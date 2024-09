Pegula - Sabalenka Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 06.09.2024 • 14:35 Uhr Pegula - Sabalenka Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Holt sich die Weißrussin den zweiten Major-Titel 2024?

Unser Pegula - Sabalenka Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Spiel lautet: Jessica Pegula hat mit 30 Jahren endlich ihr erstes Grand-Slam-Finale erreicht. Im Wett Tipp heute muss sich die Lokalmatadorin aber mit dem zweiten Rang zufriedengeben.

In diesem Jahr hat sich bewahrheitet, was für eine große Bedeutung Vorbereitungsturniere haben. Nach ihrem Sieg beim Masters von Toronto im August erreichte Jessica Pegula (WTA Nr. 6) wenige Tage später auch das Finale des Masters von Cincinnati. Dort musste sich die US-Spielerin allerdings mit 3:6 und 5:7 Aryna Sabalenka (WTA Nr. 2) geschlagen geben. Beide Frauen haben bei den US Open 2024 ihre gute Form auf Hardcourt bestätigt und bestreiten in der Pegula Sabalenka Prognose nun auch das Endspiel in Flushing Meadows.

Wir entscheiden uns für den Pegula Sabalenka Wett Tipp heute „Sieg Sabalenka 2:0″ mit einer Quote von 1,83 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Pegula vs Sabalenka auf „Sieg Sabalenka 2:0″:

Sabalenka hat 26 der letzten 27 Spiele bei einem Hardcourt-Major gewonnen

Seit 11 Spielen ist die Nummer 2 der Welt ungeschlagen

Die Weißrussin führt die Bilanz gegen Pegula mit 5-2 an und hat alle Siege gegen die US-Kontrahentin ohne Satzverlust bewerkstelligt

Pegula vs Sabalenka Quoten Analyse:

Als Nummer 2 der Welt hat die Weißrussin in der Weltrangliste die Nase vorne. Zudem kommt die 26-Jährige in ihrer Karriere schon auf zwei Grand-Slam-Titel. So haben sich die Buchmacher eine klare Meinung bei den Pegula Sabalenka Quoten gebildet.

Für einen Sieg der Weltranglisten-Zweiten bekommt ihr bei den Bookies, unter denen sich auch viele Wettanbieter ohne Einzahlung befinden, nur eine Höchstquote von 1,34. Auf der Gegenseite gibt es für einen Triumph der Lokalmatadorin Pegula Sabalenka Wettquoten zwischen 3,40 und 3,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pegula vs Sabalenka Prognose: Wie endet die Neuauflage des Finales von Cincinnati?

2019 kletterte Jessica Pegula im Alter von 25 Jahren erstmals unter die Top 100 der Weltrangliste. Verletzungen warfen die Spielerin aus Buffalo aber immer wieder zurück. So hatte die amtierende Nummer 6 der Welt auch in dieser Saison mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und verpasste gleich vier WTA-1000-Turniere und die French Open. Doch in Nordamerika feierte die 30-Jährige in Toronto ihren dritten Masters-Titel und erreichte in Cincinnati sowie bei den US-Open das Finale. In ihrer Karriere war Pegula sechsmal in Folge in einem Grand-Slam-Viertelfinale ausgeschieden.

Doch in der Runde der letzten Acht setzte sich die US-Spielerin dieses Mal in der Runde der letzten Acht überraschend deutlich in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:4 gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek durch. Im Halbfinale gegen Karolina Muchova (WTA Nr. 52) hatte die Lokalmatadorin dann wieder mehr Probleme und lag schon mit 1:6 und 0:2 zurück. Mit Hilfe des Publikums konnte sie die Partie aber noch in einen 3-Satz-Sieg drehen. Auf dem Weg in ihr erstes Major-Finale hat Pegula nur einen Satz abgegeben. 15 ihrer letzten 16 Spiele konnte sie gewinnen.

