Parma - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten 24.08.2024

Unser Parma - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 24.08.2024 lautet: Zuletzt trafen die Rossoneri in der Regel mehr als nur einmal. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einer Fortsetzung dieses Trends.

Italiens Vizemeister AC Milan hat am ersten Spieltag der neuen Serie-A-Saison 2024/25 einen Sieg verpasst. Am Wochenende soll es in der Parma AC Milan Prognose beim Aufsteiger nun den ersten Dreier geben. Die Gastgeber auf der anderen Seite sind durchwachsen in die neue Spielzeit gestartet und wären gegen die Rossoneri wohl schon mit einem Remis zufrieden.

Für den letzten Sieg der Gialloblu müssen wir weit zurückblättern. Die letzten Duelle gingen in der Regel an die Mailänder, die wir auch am Samstag in der Favoritenrolle sehen. Wir entscheiden uns für den Parma AC Milan Wett Tipp heute „Milan Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,68 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Parma vs AC Milan auf „Milan Über 1,5 Tore“:

Saisonübergreifend hat Parma keines der letzten 5 Pflichtspiele gewonnen.

Inklusive Testspiele traf Milan in 6 der letzten 8 Partien mindestens doppelt.

Die Rossoneri sind seit 8 direkten Duellen ungeschlagen (6S, 2U).

Parma vs AC Milan Quoten Analyse:

Für die Wettanbieter mit deutscher Lizenz ist die Sache im Vorfeld mehr oder weniger klar. Mit Höchstquoten um 1,70 für einen Tipp auf einen Auswärtssieg sind die Gäste für sie der recht klare Favorit. Die Parma AC Milan Quoten für Wetten auf einen Heimerfolg erreichen dagegen Werte bis 4,70.

Dass die Gastgeber hier torlos vom Feld gehen, halten die Bookies für unwahrscheinlich. So liefert der Tipp „Beide Teams treffen“ Parma AC Milan Wettquoten von im Schnitt 1,67. Nur unwesentlich höher quotiert sind Wetten auf „Über 2,5 Tore“.

Parma vs AC Milan Prognose: Rossoneri treffen erneut mehrfach

Die Rückkehr in die Serie A nach drei Jahren verlief für Parma Calcio zufriedenstellend. Am ersten Spieltag gab es zu Hause gegen Florenz ein 1:1. Angesichts der Expected Goals von 1,81:0,92 und der Tatsache, dass man den Gegentreffer 15 Minuten vor dem Ende kassierte, war für die Crociati sicherlich mehr drin.

Eine Woche vorher hatte sich der Aufsteiger noch blamiert. In der Coppa Italia gab es an heimischer Wirkungsstätte ein 0:1 und damit das Aus gegen den Zweitligisten Palermo. Das kommende dritte Pflichtspiel der noch jungen Saison ist damit auch gleichzeitig das dritte Pflichtspiel zu Hause.

Saisonübergreifend haben die Gelb-Blauen keines ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewinnen können. Es gab allerdings auch nur diese eine erwähnte Niederlage gegen Palermo (4U). Es war gleichzeitig die einzige Pleite in den letzten neun Pflichtspielen des Aufsteigers und letztjährigen Serie-B-Meisters.

Auch aus diesem Grund wären wir mit einem Parma AC Milan Tipp auf einen Sieg des Favoriten eher vorsichtig. In der vergangenen Saison in der Serie B hatte das Team von Trainer Fabio Pecchia nur eines von 19 Liga-Spielen zu Hause verloren (11S, 7U). Auch Florenz, immerhin Achter der Vorsaison in der Serie A, konnte am ersten Spieltag im Stadio Ennio Tardini nicht gewinnen.

