Peru - Kolumbien Tipp, Prognose & Quoten | 07.09.2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 16:00 Uhr Peru - Kolumbien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Setzt sich Kolumbien unter den Top 3 fest?

Unser Peru - Kolumbien Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 07.09.2024 lautet: Beim sieglosen Schlusslicht sind die Cafeteros der Favorit. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir mehrere Tore der Gäste.

In der WM-Qualifikation Südamerikas ist ein Drittel aller Spiele absolviert und erste Tendenzen zeichnen sich bereits ab. In unserer Peru Kolumbien Prognose trifft das noch sieglose Schlusslicht auf noch ungeschlagene Gäste. Im letzten Duell triumphierten noch die Peruaner. Doch dieses Mal dürfte es wohl anders aussehen.

Wir sehen „Los Cafeteros“ in der Favoritenrolle und trauen ihnen auch mehr als nur ein Tor zu. Wir entscheiden uns deshalb für den Peru Kolumbien Wett Tipp heute „Kolumbien Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,98 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Peru vs Kolumbien auf „Kolumbien Über 1,5 Tore“:

Peru holte aus den bisherigen 6 Qualifikationsspielen nur 2 Punkte.

Kolumbien hat in dieser WM-Quali noch keine Partie verloren.

„Los Cafeteros“ erreichten erst jüngst das Finale der Copa America.

Peru vs Kolumbien Quoten Analyse:

Nicht nur wir, auch die Buchmacher, von denen sich immer mehr als Wettanbieter mit Apple Pay klassifizieren, sehen die Gäste in der Favoritenrolle. Die Peru Kolumbien Quoten für Wetten auf den Gast erreichen Höchstwerte um 1,73. Dabei sind diese Quoten vor kurzem erst stark gefallen.

Noch vor wenigen Tagen konnte man mit einer erfolgreichen Wette auf die Cafeteros seinen Wetteinsatz verdoppeln. Dafür sind die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg gestiegen. So knacken die Peru Kolumbien Wettquoten für einen Tipp auf einen Heim-Dreier die Marke von 5,00 teilweise sehr deutlich. Erst kürzlich standen diese Quoten noch bei Werten um 3,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Peru vs Kolumbien Prognose: Klare Vorteile bei den Gästen

Das erste Drittel Perus in der WM-Qualifikation der CONMEBOL war zum Vergessen. An den ersten sechs Spieltagen gab es keinen einzigen Sieg, dafür aber vier Niederlagen (2U). Nur ein mageres Törchen haben „La Blanquirroja“ in diesen sechs Qualifikationsspielen geschossen.

Wenig überraschend steht das Team damit an letzter Stelle. Die schwachen Leistungen waren für den Verband Grund genug, den bisherigen Trainer Juan Reynoso vor die Tür zu setzen. Zu Beginn des Jahres 2024 übernahm mit Jorge Fossati ein neuer Chefcoach das Ruder, der zunächst auch einige Erfolge vorweisen konnte.

In den ersten vier Testspielen dieses Jahres, die gleichzeitig als Vorbereitung auf die Copa America dienten, gab es drei Siege sowie ein Remis und das alles bei nur einem Gegentor. Beim Turnier selbst zeigten die Peruaner dann wieder gewohnte Schwächen. Am Ende gab es das Aus bereits nach der Vorrunde.

Aus den Partien gegen Chile, Kanada und Argentinien holten die Weiß-Roten nur einen Punkt. Besonders schwach: In allen drei Gruppenspielen war „Los Incas“ nicht ein einziger Treffer gelungen. Entsprechend lässt sich auch über den Peru Kolumbien Tipp „Peru Unter 0,5 Tore“ zu Quoten um 2,00 nachdenken.

