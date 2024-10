Patriots - Texans Tipp, Prognose & Quoten | 13.10.2024

SPORT1 Betting 12.10.2024 • 10:00 Uhr Patriots - Texans Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Wie verläuft das Debüt von Rookie-Quarterback Maye?

Unser Patriots - Texans Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 13.10.2024 lautet: Der junge Drake Maye soll der bisher so zahnlosen Offense von New England mehr Biss geben. Im Wett Tipp heute sind trotzdem die Gäste aus Texas die klaren Favoriten.

Die Patriots sicherten sich im vergangenen Draft mit dem Nummer-3-Overall-Pick den Quarterback Drake Maye. Da der Rookie der jüngste und unerfahrenste Spielmacher aller sechs QBs in der ersten Runde war, wollte man dem 22-Jährigen in New England noch einiges an Zeit geben. Doch schon nach fünf Spieltagen und einem 1-4-Start haben die Verantwortlichen ihre Meinung geändert. Maye wird am Sonntag im Heimspiel gegen die Texans ins kalte Wasser geworfen. Laut der Patriots Texans Prognose stehen die Chancen für einen erfolgreichen Auftakt aber nicht gut.

Wir schätzen die Situation genauso ein wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Tipwin den Patriots Texans Wett Tipp heute “Sieg Texans HC -3,5″.

Darum tippen wir bei Patriots vs Texans auf “Sieg Texans HC -3,5″:

Die Texans stehen bei 4-1, die Patriots nur bei 1-4

Die Offense von New England liegt bei den Punkten und den Passing Yards per Game auf den letzten beiden Plätzen der NFL

Die Defense von Houston führt die Liga mit einer Pressure Rate von 42 Prozent an

Patriots vs Texans Quoten Analyse:

Schon beim Blick auf die aktuelle Bilanz der beiden Teams ergibt sich bei den Patriots Texans Quoten eine klare Ausgangslage. Während New England nur bei einer Bilanz von 1-4 steht, gehört Houston mit einem Record von 4-1 zu den besten Teams der NFL.

So sind die Gäste mit einem Spread von minus 6,5 Punkten die klaren Favoriten. Das Über/Unter liegt bei 38,5 Punkten. So gibt es für einen Sieg der Texaner Patriots gegen Texans Wettquoten von maximal 1,35.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gastgeber Quoten zwischen 3,35 und 3,60. Sucht ihr vor einer Wette auf dieses Spiel noch einen neuen Anbieter mit tollem Wettbonus? Dann werdet ihr in unserer Übersicht sicher fündig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Patriots vs Texans Prognose: Besiegt Houston den New-England-Fluch?

In Week 5 empfingen die Patriots die Dolphins, die nur mit ihrem Nummer-2-Quarterback aufs Feld gingen und viele Fehler machten. Doch die Hausherren leisteten sich noch mehr Patzer und verloren am Ende mit 10:15. So wurden alle Befürchtungen in New England wahr. Zu einer qualitativ ohnehin schlechten Offensive Line kamen auch noch zahlreiche Verletzungen hinzu. Auch das Play-Calling von Alex Van Pelt ist bisher langweilig und eintönig. Die Pats stehen auf Platz 31 bei den erzielten Punkten (12,4) und auf dem letzten Rang bei den Yards pro Spiel (119,4).

Von Woche 3 bis 5 kam die NE-Offense mit QB Jacoby Brissett sogar nur auf einen Schnitt von 8,7 Punkten. Das ist der Negativwert in der NFL! So spielte Coach Jerod Mayo unter der Woche einen seiner wenigen Trümpfe aus und machte Rookie Drake Maye zur neuen Nummer 1. Wird nun alles besser? Der neue Starter muss aber auch mit der schlechten Pass Protection klar kommen. Zudem wurde Maye erst Ende August 22 Jahre alt und kam im College nur auf 26 Spiele als Starter. Immerhin kann der Spielmacher auch mit seinen Scrambles einiges bewirken, möglicherweise schon im Patriots Texans Tipp.

