Paraguay - Argentinien Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.24

SPORT1 Betting 13.11.2024 • 16:00 Uhr Paraguay - Argentinien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Nächstes Schützenfest der Gauchos?

Unser Paraguay - Argentinien Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 15.11.2024 lautet: Die Albiceleste ist seit über acht Jahren gegen die Albirroja ungeschlagen. In unserem Wett Tipp heute wird das nach einem eher torarmen Duell in der Nacht zum Freitag erst einmal so bleiben.

Acht Spieltage sind in der WM-Qualifikation Südamerikas noch zu absolvieren und der amtierende Weltmeister ist auf bestem Wege, sich für das Turnier im Jahr 2026 zu qualifizieren. In unserer Paraguay Argentinien Prognose muss er auswärts antreten und trifft auf einen Gegner, der zuletzt auch schon Brasilien schlagen konnte.

Die Gauchos dürften also gewarnt sein, haben aber selbst zuletzt im Jahr 2016 ein Duell mit der Albirroja verloren. Wir entscheiden uns für den Paraguay Argentinien Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Betano.

Darum tippen wir bei Paraguay vs Argentinien auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Der Weltmeister belegt mit einer 7-1-2-Bilanz den ersten Platz.

Argentinien stellt mit 19 Toren die beste Offensive in der WM-Quali Südamerikas.

Die Gauchos sind seit 5 direkten Duellen ungeschlagen (2S, 3U).

Paraguay vs Argentinien Quoten Analyse:

Es dürfte wohl nur wenige überraschen, dass die Quotenverteilung zugunsten des Weltmeisters ausschlägt. Die Paraguay Argentinien Quoten für einen Tipp auf die Gauchos erreichen Höchstwerte bis 1,78. Demnach stecken die Buchmacher, die immer mehr auf PayPal Sportwetten setzen, die Gäste in eine doch sehr klare Favoritenrolle.

Daran darf man aber durchaus Zweifel haben, wenn man sich die letzten Ergebnisse der beiden Mannschaften so ansieht. Der eine oder andere könnte daher in Versuchung kommen die Paraguay Argentinien Wettquoten von bis zu 5,70 für Wetten auf einen Heimsieg anzuspielen. Selbst die „Doppelte Chance 1X“ wirkt mit Quoten um 2,10 noch lukrativ.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paraguay vs Argentinien Prognose: Nur leichte Vorteile bei den Gauchos

Paraguay hat keines der letzten vier Qualifikationsspiele verloren. Es gab vielmehr zwei Siege und zwei Remis. Beide Dreier holte die Albirroja dabei im eigenen Land, wo sie zuletzt neben Rekordweltmeister Brasilien (1:0) auch Venezuela (2:1) bezwingen konnte. Nach zehn Spieltagen kommen die Paraguayer insgesamt nur auf eine 3-4-3-Bilanz.

Damit holten sie acht ihrer insgesamt 13 Zähler allein in den letzten vier Partien. Zu Hause können sie eine 3-1-1-Bilanz vorweisen, wobei sie drei ihrer letzten vier Heimspiele in der WM-Qualifikation gewonnen und nur die Begegnung mit Kolumbien knapp mit 0:1 verloren haben.

Gründe für den Paraguay Argentinien Tipp „Doppelte Chance 1X“ gäbe es also durchaus. Besonders kurios ist dabei das Torverhältnis der Guaranies. Denn nach zehn absolvierten Partien stehen nur vier erzielten Treffern auch nur vier Gegentore gegenüber. Damit stellt die Albirroja die geteilt beste Defensive. Auf der anderen Seite traf nur Peru einmal weniger.

Partien mit Beteiligung der Paraguayer sind mit im Schnitt nur 0,8 Treffern pro Partie die torärmsten. Im letzten Match, beim 2:1-Erfolg über Venezuela, wurden erstmals in der laufenden WM-Qualifikation in einem Spiel mit Beteiligung Paraguays mehr als zwei Tore erzielt.

