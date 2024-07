Panathinaikos - Botev Plovdiv Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2024

von SPORT1 Betting 24.07.2024 • 15:00 Uhr Panathinaikos - Botev Plovdiv Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Qualifikation Wette | Knipst Anthony Ujah erneut?

Unser Panathinaikos - Botev Plovdiv Sportwetten Tipp zum Europa League Qualifikationsspiel am 25.07.2024 lautet: Nach drei absolvierten Pflichtspielen ist Botev Plovdiv noch ungeschlagen. Im Wett Tipp heute beeindrucken die Gäste vor allem mit ihrer Offensive.

Panathinaikos Athen startet seine Pflichtspiel-Saison mit einem Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Botev Plovdiv. Der bulgarische Vertreter bewies sich in der ersten Runde und blieb in zwei Duellen mit NK Maribor (2:1, 2:2) ungeschlagen. Besonders auffällig agierte Neuzugang Anthony Ujah, dem in beiden Partien ein Treffer gelang. Ebenso wie Botev Plovdiv hat sich Panathinaikos über den nationalen Pokalwettbewerb für die EL-Quali beworben.

Die Vorbereitung der Hausherren verlief nicht unbedingt erfolgreich, sodass wir unseren Wett Tipp heute bei Oddset auf „Beide Teams treffen“ abgeben und eine Quote von 1,90 testen.

Darum tippen wir bei Panathinaikos vs Botev Plovdiv auf „Beide Teams treffen“:

In allen 3 Pflichtspielen der Gäste haben beide Mannschaften ein Tor erzielt.

Botev Plovdiv hat in allen 3 Pflichtspielen der neuen Saison mindestens doppelt getroffen.

Panathinaikos erzielte letztes Jahr in 5 von 6 Spielen der EL-Gruppenphase mindestens ein Tor.

Panathinaikos vs Botev Plovdiv Quoten Analyse:

Vor der neuen Saison hat Panathinaikos frischen Wind in die eigenen Wände gebracht und mit Diego Alonso einen neuen Trainer installiert. Der 49-Jährige soll die Mannschaft neu aufbauen und hat mit Siegquoten bis 1,30 gute Voraussetzungen, um mit einem Pflichtspielsieg in die Spielzeit zu starten.

Die Buchmacher haben sich mit den drei bisherigen Pflichtspielen der Gäste sicher auseinandergesetzt, sind aber dennoch zu dem Entschluss gekommen, Botev Plovdiv in den Sportwetten Apps mit hohen Siegquoten bis 9,00 auszustatten. Ob das die richtige Entscheidung war, wird sich nach dem Spiel zeigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Panathinaikos vs Botev Plovdiv Prognose: Zähnefletschende Bulgaren

In der bulgarischen Liga wird die Saison nach einem Playoff-Verfahren entschieden. Die besten Teams landen in den Championship Playoffs. Dahinter tummeln sich vier Mannschaften in der ECL-Gruppe, wo unter anderem Botev Plovdiv die letzte Saison beendet hat.

Es war keine großartige Leistung im nationalen Ligawettbewerb (45 Punkte in 36 Spielen), doch der Coup im Pokal gewährt den Gästen die Chance auf eine Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation. Diese ergriffen die Spieler von Dusan Kerkez bisher bestmöglich und warfen in der ersten Qualifikationsrunde NK Maribor aus dem Wettbewerb.

Kerkez formiert seine Mannschaft in einer Art 4-3-3 Formation und lässt seinen Spielern viele Freiheiten im Angriffsspiel. Davon hat der bulgarische Vertreter bisher profitiert und zwei von drei Pflichtspielen in der neuen Spielzeit gewonnen.

In jedem dieser drei Pflichtspiele hat die Kerkez-Auswahl mindestens zwei eigene Treffer erzielt. Wer sich aufmerksam den Kader angeschaut hat, wird den Neuzugang Anthony Ujah bereits entdeckt haben. Der Ex-Bundesliga-Profi erzielte in beiden Qualifikationsspielen gegen Maribor einen Treffer und startete brandheiß in die Spielzeit.

Panathinaikos - Botev Plovdiv Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panathinaikos: 1:0 Maccabi Netanya (H), 3:1 AEK Larnaca (H), 0:1 Braunschweig (H), 0:0 Pafos (A), 14:0 SV Union Haus (A).

Letzte 5 Spiele Botev Plovdiv: 3:1 Vratsa (A), 2:2 Maribor (A), 2:1 Maribor (H), 2:0 Krumovgrad (H), 1:0 Beroe (H).

Letzte 5 Spiele Panathinaikos vs. Botev Plovdiv: -

Gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen macht sich der Stürmer nun auf die Reise nach Griechenland, wo mit Panathinaikos ein großer Name des griechischen Fußballs wartet. Allerdings schwächelten die Hausherren im letzten Jahr und wurden in der Liga nur Vierter.

Die Berechtigung für die EL-Qualifikation sicherten sich die Greens durch ihren Pokalsieg. Bislang haben die Grün-Weißen noch kein Pflichtspiel absolviert und in der Vorbereitung nicht die Sterne vom Himmel geholt.

Panathinaikos verlor unter anderem mit 0:1 gegen Braunschweig und konnte sich danach nur mit Mühe und nicht ohne Gegentor gegen AEK Larnaca durchsetzen (3:1). Somit haben die Spieler von Diego Alonso in zwei der letzten drei Begegnungen mindestens ein Gegentor kassiert.

Wir trauen den Hausherren zwar das Weiterkommen zu, sehen aber auch Außenseiterchancen bei den formstarken Gästen. Mit einer gewissen Risikobereitschaft könnt ihr diesen Bet-at-Home Gutschein für eine „Doppelte Chance X2″ und eine Quote von 3,55 verwenden.

Unser Panathinaikos - Botev Plovdiv Tipp: Beide Teams treffen

Die größere Qualität im Kader findet ihr eindeutig bei den Hausherren. Die haben aber einen neuen Trainer an der Seitenlinie, noch kein Pflichtspiel in dieser Saison absolviert und eine durchwachsene Vorbereitung hinter sich gebracht. Das könnten die Gäste nutzen und ein spannendes Hinspiel forcieren.