Parma - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Parma: 1:1 Fiorentina (H), 0:1 Palermo (H), 4:1 Atalanta Bergamo, 0:1 Heidenheim (A), 2:0 Galatasaray (N)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:2 FC Turin (H), 3:1 Monza (H), 2:2, 4:3 i.E. FC Barcelona (N), 1:0 Real Madrid (N), 3:2 Manchester City (N)

Letzte 5 Spiele Parma vs AC Milan: 1:3 (H), 2:2 (A), 1:3 (A), 0:1 (H), 1:1 (H)

Ebenfalls sein erstes Spiel der neuen Serie-A-Saison nicht gewonnen hat der AC Milan. Zu Hause kamen die Rossoneri gegen den FC Turin nicht über ein 2:2 hinaus. Trotz klarer Überlegenheit, wie man spätestens am Chancenverhältnis von 20:6 feststellen konnte, musste der Vize-Meister am Ende sogar mit dem nur einen Punkt zufrieden sein.

Denn bis zur 89. Minute lag Milan noch mit 0:2 zurück, ehe der eingewechselte Europameister Alvaro Morata bei seinem Debüt für seinen neuen Klub traf. Noah Okafor stellte dann in der fünften Minute der Nachspielzeit den Endstand her. Für Milan war das ein enttäuschendes Ergebnis - vor allem nach der starken Vorbereitung.

In dieser konnten im Rahmen der US-Tour sowohl der FC Barcelona im Elfmeterschießen als auch Manchester City und Real Madrid bezwungen werden. Insofern war der Liga-Auftakt für das Team von Trainer Paulo Fonseca ernüchternd. Saisonübergreifend bleibt es für die Rossoneri damit zunächst einmal bei einem Sieg in den letzten zehn Pflichtspielen (5U, 4N).

Auch das führt dazu, dass wir mit unserer Parma AC Milan Prognose vorsichtig sind, wenn es um einen Tipp auf einen Favoritensieg geht. Anders sieht es bei der Trefferanzahl der Gäste aus. Nimmt man die Testspiele hinzu, dann haben die Mailänder in sechs ihrer letzten acht Partien mindestens doppelt getroffen - unter anderem gegen Barca und Man City.

Parma vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Parma: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez, Bernabe, Man, Sohm, Mihaila; Bonny

Ersatzbank Parma: Chichizola, Corvi, Almqvist, Camara, Cancellieri, Cyprien, Hainaut, Kowalski, Valenti, Mikolajewski

Startelf AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek, Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic

Ersatzbank AC Milan: Raveryre, Torriani, Gabbia, Theo Hernandez, Musah, Okafor, Pavlovic, Reijnders, Morata

Trotz ihrer Treffer gehen wir davon aus, dass Okafor und Morata zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen werden. Letzterer war zuletzt zudem angeschlagen, sodass es aktuell noch nicht endgültig feststeht, ob er überhaupt mitwirken kann.

Auch ohne den Europameister verfügen die Gäste über eine starke Offensive, so dass wir ihnen mehr als nur einen Treffer zutrauen. Die diesbezüglichen Parma AC Milan Quoten sind jedenfalls mehr als in Ordnung. Alternativ könnt ihr euch natürlich immer nochmal nach einem Sportwetten Bonus umschauen, um mehr aus eurem Einsatz herauszuholen.

Unser Parma - AC Milan Tipp: „Milan Über 1,5 Tore“

Von den letzten acht direkten Duellen haben die Mailänder keines verloren und sechs gewonnen (2U). Der letzte Sieg Parmas liegt über zehn Jahre zurück. Nicht nur nominell sind die Gäste hier also der Favorit. Allerdings strauchelten sie schon zum Auftakt zu Hause gegen den FC Turin und sicherten sich schließlich ziemlich glücklich einen Punkt. Jedoch bewiesen sie einmal mehr ihre Torgefahr, indem sie auf 20 Abschlüsse kamen und mal wieder mindestens zwei Treffer erzielen konnten. Beim Aufsteiger erwarten wir abermals ein dominantes Auftreten und am Ende auch wieder mehr als nur ein Tor.