Schon in der vergangenen Saison zeigte die Tendenz bei den Texans steil nach oben. Houston zog immerhin bis in die Divisional Playoffs ein, scheiterte dort aber klar an den Ravens. In diesem Jahr steht das Franchise aus Texas nach fünf Wochen bei einer tollen Bilanz von 4-1. Die Siege fielen aber alle recht knapp aus (zwischen 6 und 2 Punkten Vorsprung). Zudem lässt das Team von Coach DeMeco Ryans in der zweiten Halbzeit oft nach. So auch am vergangenen Sonntag daheim gegen die Bills. Nach einem 20:3-Vorsprung für die Hausherren konnte Buffalo zum 20:20 ausgleichen.

Erst mit ablaufender Uhr sicherten sich die Texans den 23:20-Sieg durch ein Field Goal. Ein Bruch im Spiel war entstanden, als Nico Collins, der die NFL bei den Receiving Yards anführt (567), verletzt raus musste. Auch am Sonntag kann der Wide Receiver laut Patriots vs. Texans Prognose nicht mitwirken. Doch Quarterback C.J. Stroud entwickelt sich weiter zu einem der Top-Spielmacher der Liga. Aktuell kommen nur drei QBs auf mehr Yards. Auf der Gegenseite macht die Defense viel Druck. Josh Allen auf Seiten der Bills kam gegen Houston nur auf eine historisch niedrige Completion Percentage von 30.

Patriots - Texans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Patriots: 10:15 Dolphins (H), 13:30 49ers (A), 3:24 Jets (A), 20:23 Seahawks (H), 16:10 Bengals (A)

Letzte 5 Spiele Texans: 23:20 Bills (H), 24:20 Jaguars (H), 7:34 Vikings (A), 19:13 Bears (H), 29:27 Colts (A)

Letzte 5 Spiele Patriots vs Texans: 25:22 (A), 20:27 (A), 22:28 (A), 27:20 (H), 36:33 (H)

Beide Franchises standen sich bisher 14 Mal auf dem Platz gegenüber. Die Patriots führen die Bilanz klar mit 11-3 an. In New England haben die Hausherren gegen die Texans sogar eine makellose Bilanz von 7-0.

Zwei der drei Niederlagen kassierte NE jedoch in den vergangenen drei Aufeinandertreffen. Das letzte Duell in der Saison 2021 ging aber mit 25:22 in Houston an die Pats. In dieser Saison kommt NE auf einen Schnitt von 12,4 Punkten pro Spiel.

Selbst wenn dieser Schnitt unter QB Maye nun etwas ansteigt, bekommt ihr für den Patriots Texans Tipp “Patriots Unter 18,5 Punkte” bei Bet-at-home immer noch eine spielbare Quote von 1,50. Zusammen mit dem aktuellen Bet-at-home Gutscheincode kommt ihr dann auf eine ordentliche Kombi.

Unser Patriots - Texans Tipp: Sieg Texans HC -3,5

Drake Maye soll es nun für die Patriots richten. Doch das Matchup verspricht einen schwierigen Start für den Rookie. Denn die Offensive Line von New England lässt derzeit eine Pressure Rate von 48,3 Prozent zu. Das ist der höchste Wert der Liga vor der Patriots gegen Texans Prognose!

Auf der Gegenseite führen die Texans die NFL mit einer Pressure Rate von 42 Prozent an. Sicherlich müssen die Gäste ohne ihren Top-Receiver Nico Collins und Running Back Joe Mixon auskommen, aber man hat ja noch Spieler wie WR Stefon Diggs oder Tight End Dalton Schultz. So könnte das Duell etwas enger werden als gedacht. Am Ende müsste aber ein knapper Handicap-Sieg von Houston auf dem Board stehen.