Peru - Kolumbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Peru: 0:2 Argentinien (N), 0:1 Kanada (N), 0:0 Chile (N), 1:0 El Salvador (N), 0:0 Paraguay (H)

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 0:0, 0:1 n.V. Argentinien (N), 1:0 Uruguay (N), 5:0 Panama (N), 1:1 Brasilien (N), 3:0 Costa Rica (N)

Letzte 5 Spiele Peru vs Kolumbien: 1:0 (A), 2:3 (N), 2:1 (N), 0:3 (H), 0:1 (N)

Weiter zurückblickend blieben die Gastgeber in vier ihrer letzten fünf Länderspiele ohne Torerfolg. Insofern ist auch die Wette „Sieg Kolumbien zu Null“ in der Peru Kolumbien Prognose eine lukrative Option, zumal sie Quoten um 2,50 abwirft. Für die Gäste ist es dabei das erste Spiel nach dem verlorenen Finale bei der Copa America Mitte Juli.

Wahnsinnige 28 Länderspiele in Folge waren die Cafeteros ungeschlagen geblieben (22S, 6U), ehe sie sich im Endspiel der Copa Weltmeister Argentinien mit 0:1 nach Verlängerung geschlagen geben mussten. Davor hatten sie zwölf ihrer vorherigen 13 Länderspiele für sich entschieden (1U).

In der Qualifikation für die WM 2026 sind die Kolumbianer noch ungeschlagen. In sechs Partien gab es je drei Siege und Remis. Zuletzt gab es gegen Brasilien (2:1) und in Paraguay (1:0) zwei Dreier in Folge. Der Erfolg bei „Los Guaranies“ war dabei der erste auf des Gegners Platz.

In den ersten beiden Auswärtspartien im Rahmen der WM-Quali hatte es für die Kolumbianer noch zwei Nullnummern in Chile und Ecuador gegeben. Heißt aber auch: Kolumbien ist damit noch ohne Auswärts-Gegentor. Im eigenen Land hat es in den bisherigen drei Qualifikationsspielen drei Gegentreffer gegeben.

So seht ihr Peru - Kolumbien im TV oder Stream:

07. September 2024, 03:30 Uhr, Estadio Monumental, Lima

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: -

Im deutschsprachigen Raum ist diese Begegnung nicht im TV oder im Stream zu sehen. Wenn ihr unsere Peru Kolumbien Prognose nachverfolgen wollt, könnt ihr das über einen Liveticker tun.

Das letzte Aufeinandertreffen in Kolumbien im Rahmen der Qualifikation zur WM 2022 haben die Peruaner auswärts mit 1:0 gewonnen. In den zwölf direkten Duellen davor hatte Peru aber nur einen Sieg geholt (3U, 8N).

Peru vs Kolumbien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Peru: Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Polo, Pena, Cartagena, Quispe, Advincula; Lapadula, Flores

Startelf Kolumbien: Vargas; Munoz, Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Lerma, Arias; Rodriguez, Cordoba, Diaz

Im Mittelpunkt dieser Partie könnte Kolumbiens Luis Diaz stehen. Der Angreifer vom FC Liverpool erzielte am vergangenen Wochenende beim Gastspiel seines LFC im Old Trafford gegen Manchester United zwei Treffer.

Schon am Spieltag davor war er beim 2:0 gegen Brentford erfolgreich. Für den Peru Kolumbien Tipp auf Diaz als Torschützen gibt es Quoten bis 3,00, die man hervorragend im Rahmen einer Gratiswette ohne Einzahlung anspielen kann.

Unser Peru - Kolumbien Tipp: „Kolumbien Über 1,5 Tore“

Die Peruaner sind vor allem in der Offensive harmlos. Nur ein Tor in den letzten fünf Länderspielen und überhaupt nur ein Treffer an den ersten sechs Qualifikations-Spieltagen sprechen Bände. Die Gäste auf der anderen Seite sind auswärts noch ohne Gegentreffer und standen erst kürzlich im Finale der Copa America, das sie nach 28 Länderspielen in Folge ohne Niederlage erreichten. Mit einem Luis Diaz in Topform sollte den Cafeteros mehr als nur ein Treffer gelingen.