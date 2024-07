Partizan Belgrad - Dynamo Kiew Tipp, Prognose & Quoten

Unser Partizan Belgrad - Dynamo Kiew Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 31.07.2024 lautet: Im Hinspiel gab es acht Treffer (6:2-Sieg Dynamo Kiew). In unserem Wett Tipp heute zum zweiten Duell erwarten wir erneut mehrere Tore.

Letztes Jahr mussten die Spieler von Dynamo Kiew ohne einen europäischen Wettbewerb auskommen. In der Qualifikation zur Conference League unterlagen die Ukrainer zwei Mal gegen Besiktas Istanbul (2:3, 0:1). Dieses Jahr dürfen sich die Weiß-Blauen in der CL-Qualifikation versuchen und sind mit einem 6:2-Sieg gegen Partizan hervorragend gestartet.

Der erste Vergleich zwischen den beiden Mannschaften offenbarte einen Klassenunterschied, auch wenn Partizan-Stürmer Matheus Saldanha einen guten Job machte. Im Wett Tipp heute ist mit der Sturmspitze der Hausherren erneut zu rechnen, weshalb wir bei Happybet folgende Wette platzieren: „Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen“. Die Quote von 1,75 fällt hoch genug aus.

Darum tippen wir bei Partizan Belgrad vs Dynamo Kiew auf „Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen“:

Partizan Belgrad vs Dynamo Kiew Quoten Analyse:

Dynamo Kiew hat eine durchwachsene Vorbereitung (2S, 2U, 1N) durch den Kantersieg im Hinspiel in den Hintergrund gedrängt. Gäste-Trainer Oleksandr Shovkovskyi könnte womöglich manche Spieler schonen, sodass die Siegquoten von circa 1,78 mit Vorsicht zu genießen sind.

Partizan Belgrad vs Dynamo Kiew Prognose: Ein Top-Spieler ist zu wenig

Matheus Saldanha hat in der abgelaufenen Spielzeit 18 Treffer erzielt und Partizan fast im Alleingang zur serbischen Vizemeisterschaft geschossen. Sein Start in die neue Saison verlief mit drei Toren in zwei Pflichtspielen erneut hervorragend.