Nachdem Aryna Sabalenka schon im Vorjahr eine Zeit lang auf Platz 1 der WTA-Weltrangliste stand, legte die Weißrussin in dieser Saison mit dem Titel bei den Australian Open wieder gut los. Danach folgten Final-Pleiten in Madrid und Rom auf Sand gegen Iga Swiatek. Zudem verpasste die 26-Jährige Wimbledon und Olympia wegen einer Schulterverletzung. Diese Pause hat sich aber sichtlich nicht negativ auf die aktuelle Form der Nummer 2 der Welt ausgewirkt. So gewann sie den Titel beim Masters in Cincinnati. Zudem fühlt sich Sabalenka bei Major-Turnieren auf Hardcourt einfach wohl.

Durch das 6-3 und 7-6 im Halbfinale gegen Emma Navarro (WTA Nr. 13) steht die Spielerin aus Minsk zum zweiten Mal in Folge im US-Open-Endspiel. Im Vorjahr gewann sie den ersten Satz gegen die US-Spielerin Coco Gauff (6:2), verlor aber dann die folgenden beiden Durchgänge mit 3:6 und 2:6. Auf dem Weg ins Flushing-Meadows-Finale 2024 ließ sie nur einen Satz liegen. Zudem hat die Weißrussin 26 ihrer letzten 27 Spiele bei einem Grand Slam auf Hardcourt gewonnen. Nun soll nach zwei Titeln bei den Australian Open der dritte Major-Triumph im Pegula Sabalenka Tipp folgen. Die letzten elf Spiele hat Sabalenka alle für sich entschieden.

Pegula - Sabalenka Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pegula: 2:1 Muchova, 2:0 Swiatek, 2:0 Shnaider, 2:0 Bouzas Maneiro, 2:0 Kenin

Letzte 5 Spiele Sabalenka: 2:0 Navarro, 2:0 Zheng, 2:0 Mertens, 2:1 Alexandrova, 2:0 Bronzetti

Letzte 5 Spiele Pegula vs Sabalenka: 0:2, 2:0, 0:2, 0:2, 0:2

Beide Frauen standen sich in ihrer Karriere schon siebenmal gegenüber. Sabalenka führt die Bilanz klar mit 5-2 an. Gleich das erste Duell gegen die Weißrussin konnte Pegula 2020 beim Masters von Cincinnati in drei Sätzen gewinnen.

Der jüngste Erfolg der US-Spielerin stammt von den WTA-Finals aus dem Vorjahr. Dabei blieb die heute 30-Jährige ohne Satzverlust. In dieser Saison bestritten die beiden Kontrahentinnen wie schon erwähnt das Finale des Masters von Cincinnati.

Sabalenka feierte alle ihre Erfolge gegen ihre kommende Final-Gegnerin ohne Satzverlust. Allerdings musste die Nummer 2 der Welt im Halbfinale gegen Navarro einmal ins Tie-Break.

Kommt es im Endspiel auch in einem Durchgang zum Zwischenstand von 6:6, bekommt ihr dafür in der Pegula Sabalenka Prognose eine Wettquote von 3,15 bei CrazyBuzzer. Wenn ihr euer Risiko bei diesem Tipp minimieren wollt, solltet ihr euch zuvor den CrazyBuzzer Bonus sichern.

Unser Pegula - Sabalenka Tipp: Sieg Sabalenka 2:0

Für Jessica Pegula ist der Einzug ins US-Open-Finale ein großer Erfolg. Doch nun dürfte der Lauf der 30-Jährigen zu Ende gehen. Schon im Halbfinale gegen Muchova hatte die Lokalmatadorin einige Probleme.

Auf der Gegenseite spielt Sabalenka eine extrem starke Saison auf Hardcourt und will Wiedergutmachung für die Endspiel-Niederlage in Flushing Meadows aus dem Vorjahr, ebenfalls gegen eine US-Spielerin.

Da auch der direkte Vergleich bei dieser Final-Paarung klar für die Weißrussin spricht, dürfte einem Favoritensieg nichts mehr im Wege stehen. Wie bei allen Erfolgen gegen Pegula bleibt Sabalenka unserer Meinung nach auch dieses Mal ohne Satzverlust.