Paraguay - Argentinien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paraguay: 2:1 Venezuela (H), 0:0 Ecuador (A), 1:0 Brasilien (H), 0:0 Uruguay (A), 1:2 Costa Rica (N)

Letzte 5 Spiele Argentinien: 6:0 Bolivien (H), 1:1 Venezuela (A), 1:2 Kolumbien (A), 3:0 Chile (H), 0:0, 1:0 n.V. Kolumbien (N)

Letzte 5 Spiele Paraguay vs Argentinien: 0:1 (A), 0:0 (H), 0:1 (N), 1:1 (A), 1:1 (N)

So ist es auch nicht verwunderlich, dass es im Rahmen der Paraguay Argentinien Prognose bereits für den Tipp „Über 2,5 Tore“ Quoten um 2,55 gibt. Die Höchstquote liefert aktuell NEO.bet mit einer 2,58. Wie die meisten anderen Bookies, so hat auch NEO.bet momentan einen tollen Bonus im Angebot, der sich unserer Sportwetten Bonus Übersicht entnehmen lässt.

In den bisherigen zehn Qualifikations-Spielen der Gauchos sind immerhin schon vier Mal drei oder mehr Treffer erzielt worden. Erst am letzten Spieltag zerlegte der Weltmeister die Gäste aus Bolivien in ihre Einzelteile und gewann am Ende mit 6:0. Es war der bereits siebte Sieg in den ersten zehn Partien.

Den Großteil der Dreier holte die Albiceleste im eigenen Land. Auswärts war sie mit drei Zu-Null-Siegen, unter anderem in Brasilien, phänomenal in die Quali gestartet. Doch zuletzt gab es beim 1:2 in Kolumbien und dem 1:1 beim Drittletzten Venezuela nur noch einen eigenen Treffer und insgesamt drei Gegentore.

Dennoch stellen Lionel Messi und Co. weiterhin das beste Auswärtsteam in der WM-Qualifikation Südamerikas. Doch nicht nur das: Mit insgesamt 19 Toren stellen sie auch die beste Offensive. Auswärts gab es in fünf Partien starke acht Treffer. Mit sechs Toren führt Messi die Torjägerliste in der Quali an.

So seht ihr Paraguay - Argentinien im TV oder Stream:

15. November 2024, 00:30 Uhr, Estadio Defensores del Chaco, Asuncion

Übertragung TV: FIFA+

Übertragung Stream: FIFA+

Die gesamte Südamerika-WM-Qualifikation und somit auch die Paarung zwischen Paraguay und Argentinien ist auf FIFA+ zu sehen.

Bei FIFA+ handelt es sich um einen neuen Streaming-Dienstleister, der sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz etablieren möchte. Der Service wird kostenlos über Pluto TV empfangen.

Paraguay vs Argentinien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paraguay: Fernandez; Velazquez, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso; Cubas, Gomez, Almiron, Enciso, Sosa; Pitta

Ersatzbank Paraguay: Espinola, Coronel, Angel Romero, Bobadilla, Arce, Balbuena, Sanabria, Sandez, Villasanti

Startelf Argentinien: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez, Alvarez

Ersatzbank Argentinien: Rulli, Musso, Almada, Buonanotte, Li. Martinez, Palacios, Paredes, Soler, Montiel

Zuletzt hat die Albirroja am 12. Oktober 2016, mithin vor über acht Jahren, ein Länderspiel gegen die Gauchos gewonnen. Seitdem blieb der amtierende Weltmeister fünfmal in Folge ungeschlagen, hat aber auch nur zwei dieser letzten fünf Duelle gewonnen. Entsprechend sichern wir uns in unserem Paraguay Argentinien Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.

Zudem gab es in keinem der letzten sieben direkten Aufeinandertreffen mehr als zwei Tore. Überhaupt gab es nur zwei Mal in diesen letzten sieben Begegnungen zwei Treffer, sonst immer weniger. Insgesamt gab es in den letzten sieben direkten Duellen zwischen diesen beiden Nationen sieben Tore und damit im Schnitt genau eines pro Partie.

Unser Paraguay - Argentinien Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Auch wir sehen die Gauchos grundsätzlich in der Favoritenrolle, erwarten aber insgesamt eine knappe Angelegenheit, die für uns hohe Remis-Gefahr birgt. Wir trauen Argentinien den Sieg etwas mehr zu, was auch daher rührt, dass die Albiceleste nur eines der letzten zwölf direkten Duelle verloren hat (6S, 5U). Ein Tor-Festival erwarten wir zwar nicht, allerdings sollte es hier mindestens zwei Treffer geben. Paraguay hat zwar erst vier Tore an zehn Spieltagen erzielt, diese allerdings alle zu Hause. Insofern trauen wir der Albirroja auch gegen den Weltmeister ein Tor zu, nachdem diese auch gegen Rekordweltmeister Brasilien zuletzt schon treffen konnte.