. Minute.

Nach alldem gestalten sich Panathinaikos Ajax Wetten als durchaus schwierig. Beide konnten ihre Partien in der zweiten Qualifikationsrunde gewinnen. Berauschend waren die Auftritte aber nur phasenweise. Von daher ist für uns ein Remis ein wahrscheinliches Ergebnis und bringt zum Beispiel bei Merkur Bets eine Quote von 3,30. Mit dem Merkur Bets Bonus könntet ihr diese Wette absichern.

Unser Panathinaikos - Ajax Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Auch wenn sich Ajax in der zweiten Qualifikationsrunde etwas schwerer tat als der Gegner, würden wir die Gäste schon im Hinspiel leicht favorisieren. Dennoch würden wir von Siegwetten Abstand nehmen und stattdessen darauf bauen, dass sich die beiden Klubs im direkten Duell so treffsicher zeigen wie in der Runde zuvor. PAO erzielte in den beiden Partien sechs und der AFC vier Treffer. Eine Torwette scheint für uns daher die erfolgversprechendere Option zu sein.